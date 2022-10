Tatiana, a la porra

Desde el portal

Ángel Soriano

¿Fue la puesta en marcha del plan antiinflacionario lo que llevó a Tatiana Clouthier Carrillo a renunciar a la Secretaría de Economía, en momentos adversos para el país por el desorden de la economía global?, es lo que queda la duda, pero la hija del controvertido candidato presidencial Manuel J. Clouthier dijo que era hora de pasarse a la porra para aplaudir al equipo.

Si bien el acuerdo firmado por los más importantes empresarios del ramo alimenticio no es suficiente para contener la escalada de precios, las medidas anunciadas les permite facilidades para la importación de productos e insumos, así como otras trabas burocráticas que están en manos del gobierno mexicano a través de la Secretaría de Hacienda.

Quienes cuestionan la utilidad del mismo, harían lo mismo sino se hiciera nada, entonces las protestas derivarían en que no se hace nada. Y nadie puede contener la crisis económica que tiende a agravarse por el enfrentamiento entre potencias que se disputan la hegemonía mundial y aun cuando cada región tome sus previsiones, en poco ayuda.

Desde luego que Tatiana Clouthier conoce el contexto mundial, pero siempre es necesario un poco de reflectores para decir que está o estaba trabajando en el ramo asignado, aunque su especialidad son las letras inglesas. La secretaría de Hacienda, como dadora de favores empresariales, fue la que se llevó las palmas y Tatiana ¿se suma a la porra?

TURBULENCIAS

Aceleran cambios en Oaxaca

Aun cuando el gobernador electo Salomón Jara ha dicho que primero hay que pasar una fiesta de muertos en paz y luego dará a conocer a los integrantes de su gabinete, en Oaxaca se empiezan a manejar nombres de quienes podrían ocupar las cotizadas carteras de la administración pública y se dice -según “expertos”- que esta es la primera vez en la historia reciente que ocurre una transmisión de poderes tersa, cuando siempre ha sido así, a excepción del relevo ente Ulises Ruiz y Gabino Cué, en general los mandatarios han sido respetuosos de los tiempos y de las reglas del juego. Gabino entregó al actual gobernador en condiciones de civilidad y hubo también reuniones previas, no es en esta ocasión en que ocurre un relevo anticipado como lo que está pasando ahora que faltan casi dos meses para el cambio de gobierno… En Tamaulipas es en donde se apuesta entre si va o no a la cárcel el ahora ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sobre quien hay orden de aprehensión por delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. El ex mandatario tamaulipeco afirma que se encuentra descansando en compañía de su familia en uno de sus numerosos ranchos y que se defenderá de las acusaciones en su contra, y una vez que salga exonerado buscará la candidatura presidencial panista… Con acusaciones subidas de tono que rayan en la majadería, la senadora sonorense Lilly Téllez busca posicionarse como abanderada presidencial y lanza ataques a diestra y siniestra sumando detractores y simpatizantes… La secretaría de Gobernación considera inviable la realización de una consulta nacional sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la cual se iba a realizar a principios del año que entra, una vez que el Senado aprobó con modificaciones el Dictamen remitido por la Cámara de Diputados y que ahora está de vuelta en San Lázaro, en donde seguramente se le harán otras correcciones para darle legalidad a la incorporación a la Sedena de la Guardia Nacional y hacer frente al crimen organizado, que crece y crece. En tanto, el Estado mexicano no le encuentra la cuadratura al círculo para devolver la tranquilidad al pueblo de México. El problema en sí es que todo se politiza y acaba por ser bandera política en beneficio de intereses individuales o facciosos.

