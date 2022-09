Impartidores de justicia del PJCDMX han emitido 9,053 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia

Así lo informó el magistrado por ministerio de ley, Paul Martin Barba, con la representación del presidente del PJCDMX, magistrado Rafael Guerra Álvarez, al dar cuenta de las acciones del órgano judicial capitalino en la materia

Con la representación del presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, el magistrado por ministerio de ley, Paul Martin Barba, informó que impartidores de justicia del órgano judicial capitalino han emitido 9, 053 medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, y enfatizó que la institución no desiste en la capacitación continua a los servidores públicos, bajo la premisa de que no es posible generar cambios cuando algo se desconoce o no se entiende.

Subrayó que hoy “estamos frente a los reclamos latentes de una sociedad más justa” por el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas a una vida libre de violencia en todas sus expresiones.

Comentó que, a pesar de los obstáculos, la Ciudad de México está ante a la materialización de los compromisos adquiridos para erradicar la violencia de género desde los frentes de la prevención, investigación y sanción de las violencias perpetradas.

Para cada uno de estos frentes, explicó, hay acciones concretas, pensadas y diseñadas por profesionales y personas expertas con el objeto de alcanzar resultados eficaces y erradicar las condiciones de desigualdad, discriminación e impunidad.

“Como nunca antes, contamos con mayores elementos para conocer las causas que generan la violencia, y hoy son muchas las organizaciones que trabajan incansablemente para ayudar a las víctimas directas e indirectas”, reconoció, en el marco de Informe de Resultados de la Alerta por Violencia contra la Mujer.

Martin Barba detalló las acciones que desde el PJCDMX se realizan para abonar a la construcción de una realidad libre de violencia, entre éstas, la participación de servidores públicos de la institución en capacitación en materia de feminicidio, derechos humanos y acceso a la justicia con perspectiva de género; asimismo, la participación en los cursos Derechos Humanos y Género; Diversidad Sexual y Género, una cuestión de Derechos Humanos, e Inducción a la Igualdad entre Hombres y Mujeres

Hoy se avanza además, agregó, en la campaña relacionada con el cumplimiento de la Agenda 20-30, por cuanto hace al objetivo 5, Igualdad de Género, y objetivo 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.

Destacó que, de las 9, 053 medidas de protección otorgadas por jueces a mujeres víctimas de violencia, las más relevantes fueron: 2, 422, relativas a la prohibición a la persona agresora de intimidarla o molestarla a ella, hijos e hijas, víctimas indirectas, testigos de hechos, entre otras; 1, 790, referentes a la prohibición al agresor de acercarse o comunicarse con la víctima; 1, 740, a la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima o personas relacionadas con ella.

“Cuando trasciende la noticia de que alguna niña, adolescente o mujer es maltratada, nos hiere profundamente. Por ello, les invito a mantenernos firmes en nuestras convicciones para continuar en la lucha contra la violencia. El trabajo no se detiene, los compromisos adquiridos son grandes, pero más grandes es nuestra voluntad”, concluyó.