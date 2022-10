AMLO da poder total a fuerzas armadas

Luego del debate en la Cámara alta sobre la presencia de las fuerzas armadas en las calles hasta 2028, quedó claro que la fuerza de la discusión no está en la razón constitucional, sino en los exabruptos de la izquierda y la derecha, con los que pretenden cortejar a la sociedad.

Los insultos y las descalificaciones sólo son parte de las anécdotas. Nada que ver con las necesidades de la sociedad y, en términos generales, del tema que estaban discutiendo.

El debate sobre las bendiciones o maldiciones de tener a la tropa en las calles es lo que debe ocupar a los legisladores. Más allá de los caprichos del Presidente de la República, lo que debemos cuidar son las implicaciones que genera el darle todo tipo de concesiones al Ejército y a la Armada.

En este espacio he comentado mucho al respecto, pero sobre todo el hecho de tentar a los militares y marinos, con poder y riqueza.

Es clara la lealtad de las fuerzas armadas para el pueblo, pero el hecho de colmarlos de negocios, implica un gran riesgo. Es replicar la misma historia de Venezuela, donde los militares no han soltado el poder en más de 20 años.

Reitero, no pongo en duda la lealtad de los militares. Lo que veo con preocupación es que López Obrador, con el fin de congraciarse y fincar su poder con el Ejército, implique un riesgo para la democracia.

Ayer, AMLO dijo que no considera que haya un presidente militar en 2024. Sin embargo, ¿para el 2030?

Hugo Chávez llegó por la vía democrática, mediante el voto, a la Presidencia de Venezuela y la pasión por el poder y el dinero de sus compañeros de armas, son lo que soportan al actual presidente, Nicolás Maduro, quien es un siervo de los uniformados.

Si alguien quiere aspirar a un puesto de elección popular, debe de dejar la investidura militar. Ese es el espíritu de los demócratas. Por ese motivo, en muchas naciones con mayor fuerza económica, política y militar en el mundo, tienen en el mando de las fuerzas armadas a civiles.

Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Francia, España, Alemania y muchas más, los militares están bajo el mando de los civiles y a dos niveles abajo, en jerarquía; primero el Presidente o líder de Estado y abajo un civil y luego las fuerzas divididas en actividades concretas como ejército, armada, aviación y otras modalidades, de acuerdo a la organización castrense de cada nación.

Siempre se le da un toque totalmente civil. Incluso la ascensión de políticos, de origen militar como Dwight Eisenhower y antes, en el siglo XIX, Ulysses S. Grant, tenían la misma estructura y dieron paso inmediato a los civiles.

El mandato de un gobierno debe caer en manos de civiles.

MÁS DE GUACAMAYA LEAKS: NADA GRAVE

Mientras AMLO dice que no van a investigar lo que ocurrió con la filtración de documentos a través de un grupo llamado Guacamaya, para no confrontarse con la idea de atraer a México a Julian Assange, como asilado político, se siguen publicando más documentos. Uno de ellos que dio a conocer El Universal, observa que grupos criminales recurren con más frecuencia al uso de artefactos explosivos improvisados en estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. La fuente es la Subsección de Contraterrorismo S-2 del Estado Mayor de la Defensa Nacional, adscrita a la Sedena, parte de la filtración de correos electrónicos de esa dependencia que hizo el grupo Guacamaya. Lo sobresaliente es que ese informe fue fechado el 1 de agosto de este año, para una reunión de trabajo al día siguiente con delegados del Comando Norte estadounidense y de agencias de seguridad del país vecino, la presentación, de 30 diapositivas, revela que desde diciembre de 2018 al 1 de septiembre pasado se registraron 377 sucesos en 19 estados del país, y en los cuales aparecieron mil 765 bombas hechizas. De éstas, 52 explotaron, y personal militar desactivó y desmanteló el resto. En promedio, la Sedena desactiva casi un artefacto por día. Eso es terrorismo, donde debe actuar el gobierno a través del Ejército y de la Fiscalía General de la República. No ser únicamente contemplativos.

