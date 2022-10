Gobierno de México otorga el premio Ohtli a Estela Martínez-Stuart

Mexicana exitosa en Estados Unidos

Estela Martínez-Stuart era una adolescente cuando empezó a viajar por México: cada fin de semana visitaba alguna ciudad del país en compañía de un grupo de amigos con los que compartía el gusto de conocer lugares y personas.

Sin saberlo, aquel pasatiempo se convertiría en la mayor de sus pasiones y la llevarían, este sábado, a obtener el Reconocimiento Ohtli, el máximo galardón que otorga el Gobierno de México a miembros de la comunidad mexicana en el extranjero.

Martínez-Stuart trabaja, desde hace algunos años como directora de turismo en Visit Fort Worth, una entidad gubernamental que promueve las atracciones de la ciudad de Fort Worth, ubicada en Texas, Estados Unidos. Pero su labor es algo más que la simple promoción turística, porque su origen mexicano (“orgullosamente mexicano”, apunta ella) la han llevado a promover el entendimiento entre las diferentes comunidades que viven ahí.

“La mayoría de nuestra comunidad es de herencia mexicana y nosotros los apoyamos para desarrollar eventos, desde fiesta patrias hasta celebrar el mes de la Herencia Hispana y el desarrollo de un desfile de Día de Muertos. Lo bonito ha sido que esto nos ha ayudado a que esa comunidad sienta que la estamos celebrando en todo Fort Worth”.

La base del encanto de esta ciudad texana es que parece una cápsula del tiempo en la que aún existe mucho de lo que se conoce como el Viejo Oeste. Aquí, Estela ha puesto manos a la obra para utilizar el turismo como un gancho que facilite el entendimiento entre los pueblos mexicano y estadounidense. “Queremos alzar nuestra voz para que la herencia hispana esté presente”, explica.

Estas acciones son las que la hacen ahora merecedora del Premio Ohtli, el cual “se otorga a personas que han dedicado la mayor parte de su vida y actividad profesional, a abrir brecha en el extranjero, para que las generaciones más jóvenes de mexicanos y mexicanas que los han seguido encuentren un camino relativamente más fácil de andar”.

Esta definición de motivos del premio resume a la perfección la trayectoria de Estela Martínez-Stuart, quien es egresada de la Universidad Anáhuac de la ciudad de México y comenzó a trabajar en el sector turístico de Estados Unidos en 1998.

“En esta ocasión, fue el cónsul general quien propuso mi nombre para el premio Ohtli, con base en mi trayectoria no sólo en Estados Unidos porque también he apoyado eventos en los que se involucra la comunidad, siempre me ha interesado apoyar la parte cultural de difundir México en cada ciudad donde he vivido”.

Para Estela, casada con Andre Stuart, una parte fundamental de ese trabajo se refleja en la educación más allá de las aulas.

“Muchos de nuestros niños que estudian en Estados Unidos no reciben nada de Historia de México y el hecho de que puedan ver en lugares públicos, en el centro de la ciudad, donde generalmente no se ven cosas latinas, que vean festejos mexicanos ha sido muy bonito por el entusiasmo con el que participan”. Estela recibió el premio Ohtli el fin de semana, de manos del cónsul general de México en Dallas, Texas, Francisco de la Torre Galindo, quien dijo: “Estoy profundamente emocionado de entregar el reconocimiento Ohtli a Estela Martínez-Stuart, mujer ejemplar de orgullo binacional, por su amor a México, y quien desde hace muchos años abre brecha para otras mexicanas en Estados Unidos, especialmente en Texas”.