Campañas anticipadas

Desde el portal

Ángel Soriano

Menudean las denuncias en contra de aspirantes a las candidaturas de puestos de elección popular que, antes de que inicie el proceso de selección interna de los partidos, arrasan con espectaculares lo mismo en ciudades que en caminos rurales en busca de posicionarse para obtener los puestos en pugna.

Se diría que es legítimo el tener aspiraciones y realizar campañas previas, pero el problema es que la ciudadanía se pregunta de dónde salen tan cuantiosos recursos para financiar los espectaculares y obtener permisos para la colocación de los mismos y no se necesita ser expertos en finanzas para determinar que vienen de los fondos públicos.

Y además de los recursos públicos, hay también financiamiento privado de empresas interesadas en colocar a sus socios y empleados en posiciones clave, para luego pasar las facturas y recuperar la inversión, lo cual también es legítimo, sólo que ahora está regulado y hay que comprobar la procedencia y destino de los costos de las campañas.

De no hacerlo y seguir con la dinámica actual, a meses de las elecciones locales en estados pendientes y la elección federal, estarían frente al mismo escenario de gobiernos pasados y, quizá más grave, porque ahora se presume de honestidad y de transparencia que no se ven por ningún lado, sino al contrario, se perfeccionan los mecanismos o la impunidad.

TURBULENCIAS

Cambios en el SAT

Con la designación de Antonio Martínez Dagnino -con trayectoria en el sector privado y en las finanzas-, como jefe del SAT se confirma que las decisiones vienen de Palacio Nacional y los funcionarios con o sin experiencias sólo cumplen instrucciones y las deben ejecutar sin más opinión pues las decisiones son políticas, más que técnicas. Y aun hay quienes consideran que la ahora secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, es de “mano dura” y que por ello aumentó la recaudación fiscal. Los grandes contribuyentes se entienden directamente con el que manda y nunca con los subordinados… El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que vienen más libros con ataques a su administración, financiados o promovidos desde sectores inconformes con las decisiones públicas que ha tomado y que afectan sus intereses. Lo importante sería que los autores prueben sus dichos y no sólo sean motivo de especulación mercantil para obtener mayores ganancias… Pese a que el líder de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, descartó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, como candidato presidencial -no así al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro-, no está del todo fuera, pues sigue en su frenética carrera de posicionarse frente al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas que, sin hacer campaña previa, se ha colocado como uno de los punteros, incluso muy por encima del otro junior, Enrique de la Madrid. Lo cierto es que dentro de una docena de aspirantes de todos los partidos el que obtenga ventaja será el que sea capaz de capitalizar y encauzar la inconformidad de algunos sectores contra la IV-T que tiene muchos puntos vulnerables, pero también fortalezas que serán definitivas para la elección del 2024… Hasta ahora el senador Ricardo Monreal, dentro del grupo opositor, se ha visto que sabe manejar la inconformidad dentro y fuera del Senado y provecharla para sus propósitos; por ejemplo, en el enfrentamiento entre la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, de donde el zacatecano identifica el origen de los ataques que recibe, pues se trata de un político muy conocedor del sistema actual y el pasado priista. Todo está por definirse pero desde ahora se vislumbra que el proceso electoral del 2024 será muy competido.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista