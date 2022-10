Alfredo Adame tuvo que ser operado de emergencia

Por lesiones provocadas en riña

Sufrió cuatro fisuras faciales; la más grave cerca del ojo derecho

Fue el propio Alfredo Adame, quien informó a través de sus redes sociales, que tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia, después de la golpiza que le propinaron en Tlalpan y de lo cual aún continúan las investigaciones.

El polémico actor y conductor de televisión, de 64 años de edad, subió un video a Instagram en el que detalla “Me citaron en el hospital Manuel Gea González de la Ciudad de México. Y me informaron que la operación tiene que ser este lunes, de emergencia, yo me esperaba que fuera en tres semanas, pero, dicen que no se pueden arriesgar a que sobre todo esta fisura (la cercana a su ojo derecho) llegue a hacer más daño”.

Indicó que se trataba de una cirugía de 3 horas, “seguramente quedare a dormiré aquí en el hospital”, dijo y efectivamente horas más tarde publicó algunas fotografías, ya saliendo del quirófano, mismas que fueron recibidas de forma dividida en redes sociales. Por un lado, quienes le deseaban pronta recuperación y por el otro, criticando que no era necesario que fueran exhibidas esas imágenes.

Alfredo, primero posteó una foto en la camilla antes de entrar a quirófano, y se informó que ya estaba siendo intervenido; después a través de unas fotografías donde su rostro aparece con vendas encima, comunicó que iba saliendo de la operación, de cuatro fisuras faciales; la más grave cerca del ojo derecho.

Finalmente subió fotografías sin vendas, que dejaron ver su maltrecho estado, después de la operación, no obstante, asegura que se encuentra bien y que “con un paracetamol quedo” escribió.

Alfredo Adame denunció que sufrió una golpiza el pasado 28 de septiembre cerca de su casa en Tlalpan, más tarde el 3 de octubre se reveló a través de un video de cámaras de seguridad, que, aunque Adame había dicho que le pegaron sin motivo, fue él quien tiró la primera patada, no obstante, falló y sus agresores lo atacaron en el piso.