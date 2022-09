Paco de María regresa con “Personal” al Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”

Este sábado 24 de septiembre a las 7 pm

Acompañado de su Big Bad, interpretará grandes éxitos de Queen, Radiohead, Depeche Mode y Aerosmith; también se escucharán los inolvidables clásicos de Frank Sinatra, Tony Bennett y Cole Porter

Isabel Violeta

El cantante sonorense, Paco de María, considerado el mejor exponente del Big Band en México, presentará en vivo su EP “Personal” este sábado 24 de septiembre en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, un proyecto ,como dice el nombre, muy personal en su carrera, ya que contiene canciones que han formado parte de su vida, canciones que representan un legado de la música en inglés.

DIARIOIMAGEN tuvo la oportunidad de platicar con él sobre algunos detalles de esta presentación y su nuevo álbum, “me siento emocionado y contento de presentarme con mi nuevo disco en el Teatro de la Ciudad ‘Esperanza Iris”, y más por que será una nueva etapa en mi carrera, será un concierto muy dinámico, haciendo un homenaje a la música mexicana, y un recorrido por algunas de mis canciones de mis otros discos”, expresó el talentoso cantante.

Las 7 canciones que incluye su EP “Personal” son Creep (Radiohead), Wake Me Up Before You Go-Go (Wham!), Personal Jesus (Depeche Mode), Dream On (Aerosmith), For The First Time (Rod Stewart), A little respect (Erasure), Virtual Insanity (Jamiroquai).

Y sobre cómo fue que escogió estas canciones, comentó “quise cambiar mi carrera en la pandemia, le dediqué todo el tiempo y fue el resultado, la selección de los temas fue lo que representaba mi adolescencia.

La dinámica para el concierto será con diferentes etapas empezando por las canciones más importantes de los primeros discos, así como de su EP “Personal” y cerrará su show con la parte de las canciones mexicanas. Para su concierto del próximo 24 de septiembre, Paco de María se presentará con toda la orquesta, asimismo se esperan algunos invitados.

Como adelanto, Paco de María dijo “ya me encuentro trabajando en el segundo volumen del disco, seguramente lo terminaremos a finales de año, la segunda parte sí contará con algunos duetos, aunque no suelo hacerlo seguido, mientras me estoy concentrando en el concierto y en la gira”.

En estos tiempos en lo que las nuevas generaciones suelen desechar más rápido la música, Paco afirma que mantener la esencia y lo que uno quiere trasmitir a su público es esencial en estos tiempos, además de una propuesta diferente, así lo hace él.

Cabe mencionar que Paco de María se ha involucrado en cada detalle desde su concepto hasta la producción ejecutiva de la misma, para ofrecer los mejores resultados al público, este álbum cuenta con arreglos y producción musical de Yumar Bonachea.

Para ver a Paco de María el próximo sábado aun puedes comprar tus boletos en la página www.ticketmaster.com