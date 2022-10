Miguel Ríos regresa renovado después de “Un largo tiempo”

Tras una prolongada ausencia de México

La cita es este 7 de octubre en el Auditorio Nacional

Isabel Violeta

Este viernes 7 de octubre en el Auditorio Nacional y después de bastante tiempo de no estar en México, se presentará el cantante español Miguel Ríos, presentando su nuevo álbum y gira llamada “Un largo tiempo”. Además, estará con su nueva banda The Black Betty Trio en un concierto acústico íntimo.

Comenzando la conferencia para dar los detalles del concierto, el cantante dijo “Estoy muy contento de regresar, aparte de que este disco es un logró para mí, porque estuve a punto de retirarme, me sentía ya un poco seco, y estas canciones han salido un poco desnudas, es un referente autobiográfico, pensé que quedaría mejor algo acústico, por eso los temas tienen que ver con mis principios como el blues y country”.

También agradeció que lo sigan recordando y dijo “sin la gente que nos sigue sería imposible continuar, cuesta mucho hacer la promoción, pero gracias al trabajo que hicimos antes que el rock and roll llegara a España, y a aquella generación y la mía, hoy tenemos la posibilidad de establecer una cultura y de que nos sigan apoyando”.

Como un comentario y no como queja reconoció que le resulta un poco extraño que lo llamen maestro “hoy me han llamado como más de 80 veces maestro y a mí me resulta embarazoso, porque aún sigo aprendiendo, no he hecho una maestría, sé que es una forma de respeto y lo agradezco, pero no me lo creo. Les digo yo no he dado clases nunca”.

Y agregó lo emocionado que se encuentra por presentarse en un escenario ante tanta gente “Si los empresarios supieran lo que nos hace sentir a los músicos estar en un escenario, el orgasmo que nos produce, les juro que no soltarían el dinero” expresó entre risas.

Sobre el regreso de los LP’s, dijo que él considera que es solo un tema de industria, “por qué nos han vendido la idea de que lo nuevo que sale es mejor e interminable, desde mi punto de vista es que hacen nichos de capturas de público”.

En cuanto al nombre de su banda, dijo que es un referente al blues “He echo muchos blues que no eran blues, siempre me ha gustado mucho, es como una clase social y estado de ánimo, ahora”, sonido que estará presente en su concierto de la Ciudad de México.

En ese último punto adelantó que “además de las nuevas canciones, claro que cantaré los grandes clásicos, serán canciones que intentan contar una historia y mi autobiografía en la muisca, yo creo que es muy entretenido además será un concierto de 2 horas y cuarto, es un buen repertorio”.

Aclaró que, en esta ocasión, aunque le encantaría, no habrá invitados justo porque es un concierto más íntimo, personal y autobiográfico.

Al terminar la conferencia, agradecido y conmovido, el cantante firmó algunos autógrafos además de tomarse fotografías con sus admiradores como agradecimiento.

Como buen dato, Miguel Ríos recientemente se ha juntado con el Mariachi Imperial Azteca para crear una nueva versión del tema clásico Santa Lucía.

Aun puedes conseguir tus entradas en taquilla o en el sistema Tiketmaster.