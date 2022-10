Tráfico de órganos, un secreto a gritos

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Leyes laxas, estimula mafias

López-Gatell, ignorancia o complicidad

Murillo reconoció tráfico de humanos

México, en la mira de delincuencia

Las mentiras del horario de verano

De Zedillo a AMLO

Volaris ayuda a Sonora por Kay

El hombre emplea la hipocresía para engañarse

a sí mismo, acaso más que para engañar a otros

Jaime Luciano Balmes (1810-1848), filósofo y sacerdote español

El fin de semana pasado platiqué con un hombre desesperado por la situación económica que vive, derivado por la falta de empleo y la carencia de oportunidades en México. Me comentó que no quería comprar una pistola y salir a la calle y asaltar. “No soy de esos”, me dijo. Pero, estoy dispuesto a vender un riñón para pagar la colegiatura de sus dos hijos, la renta de su casa por unos meses y la alimentación de su familia

No estamos hablando de una persona que no tenga herramientas para sobrevivir. Estoy hablando de un profesionista que se quedó sin empleo, con apenas 44 años de edad y padre soltero.

Le dije que una oportunidad saldrá en el camino y en muy poco tiempo. Él ha entregado, lo dice con decepción, más de 100 historias curriculares y no encontró respuesta de acuerdo a sus necesidades.

Pero lo que me dejó helado fue cuando me confesó que se había puesto en contacto con un médico en Costa Rica, quien lo conectó con una familia canadiense que le ofrecía 500 mil dólares por un riñón y que ya tenía preparado su viaje. Ya no me proporcionó más datos.

Este hombre, a quien no conocía, pero era cercano de un abogado amigo mío, seguramente ya viajó. Pero, no es el único caso en el mundo, ni en el país. Son cientos; se estima que podrían de miles.

Averigüé un poco lo que ocurría con el tráfico de órganos. Mi sorpresa fue al darme cuenta que esos hechos que podrían considerarse aislados, se dan en todos los continentes. En África, la interpol presentó el año pasado un informe sobre la trata de personas para extraerles órganos en las zonas septentrionales y occidental.

En América, efectivamente, en Costa Rica hay grupos de médicos que sirven de contacto con sus pares en Europa y Norteamérica, para convencer a mucha gente para vender sus órganos ante necesidades económicas de los posibles donantes.

TRÁFICO DE SERES HUMANOS EN MÉXICO

En México, el gobierno de López Obrador, en su página de internet, bajo el título “Secuestro, trata de personas y tráfico de órganos”, explica que aunque la el secuestro, la trata de personas y el tráfico de órganos son fenómenos distintos, guardan una estrecha relación entre sí. El objetivo de la trata de personas es la explotación no únicamente para fines sexuales, sino que incluye los trabajos forzados, la producción de drogas, la servidumbre, esclavitud y en algunos casos hasta el tráfico de órganos.

Añade: El tráfico de personas consiste en facilitar la entrada de una persona a otro país del cual no es nacional, ciudadano o residente. Niñas, niños y adolescentes mexicanos, migrantes e indígenas son reclutados y explotados a través de falsas ofertas de empleo, relaciones románticas falsas, extorsión y desaparición forzada. Así, las niñas, niños y adolescentes que no son explotados en alguna otra de las actividades del crimen organizado, o son descartados, pueden convertirse en víctimas del tráfico de órganos.

El tráfico de órganos es una de las actividades criminales más lucrativas. Consiste en la extracción, venta y compra ilícita de órganos, tejidos y componentes de personas vivas o cadáveres.

Jesús Murillo Karam, ex procurador de la República, dijo en una conferencia de prensa que dijo en rueda de prensa que el tráfico de órganos “no es tan grave en México (…), pero no queremos que sea más grave, no queremos que crezca”.

Esto es aterrador y se necesita toda la fuerza del Estado (gobierno y sociedad) para enfrentar un fenómeno mundial y, cuando menos, convertir al país en una zona donde la población esté alertada sobre lo que puede ocurrir si se descuida.

PODEROSOS CABALLEROS

HORARIO DE VERANO, ABERRACIÓN Y MENTIRA

Desde que se instrumentó el horario de verano en 1996 en México, estuvimos en contra. Al gobierno de Ernesto Zedillo le importó muy poco el comportamiento de los mexicanos. Simplemente, por el “Decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos Mexicanos”, nos cambió la vida. La mentira de Zedillo, en su decreto, era hacer mejor uso de la luz solar durante los meses de mayor insolación, para así obtener una reducción en el consumo de energía eléctrica en las horas de mayor demanda de electricidad. La verdad: El resultado fue simplemente insignificante. La otra verdad, que no quería decir Zedillo, ni sus funcionarios, era homologar los horarios de los mercados de valores entre México y Estados Unidos. Eso de la energía eléctrica, provocaba que los niños salieran a las escuelas aún con oscuridad. Con AMLO, la mentira es que es una iniciativa propia. Como Joe Biden dijo que eliminaría el horario de verano, en Estados Unidos, en México, López Obrador siguió sus pasos. No se hubiera atrevido con el beneplácito de EU. Desde mi punto de vista, independiente de las mentiras de los políticos, no me gusta el horario de verano, aunque tenga implicaciones económicas para los grupos financieros.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

VOLARIS: Con el liderazgo de Enrique Beltranena, Volaris, la aerolínea mexicana de ultra bajo costo que opera en México, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, transportó, en alianza con Comité de Ayuda a Desastres y Emergencias Naturales, un equipo de voluntarios y especialistas a Guaymas, Sonora para apoyar en labores humanitarias por los daños a viviendas provocados por el huracán Kay. Los voluntarios entregarán despensas, kits de higiene, medicamentos y atención especializada para las 170 familias afectadas.

