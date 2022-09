“Pídeme”, un tema precioso de padre a hija

Un amor digno de perpetuarse

Es el dueto inédito entre Diego Verdaguer y Ana Victoria

Otros lo han hecho, otros lo harán, pero ningún dueto será tan conmovedor y puro como el que realizan dos corazones que comparte la misma sangre. Desde niña disfrutó de su ternura, de sus cuidados, lo amaba de manera espontánea, natural; más tarde se dio cuenta que trabajaba mucho para llevar todo a casa y ya no sólo lo quería, también lo admiraba… de su mano aprendió a caminar como niña y a volar como mujer, como artista.

Él le mostró el lado más luminoso de la vida, él le enseñó todo lo que pudo. Desde muy pequeñita aprendió música y fue con su padre con quien compuso sus primeras canciones… nadie le impuso nada, fue libre para explorar lo que le interesaba, pero llevaba el sonido en el alma. Hoy Ana Victoria Verdaguer se llena de recuerdos, de nostalgia y de un amor incondicional que desea compartir con todas las personas que apreciaron a su padre y que ven en ella a su fiel continuación, a quien defenderá su apellido y sus canciones, a quien continuará su profesión con la misma disciplina y pasión que él le mostró.

Muchos fuimos testigos del enorme cariño entre ambos; nos conmovimos cuando ella buscaba por todos lados una cura para continuar juntos… pero a veces no tenemos más remedio que aceptar lo inevitable, respirar, parar un momento y tomar nuevamente aliento para seguir adelante y sobre todo para honrar la memoria de quien nos dio la vida y fue nuestro primer gran amor, el más real, el más grande, el que siempre estuvo ahí.

“ASUMO CON RESPONSABILIDAD EL COMPROMISO

DE HACER REALIDAD SUS SUEÑOS”

“Fue mi padre, mi maestro y mi confidente, mi luz y mi eterno amor; siempre me sentí muy orgullosa de ser su hija, pero conforme pasa el tiempo más lo admiro y lo respeto, me doy cuenta de todo lo que sembró y asumo con responsabilidad el compromiso de hacer realidad sus sueños, de llevar su bandera hasta lo más alto que pueda, de trabajar por lo que construyó y hacerlo crecer. Todavía hay días en que me siento muy triste, me hace mucha falta, pero recuerdo su ejemplo y eso me motiva a estar de pie, a seguir componiendo, produciendo, creando… a llorar para mí y a ser fuerte para los demás”.

“Sin saber que la vida nos separaría inesperadamente, desde hace muchos años pienso que él me fue preparando, me fue involucrando en todos los aspectos de su mundo, desde cómo llevar sus negocios hasta como producir un buen espectáculo. En cuanto a la música, añoro sentarme a cantar a su lado, oler su aroma, escuchar su voz, las frases tan lindas que decía y como creaba algo maravilloso… por eso decidí lanzar el dueto de “Pídeme”. Siempre me gustó esta canción y me pareció que los sentimientos que describe se pueden aplicar a una relación de padre e hija, le dimos un tono y sentido especial con ese fin, es una nueva visión que antes no se había manejado. Él dejó grabada su voz desde diciembre, después se atravesaron momentos muy difíciles y fue en julio cuando yo tuve las fuerzas para imprimir la mía, a partir de ese momento no paré, ésta es mi manera de decirle que no lo olvido y que nunca lo dejaré de amar… Ay papá, papá, hoy entiendo lo que es la nostalgia”.

“Pídeme” es una de las canciones más hermosas de los últimos años, compuesta por Diego Verdaguer, fue un éxito en su momento, pero es ahora cuando definitivamente escucharemos su mejor versión a través de un dueto hecho por dos grandes artistas, pero sobre todo a través de dos personas que entonaron cada frase con la emoción de un cariño absoluto.

Si volviera a nacer, Ana Victoria le pediría a Dios volver a ser hija de Diego… y él, desde donde se encuentra, estamos seguros que está muy orgulloso de ver a la mujer que formó y pediría lo mismo.

INFLUENCIA DIGITAL:

En octubre de 2016, estrenó el blog anavictoria.com en el cual escribe personalmente artículos de estilo de vida, moda, música, superación personal, viajes y otros temas de interés. Una parte elemental del blog es la producción de “Music Fashion Stories”, videos en los cuales Ana Victoria colabora con productores musicales, cineastas y diseñadores de moda europeos de alta costura. En diciembre de 2016, lanzó el sencillo “Otoño” como parte de esta serie. La canción fue producida por David Snow y el video fue dirigido por Darius Steven Wilhere, en Napa Valley, California.

PARTICIPACIONES ESPECIALES

Debido a su versatilidad, ha sido invitada a otros importantes proyectos como:

En 2012 grabó al lado de Christian Chávez, la canción “Más vale tarde que nunca”.

Grabó el éxito “Simplemente amor” a dueto con Erik Rubin en 2013.

En 2013 cantó dos temas con el peruano Gian Marco, en el concierto Autores en el Lunario del Auditorio Nacional.

En el disco Grandes Éxitos de las Sonoras, interpretó al lado de La Original Sonora Santanera el éxito “Tu Voz”, traído a la fama por Celia Cruz; debido al éxito, La Santanera invitó a Ana Victoria a cantar el tema en su concierto por el 60 aniversario de la agrupación, en el Auditorio Nacional en abril de 2015.

Grabó el bolero “Contigo en la distancia” a dueto con Carlos Cuevas para el disco La voz del bolero.

Formó parte de Dancing Queens, un disco tributo al grupo ABBA, con puras colaboraciones femeninas como María José, Fey y Belanova, en el cual Ana Victoria interpretó uno de los más aclamados temas “The winner takes it all”.

ALTRUISMO

En 2014 fue vocera de Traigamos el orgullo puesto, una campaña auspiciada por la fundación Hermes Music, que consistió en proveer de educación musical a la comunidad Huichol de Jalisco. Traigamos el orgullo puesto también ha sido representada por grandes figuras como Carlos Santana, Deepak Chopra, BB King, Shakira, Elton John y Paul McCartney. En 2015 colaboró nuevamente con la fundación Hermes Music y CONACULTA en el programa Despierta México, el cual fomenta la cultura y educación musical en comunidades de bajos recursos.

En 2016 participó en el tema #DóndeEstáElAmor junto al grupo The Black Eyed Peas y más de 50 artistas, para dar un mensaje de igualdad y anti-racismo. La canción fue estrenada durante los Premios de la Radio en el Dolby Theatre de Hollywood. Todas las ganancias se destinaron a la fundación i.am angel Foundation, en apoyo a la educación de jóvenes.

UNA NUEVA ETAPA

Recientemente grabó el tema “Ay Cariño” bajo la producción de Emilio Ávila, mostrando su crecimiento como artista. La promoción de esta nueva etapa en su carrera fue suspendida debido a que se convirtió en mamá del precioso Lucca a finales de 2021. Actualmente realiza la gira “SIEMPRE TE AMARÉ – TOUR 2022” al lado de Amanda Miguel, en la cual también funge como productora; en 2023 este espectáculo llegará a México y se extenderá por diversos países de Latinoamérica.

“PERO NO ME PIDAS, QUE TE DEJE YO DE AMAR…” “Si volviera a nacer, volvería a pedirle a dios ser tu hija… te adoraría igual, te abrazaría igual, reiríamos igual, pero no habría día en que no hiciera hasta lo imposible porque te sintieras orgulloso de mí”.