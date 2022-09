Pepe Suárez regresa a México y “Es… Políticamente Incorrecto”

Con más de 40 años de trayectoria

Lanzará irreverente programa a través de su página de internet

Luego de 20 años trabajando en Televisa y con más de 40 años de carrera Pepe Suárez regresa de los Estados Unidos para lanzar su programa “Pepe Suárez Es… Políticamente Incorrecto”, el cual se estrenará en octubre a través de su página de internet y donde explotará cada una de sus virtudes para la comedia a través de sus irreverentes personajes.

En Estados Unidos, Pepe pasó de escritor de comedia a tener su propio programa de TV, luego a ser Creador de Contenido, Director, Co creador y Productor Ejecutivo de 4 de los más exitosos programas dirigidos a Hispanoamérica.

A mediados del 2012 Pepe es contratado por la cadena Telemundo integrándose a las filas de Comcast NBC Universal Telemundo con el cargo de Executive Producer of Alternative Programing, a la vez que su personaje ‘Pepe Charrascas’ haría la comedia en el programa matinal “Un nuevo Día”.

Luego, Pepe firma con la cadena Telemundo su regreso en un nuevo remake de la exitosa historia “Yo Soy Betty La Fea” en su nueva versión “Betty En New York” interpretando durante 114 capítulos al infiel cucarachito ‘Efraín Montes’.

Ahora con 45 años de experiencia al haber transitado por prácticamente todas las áreas de la producción delante y detrás de cámaras en el medio del espectáculo, nace “Pepe Suárez Es… Políticamente Incorrecto”, del que nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Regreso a México después de 16 años de no estar aquí, y pues me toca la pandemia, me toca quedarme encerrado en mi departamento y pensé que hacer. Me puse a escribir chistes, pero no quería los tipos de internet”.

Recuerda que en esa tarea “logré 300 sketches, 17 personajes, compre en línea un croma con iluminación y me grabe con mis tabletas, porque no tenía nada, compre vestuarios, maquillajes, prostéticos y empecé a crear lo que vamos a ver a partir de octubre. Hice todo solo, estaba encerrado y con un editor a distancia por zoom, durante un año sentados cada quien, en su casa, de hecho, no lo conozco (risas)”

Una vez con el material completó nos narra que “Me encontré con René franco que es un comunicador y consultor, me dijo ‘no lo saques si va para Youtube, porque 16 programas a razón de uno semanal se queman en 4 meses, mejor deshaz los programas y que esos 300 skecthes se hagan 600 y ya tienes material como para 4 años’. Entonces seguiré su consejo”. Y los sketches serán lanzados los martes y jueves a las 10 de la noche a partir de la primera semana de octubre.

QUE LOS “MAZAPANES” NO LO VEAN

Sobre el tenor del programa, refiere que “Por eso precisamente le puse ese nombre, cuando llegué a México una de las cosas que más me impactaron es que vi una entrevista a cuatro comediantes, estaba El Indio Bryan, El Costeño, no recuerdo bien, pero se juntaron en la pandemia para un show por internet y vender boletos. Los comediantes tenían cuatro minutos en pantalla y tres de ellos ocupados en disculparse, ‘no nos estamos burlando de nadie’, es decir, no han hecho el show y ya están pidiendo disculpas, lo cual no me gustó”.

En ese sentido agrega “porque me van a decir cómo hacer lo que llevo 45 años haciendo, yo no me meto en la concia de un chef a hacer lo que él sabe hacer. Me enojé, es comedia y la gente reclama, pero si quieren reclamar, yo les pido que vayan y reclamen a la casa de un político. Nosotros somos comediantes y si tu no entiendes la comedia, el problema es tuyo. Se habla de la generación de cristal, pero yo digo que hasta el cristal tiene más resistencia, creo que son una generación de mazapán”.

Y les manda un mensaje a todos ellos “que lea esta generación como se llama el programa y si son de piel sensible, mejor que no lo vean. Si te sientas a ver una película con tus hijos y te dicen que es para mayores de 18, no te ofendas al final porque hubo drogas o violencia explicita. Aparte, creo que ni humor no está tan fuerte, cuando llego a las redes sociales y veo lo que los chavos dicen, creo que yo soy blanca nieves y los siete enanos (risas)”.

