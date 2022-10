“Por amor y desamor, nace una canción”: Hortencia celebrará 3 años de su programa

Conocida como La Voz Sin Fronteras

Al mismo tiempo lanza un disco homónimo para enmarcar el show

Hortencia la voz sin fronteras, se encuentra de manteles largos, promocionando su nuevo disco “Por amor y desamor, nace una canción” el cual tiene el mismo nombre de su programa de televisión con el que está cumpliendo tres años.

Para celebrar el lanzamiento y los tres años del programa, Hortencia prepara una gran fiesta que tendrá efecto el 29 de octubre en el Night Club El Var, hasta donde se darán cita diversas personalidades, compositores y otros artistas para hacer juntos una velada llena de romanticismo.

Para dar detalles al respecto Hortencia visitó la redacción de DIARIO IMAGEN y en entrevista nos contó “Después de que nos dejamos de ver por la pandemia, tuvimos la suerte de incursionar conduciendo en un programa para una televisora. Soy anfitriona de ‘Por amor y desamor, nace una canción’, que es musical. Me llena de orgullo, porque yo salí de las bohemias y siempre tuve la necesidad de tener una plataforma para los artistas que no tienen la oportunidad de tener un escenario, incluso algunos pagan cover por ir a mostrar su música a algún lugar. Haberme dado cuenta de eso, me hizo pensar en que este programa podría usarlo para ellos”.

Así nace “Por amor y desamor, nace una canción”, programa que actualmente se transmite en redes sociales y Youtube, “Y es que así es la música, los nuevos talentos encuentran inspiración en el amor, en el desamor y en la soledad, a veces estar solos no es malo. Estuve con el programa en Izzi, en Totalplay, pero vino la pandemia y tuvimos que echar mano de las plataformas para que sobreviviera y luego proponer que regrese a televisión”.

Así, con altas y bajas, Hortencia celebra tres años de esta travesía, mostrando a los nuevos talentos de la música romántica y para su emisión de festejo, se grabará un programa especial del que nos contó “Es el aniversario del programa y tendremos invitados, el show se hará en El Var, ubicado en avenida Insurgentes. Vamos a presentar mis canciones, el tema del programa, vamos a recordar amoríos, vamos a hacer que nazca el amor. Abro el programa y luego vamos con Los Trenors, también viene una chica maravillosa que se llama Pam, tiene un feeling y capacidad interpretativa extraordinaria. Asimismo, viene otra chica que fue parte del elenco de Cirque Du Soleil, tendremos a lo mejor que hemos tenido en el programa”.

Reconoce que a lo largo de su programa ha aprendido mucho “es que buscamos talentos que sean originales. Mi manera de ver la vida y el arte es particular, es propia y es lo mismo que buscamos de los artistas que presentamos, esos que se desenvuelven con su propio yo, que no imitan a nadie, es decir, puedes tener influencia de otros, pero tu esencia es única, debes ser mejor, superarte, eso es bien importante. Afortunadamente tenemos nuevos valores, que son verdaderos artistas”.

El disco es producido por Gabo de la Cruz “además es también el compositor de todos los temas del disco, son grandes canciones. Cuando me invitaron a hacer este programa, me vi en la necesidad de buscar una canción que enmarcara la entrada y salida del show. Y el maestro Gabo me hizo el tema en un mes, hablando de la bohemia, es una rubrica para el programa, para el romance. Quedó tan lindo, que nos decidimos a hacer un disco completo, el maestro se ofreció con sus temas y son muy buenos, está en un tenor acústico, con sax, es muy bonito”.

Finalmente, invitó a la gente a que acudan a El Var, ya que la grabación del programa es abierta al público y los boletos ya están disponibles en las taquillas del inmueble, ubicado en Insurgentes Sur 1513, segundo piso o al teléfono 5554194969, éste último donde también pueden pedir informes sobre contrataciones.