Freno a la militarización

De pe a pa

Alberto Vieyra G.

La militarización de la nación azteca fue frenada en el Senado mexicano. El Ejército sólo será humillado hasta el 2024. La oposición en el Senado evitó el regreso de la dictadura sustentada en las bayonetas. AMLO se encontró con una muralla de contrapeso político que ya tenía contemplada, pero intentó echarse el salto de la muerte. Por poquito lo logra, sólo le faltaron unos 2 o 3 votos.

AMLO recibe otro revés político. Los senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo plural detuvieron a AMLO en su loca carrera por militarizar la vida nacional o como diría la senadora blanquiazul Xóchitl Gálvez: “El Senado mexicano no es servil al poder. Hoy perdió el autoritarismo y ganó la democracia”.

La mayoría morenista en la Cámara alta estuvo a punto de lograr una mayoría calificada de 86 votos, pero el líder de ese partido en el Senado, Ricardo Monreal, no quiso correr la suerte de la vergüenza política, evitando de paso que AMLO mordiera el polvo y se vería obligado a regresar el dictamen a las comisiones, donde seguramente se quedará en la congeladora, a menos que los operadores políticos de AMLO hilen fino y a través de millonarios cañonazos o con alguna otra ponzoñosa estrategia política logren revivir la reforma constitucional para que el Ejército este en las calles y sea humillado hasta el 2028.

Pues sí, a López Obrador no le alcanzaron los votos de sus corifeos y rémoras aliadas y el resultado nos deja una lectura muy clara: AMLO no es capaz de sacar asuntos delicados mediante el diálogo, sino a través de la Ley de Herodes.

También queda claro, que lo ocurrido en el Senado, es el resultado de una ponzoñosa división, a razón de los odios que todos los días vomita en las mañaneras el inquilino de Palacio Nacional.

Vimos dos Méxicos: El de los chairos y los conservadores que están muy fogueados en ciencia política y en la forma en que conciben la realidad desastrosa que vive el país y ante la falta de una estrategia seria en materia de seguridad pública, AMLO opta por la militarización.

Y ese bloque de contención en la Cámara alta pasará a la historia como un grupo político de oposición al partido del Presidente que evitó el autoritarismo, aunque habrá que esperar para ver si el señor Presidente sale con alguna otra leguleyada legislativa o a través de un nuevo decretazo con el que nuevamente violará la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir.

Seguramente que la afrenta política sufrida en el Senado lo hará que monte en cólera y es muy previsible que en lo sucesivo justifique su ineptitud para poner orden y para dejar a un México en paz para que no sea rehén de las bandas criminales. Saldrá seguramente con el cuento de que “no me dejan gobernar” y ya faltan sólo 2 años para que concluya felizmente el sexenio de los “abrazos y no balazos”. Un México macabro que no se veía desde la época de la Revolución Mexicana.

Por ahora, la militarización del país fue frenada en el Senado de la República y las consecuencias electorales para 2024 no se harán esperar en contra del partido del Presidente que empieza a partirse y sabido es que “partido que se parte, se la parten en las urnas”.

info@agenciamn.com