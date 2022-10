¡Presidenta, presidente!

Espacio Electoral

Eleazar Flores

¡QUÉ FALTA DE RESPETO!-. Convertido en un auténtico gobierno bananero que arrastra al país por el mismo destino, a dos años del cambio de régimen y once meses del inicio legal de la contienda por la Presidencia de la República, han surgido más candidatos además de las infaltables “corcholatas” guindas.

Tan devaluado ven al cargo o quien lo encabeza, que algunos sin la mínima oportunidad se lanzan al ruedo, ejemplos, van: Lilly Téllez y Silvano Aureoles Conejo, sólo por citar dos de muchos ejemplos que ni la pena vale citar, no por menosprecio sino por las mínimas posibilidades de triunfo, pues se trata de la Presidencia del país, no de una gubernatura, alcaldía o regiduría.

Quitando el primer cargo, para todos los demás sí podrían tener algún chance, como Aureoles Conejo ya lo tuvo en Michoacán, cuyo cargo dejó hace meses en medio de innumerables quejas de malos manejos, pero por lo visto poco sustentables, pues ninguno de los asuntos llegó a los tribunales, ni siquiera locales y mucho menos lo federales.

En cuanto a la cincuentona sonorense María del Carmen Lilly Téllez García poco hay que agregarle pues sus pocas intervenciones en la Cámara alta han dado motivos para descobijarla por parte de sus colegas, incluso compañeras de género, tanto que se han metido hasta en su vida privada, con o sin motivos suficientes casi hasta llegar al infundio, pero este es otro terreno.

“CORCHOLATAS”-. En cuanto a las “corcholatas” guindas, las hasta ahora siguen las mismas, la consentida del profesor, Claudia Sheinbaum Pardo; Marcelo Ebrard Casaubón; el injerencista doblador de senadores y secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el proscrito presidencial, aun dentro de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

ENCUESTAS-. Las distintas firmas encuestadoras del país no escarmientan ni con lo visto en Brasil la semana pasada que daban como seguro triunfador al ex presidente Inacio Lula de Silva desde la primera vuelta. No sólo no pasó eso, el margen preferencial entre Lula y el presidente-candidato Bolsonaro fue apenas de cinco puntos lo que obligó a una segunda vuelta.

Esta segunda vuelta será el próximo 30 de octubre, dentro de 20 días exactamente.

Estas encuestas vienen dando como puntera a la jefa de Gobierno de la capital del país, siendo recibida en los distintos eventos con el saludo de presidenta, presidenta, olvidando sus seguidores que casi una decena de alcaldes se quejan de discriminación, a lo que ni siquiera los medios dan eco, ¿motivo? Imagíne$e.

Por escenarios vistos y vividos en sexenios anteriores, es arriesgado pronosticar ganador(a) en el comando guinda, máxime que los de ahora ya no son como los de antes, según presumen por lo que es mejor esperar.