En el programa son 17 personajes recreando y satirizando a la sociedad y la política en México “La creación de cada uno de ellos, no me lo van a creer, soy un actor que nunca estudio actuación, un comediante que jamás estudio comedia, un productor, que nunca estudio para producir, pero tengo 45 años en el medio y me he forjado con los mejores estudios de televisión, de cine, trabajando de tú a tú, con los mejores del país. Entonces la creación de mis personajes surge dormido, muchas de las cosas que he hecho en mi carrera nacieron así, me duermo con una libreta bajo la almohada, otras ideas nacen cuando me estaba bañando, donde no me distraigo con nada, pero mi mente trabaja”.

SUS PERSONAJES

Nos adelanta que sus personajes son inspirados en la vida real “Anartista es una anarquista, porque siempre que va a las marchas y la agarran las cámaras para entrevistarla, siempre junto al ángel de la independencia, o en el hemiciclo a Juárez, pero siempre sale en la tele, va a las marchas y no sabe que protesta, pero rompe todo. También están ‘Las Su-Fridas’, que es el cuadro que conocemos de las dos Fridas, pero cobra vida, las cabezas, hablan y se critican. Tenemos a una Monja que es ninfómana, se la pasa hablando de hombres o al Dr. que es una parodia de Gatell”.

Asimismo, cuenta con un personaje que, dice “puede causar polémica, porque es una parodia de Bárbara del Regil, que es de los personajes más relevantes en internet, salgo todo el tiempo haciendo ejercicio, pidiendo que sonrías, pero luego dice ‘que horror que prieta’. También un ‘mi rey’ que, según ayuda a los pobres, pero les mete una friega (risas). Por otro lado, El Talachas es el único chairo que te va a caer bien, defiende al gobierno, pero también les pone una friega cuando habla. Además de Pepe Charrascas y Doña Cuquita, que son ya conocidos en Estados Unidos, incluso los llevé a en Londres en los Juegos olímpicos”.

HEREDERO DE UN GRAN LINAJE DE COMEDIANTES

Recuerda que “Crecí viendo ‘La cosquilla’, ‘Sábados locos’, ‘No empujen’, ‘Que nos pasa’, ‘Puro Loco’, ese tipo de comedia de sketch de personaje. Mis tíos Alejando Suarez y Héctor Suárez son mi escuela, de ellos aprendí muchísimo y así empecé a forjar lo mío. Luego Ortiz de Pinedo me dio una super oportunidad en Los comediantes, ese es mi DNA, es parte de la comedia que la gente de 35 o 38 años para arriba sigue pidiendo y añorando”.

En ese sentido aclara que no está en contra del nuevo tipo de comedia “No estoy en contra del Standup, es un nuevo género para México y no tiene nada que ver con lo que se hace en Estados Unidos, aquí solo dos o tres han llenado teatros grandes como Franco Escamilla, no está nada mal, pero lo que si me saca de onda es el lenguaje, el órgano masculino que va con la letra ‘V’ lo han normalizado tanto. Eso no me gusta, porque deben hacer reír sin cuestiones escatológicas, ni palabras altisonantes. A veces no les funciona el chiste y sueltan una palabrota para que ahora si la gente suelte la carcajada, es muy fácil hacerlo y no estoy en contra, pero yo no lo hago, la comedia no es ponerse un trapo en la cabeza y fingir ser una señora”.

Adelantó que además de la transmisión de sus sketches, “Voy a vender saludos personalizados, entonces ahí nos vamos a dar cuenta, que personajes funcionan más, a mí me gustaría que todo funcionen igual, pero al final de cuentas la gente es la que decide”. Y no descartó llevar su show a grandes teatros “Este ejemplo lo tuve con mi tío Héctor y su programa ‘¿que nos pasa?’, rompió todos los esquemas de la comedia en México, se atrevió a hablar de política, fue la primera vez que se hizo critica de política y sociedad en televisión abierta. Entonces yo escribí este programa con ese esquema y la idea de llevarlo a los grandes teatros o centros nocturnos”.

No obstante, aclara que su comedia “no es para hacer conciencia, no quiero educar a la gente, ni regañarlos, quiero que se diviertan, que se rían”.

Para conocer más detalles del programa y del merch de Pepe Suárez, le pueden dar seguimiento en sus redes sociales, donde se necuentra como @Polincorrectotv. Asimismo, se actualizará semanalmente la página con el nuevo episodio para que el público lo disfrute en streaming, en el dispositivo, día y horario de su elección, totalmente gratis.