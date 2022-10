Se encienden focos rojos

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Luego del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encienden los focos rojos en las principales oficinas del gobierno. No es más-menos, más bien es para más. La seguridad del Estado mexicano fue vulnerada y robaron de los archivos de la Sedena, información clasificada que será difundida seguramente y que debe poner en alerta al gobierno.

Lo primero que fue publicado por Carlos Loret de Mola fue lo relacionado con la salud del presidente AMLO. El propio presidente López Obrador confirmó el hackeo, pero como siempre lo minimizo, con música de “Chico Che” y dijo que es información ya publicada.

La información robada al Ejército por el grupo de hackers que se hace llamar “Guacamaya” contiene información sobre la salud del presidente AMLO, que algo sabíamos pero no todo y que seguramente se difundirá en el futuro. Por ejemplo, no sabíamos que el Presidente AMLO fue trasladado en calidad de grave a punto de infartarse. Nos dijeron que fue un cateterismo programado y sin mayor relevancia. La salud del Presidente de México es cuestión de estado y de ahí que no se divulga al detalle, pero si se debe informar al respecto.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional el jefe del Ejecutivo federal explicó que a pesar de las enfermedades tiene un buen estado de salud, porque lleva un estricto seguimiento médico con especialistas militares. Reconoció que en los primeros días de enero de 2022 fue trasladado en una ambulancia aérea de las Fuerzas Armadas de Palenque, Chiapas, a la Ciudad de México a un Hospital Militar por un riesgo de infarto, como se reveló en una filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. No tuvo otra más que aceptarlo y mire que es difícil lograr eso.

Los archivos robados al Ejército contienen también información sobre el “culiacanazo” e informes militares, aquel cuando dejaron libre al “Chapito”. López Obrador refirió que el secretario de la Defensa le explicó que una actualización en los sistemas fue aprovechada para cometer el robo que serían el equivalente a 1.5 millones de fotos; 3,000 horas de video o 39 millones de páginas de documentos confidenciales del Ejército mexicano. Esto es equivalente a 6 TB.

Siempre la Secretaría de la Defensa Nacional, históricamente, ha sido una dependencia que ha gozado de fama de guardar muy bien su información, además de no hablar más de lo que se requiere. Es decir, sólo dicen lo que pueden decir. Todo ahí es cuestión de seguridad nacional y por ello la discreción de forma permanente.

Dicen que a toro pasado es fácil decir. Según información de la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), alertó a la Sedena sobre hackeos, ya que existían deficiencias en los controles de ciberdefensa para la infraestructura de hardware y software de la secretaría. Ahora a toro pasado, la comisión de Vigilancia y Auditoría de la Cámara de Diputados piden a los tres niveles de gobierno atender las observaciones de la ASF.

El Congreso federal, en específico la Cámara de Diputados, tiene por lo menos 15 iniciativas en la congeladora. Legisladores federales reconocieron que se debe actualizar el rezagado marco jurídico en la materia. El último intento naufragó hace 19 meses, en la pasada Legislatura, cuando una propuesta de Morena prendió alarmas por riesgos a la libre expresión en redes digitales. Ahora, el esfuerzo es más incluyente, con trabajo entre diputados, senadores y consultas a diversos sectores: Fuerzas Armadas, el Gabinete de Seguridad, representantes de la sociedad civil y de la iniciativa privada.

El diputado federal del Verde Ecologista y Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, Javier López Casarín aseguró que durante este mes estará listo el primer borrador de propuesta de Ley de Ciberseguridad, derivará de otras 15 que tiene el Congreso en donde la prioridad es que los ciberdelitos se persigan desde el fuero federal como parte de una estrategia nacional.

Sin duda, es necesaria una ley al respecto, pero lo urgente es blindar a las dependencias del gobierno para proteger su información, sobre todo las que manejan información delicada y de estado. La ASF ha detectado problemas y vulnerabilidades relacionadas con sus sistemas informáticos en varias dependencias. El Senado, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Lotería Nacional, el Banco del Bienestar, Caminos y Puentes Federales y la Secretaría de Salud, son algunas de ellas, que luego del trabajo de la ASF ha señalado que también incurren en irregularidades como contratación de proveedores sin capacidad, arrendamiento y compra de equipos obsoletos, falta de control en materia de ciberseguridad. Así las cosas.

Va por México

La protesta como gobernadora de Aguascalientes, la panista Tere Jiménez, reunió por segunda ocasión, la primera fue en Durango, a los líderes nacionales de los partidos PRD, PAN y PRI, pero en esta ocasión no se mezclaron. Marko Cortés, del PAN, y Jesús Zambrano, del PRD, se sentaron juntos, pero Alejandro Moreno, del PRI, lo hizo por otro lado. Es decir, de lejos y no revueltos. El panista Cortés a pregunta expresa sobre el futuro de la alianza va por México, señaló que tienen confianza en que en el senado se corrija el rumbo. Moreno insistió que la agenda legislativa ha sido cumplida. Lo cierto es que Moreno se llevó un abucheo por parte de la grada asistentes en el recinto. Así las cosas, hasta pronto.

