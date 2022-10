AMLO alaba a sus corcholatas y Monreal le responde que, pese a todo, él es el mejor

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

No sólo eso, ante el señalamiento de Andrés Manuel López Obrador de que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López “son mis hermanos”, el zacatecano indicó:

“.. convenceré al pueblo de que soy la mejor opción… y que está dispuesto a debatirlo con quienquiera, aun con los preferidos y la preferida”, para demostrarles que él tiene el mejor proyecto y que está preparado para solucionar todos los problemas del país.

“Me he preparado 43 años para esta responsabilidad que se aproxima”, dijo al participar en los “Diálogos constitucionales y legislativos” con líderes de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Reiteró que al México gobernado hoy por la 4T, le urge el diálogo y la reconciliación nacional.

Frente a lo que vivimos, afirmó, el diálogo “es lo único que nos puede salvar”.

Y agregó:

“Nos estamos enfrentando a problemas sin comparación, no sólo en inseguridad y violencia en todo el país, sino por la la carestía y la inflación; los retos que ya están enfrente como los ingresos para cubrir nuevas necesidades de la población, la ciberseguridad, los temas relativos a las tecnologías de la información, robótica, medio ambiente y cambio climático”.

Frente a todo ello, agregó, México no puede continuar en la confrontación… el odio, el rencor y el pleito permanente no nos dejará nada bueno”, indicó en lo que pareció una dura crítica a AMLO.

Sobre todo urge, dijo, detener el discurso contra la clase media, revisar la política de seguridad, repensar una política que atienda a los pequeños y medianos empresarios, sobre todo porque ha sido duro y lento el proceso de recuperación económica después de la pandemia.

“Urge, en suma, una dosis de autocrítica y de visión de Estado, pero ello no puede venir de una corcholata, sino de un liderazgo; el primero es adicto al presidencialismo, el segundo entiende que la autonomía es esencial para la gobernabilidad”, indicó.

“Soy un hombre digno, del que no hay nadie detrás, ni el poder económico, ni la nomenclatura política, ni grupos de interés… no tenemos dinero, pero tenemos aspiraciones, ideales y no haremos compromisos con nadie, sino con el pueblo, sólo con el pueblo, sólo con la sociedad…

“Hoy sólo necesito una cosa: la confianza del pueblo de México, la confianza de hombres y mujeres libres de esta gran nación”, dijo.

Considero que en este momento Morena —el movimiento de regeneración—, vive la disyuntiva de “o profundizar la democracia o acudir a la imposición contra lo que luchamos toda nuestra vida, o profundiza la lucha social o abandona las causas que nos dieron fuerza, fortaleza y cohesión”, subrayó.

Monreal reiteró que no declinará por nadie, que continuará su lucha por construir un mejor México, igualitario y justo.

Recobrar la paz requiere del consenso de todos

Luego, al rendir homenaje a Belisario Domínguez, insistió en que recobrar la paz y terminar con la inseguridad y la violencia, requieren de que el Senado pueda revisar y participar en la reorientación de una estrategia adecuarla, y todos juntos empujar la coordinación entre los poderes, para enfrentar con éxito el avance de la delincuencia organizada.

Dijo que durante la Glosa del reciente informe del gobierno, pronto asistirán al Senado Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y los otros integrantes del Gabinete de Seguridad.

Ahí se podrían generar acuerdos para una mayor coordinación entre el Legislativo y el Ejecutivo en materia de seguridad.

Estas semanas, dijo, el Senado legislará sobre la nueva Ley de Husos Horarios, que de entrada elimina el horario de verano… y luego el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares para ver después cambios a la legislación laboral, reformas en materia de salud y juventud y retomar lo de regulación de cannabis y la Ley de Cuidados.

Por lo demás, y dentro de su activismo como precandidato al 2024, Monreal inauguró el Primer Parlamento de la Universidad Panamericana, cuyo objetivo es dar a conocer a las y los estudiantes el proceso legislativo, así como adentrarlos en la vida parlamentaria.

