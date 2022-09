Nuevas experiencias de la mano de Lorena Dromundo y Braulio Arsuaga

De cinco estrellas

Victoria González Prado

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada da vuelta al mundo en el barco más pequeño

Aterrizó por primera vez el avión de Viva Aerobus dedicada a la Raider Nation

Cada vez con más frecuencia hay quienes buscan nuevas experiencias, pero también quienes las crean y éste es el caso de Lorena Dromundo, campeona panamericana de Downhill y fundadora de Dromundo Bike Academy, y Braulio Arsuaga, director general de Grupo Presidente, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y actual tiburón de Shark Tank México.

Resulta que lo que fuera el hotel Holiday Inn Los Cabos Resort, se convierte en la primera sede de ONCE ONCE, proyecto inspirado en la filosofía “back to the origins” donde el arte, el deporte y la música son los protagonistas de este reconvertido espacio que sin duda será de los lugares turísticos más atractivos de Baja California Sur.

Este ambicioso proyecto inaugura la nueva rama de Grupo Presidente de Innovación y Experiencias y promoverá la evolución social, el sentido de comunidad, la reconexión, integración y regeneración del medio ambiente, además del turismo responsable y sustentable. Es concepto pionero a nivel internacional que promoverá el desarrollo de programas sociales y ambientales, además de fomentar el bienestar físico, mental y emocional. Este parque interactivo cuenta con alberca reconvertida en bowl de skate, pista para bicicletas, clases de yoga y calistenia además de diversas propuestas gastronómicas y de mixología para disfrutar con la inigualable vista al océano Pacífico.

ONCE ONCE será sede de diferentes actividades al aire libre relacionadas con el arte y la música, albergando tambieìn exposiciones, conciertos y, mucho más.

✰✰✰✰✰ No puedo imaginar navegar en solitario por un día, mucho menos por semanas, meses y el explorador navarro Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada decidió dar la vuelta al mundo en el barco más pequeño en la historia de la navegación.

Y sí, navega en solitario a bordo de su pequeña embarcación moto acuática de tres metros de eslora bautizada Numancia. Y lo hace para conmemorar el quinto centenario de la Primera Circunnavegación del planeta, y denuncia la pesca ilegal y el vertido de residuos plásticos al mar.

Se cumplen 500 años de la Primera Vuelta al Mundo. 500 años de la llegada de Juan Sebastián Elcano a Sevilla junto a 17 supervivientes de los 260 que habían zarpado tres años antes en aquella expedición, la más importante jamás lograda desde el punto de vista del conocimiento geográfico, al quedar demostrada la forma esférica de la Tierra.

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada lo celebra y decide dar a conocer la ‘Primera vuelta al mundo’. Zarpó hace tres años desde Sevilla en la fecha histórica, 10 de agosto de 2019-1519.

Tras dar la vuelta al sur de España, recorrer toda la costa portuguesa y del norte de España, llegó a Guetaria donde rindió homenaje a Juan Sebastian Elcano ante el monumento que recuerda su gesta universal.

Luego siguió navegando hasta la frontera francesa transportando su embarcación por tierra hasta Mónaco desde donde navegó a Marsella, Barcelona, Valencia y Gibraltar. Toda esta etapa la realizó en solitario, sin barco de asistencia.

Cruzó el Atlántico desde Gibraltar hasta la isla de Guadalupe ahí sí decidió que lo acompañara asistencia del barco de exploración francés YERSIN.

Llegó a Guadalupe el Día de Navidad y desde ahí, otra vez, en solitario, sin la embarcación de apoyo, recalando en las islas del Caribe llegó a Miami el 17 de marzo del 2020.

La pandemia detuvo su recorrido-expedición y fue el 19 de febrero de este 2022 cuando reinició su desafío navegando a lo largo de las costas de Florida, Alabama, Luisiana, Texas y Bacalar en México.

Está a la espera de continuar, dependerá de la meteorología derivada de la actual temporada de huracanes en el Caribe.

Su recorrido continuará hacia Panamá para cruzar al océano Pacífico y remontar toda la costa oeste americana hasta Alaska desde donde cruzará a Rusia. Seguirá a lo largo de todo Asia hasta el Mediterráneo para llegar a Sanlucar/Sevilla.

Álvaro de Marichalar Sáenz de Tejada tiene, todavía dos años de navegación por delante. Si quieres ver los recorridos entra en su web www.FirstWorldTour.com o en

www.PrimeraVueltaAlMundo.com

✰✰✰✰✰ Por primera vez, proveniente de la Ciudad de México aterrizó en el Aeropuerto Internacional Harry Reid el avión de Viva Aerobus dedicado a la Raider Nation.

Y es que, la compañía aérea fue nombrada la aerolínea oficial de Las Vegas Raiders en México y con esta aeronave reafirma su compromiso con el equipo. Se trata de un Airbus A320ceo perteneciente a la flota más nueva de México y tercera de toda Norteamérica, que porta la icónica imagen de Raiders y ahora es el nuevo jugador del equipo de fútbol americano, contagiando a pasajeros y espectadores la emoción del deporte en los más de 2 mil vuelos que realizará de manera anual en México y en los destinos que Viva conecta en Estados Unidos.

La llegada coincidió con la fecha de celebración del Día de la Independencia en México, reforzando el mensaje de unión entre los aficionados de este equipo en ambos países. Así y a manera de festejo por este primer vuelo comercial del avión Raiders, la banda de rock regiomontana, The Warning, amenizó el viaje y al llegar a Las Vegas, Los Raiders entregaron regalo sorpresa a todos los pasajeros.

Juan Carlos Zuazua, director general de Viva Aerobus dijo, ”conectamos a nuestros pasajeros con aquello que les emociona y esta aeronave transmite toda la pasión y grandeza del equipo negro y plata”.

“El ángel de la fama tiene sus alas hechas de papel… periódico”.



