Descarta AMLO acuerdo con EU para recibir a migrantes expulsados

Que sería bajo el Título 42

No hay ninguna negociación con el presidente de Estados Unidos , Joe Biden, para un acuerdo migratorio, bajo el Título 42, para recibir a migrantes expulsados, que ahora incluiría a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, aseguró el primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal expuso en su mañanera que la efervescencia política en Estados Unidos por su inminente proceso electoral, está animando a los candidatos, como lo es el caso del gobernador de Texas, Greg Abbott, quienes buscan la simpatía de los votantes a costa del maltrato de los migrantes.

“Ya lo estamos viendo, de cómo el gobernador de Texas quiere reelegirse, traslada a migrantes a Nueva York o van y los ponen cerca de las casas donde viven los políticos demócratas. Últimamente lo llevan, algo que resulta indignante, ofensivo, para que trabajen limpiando en la Florida, por los daños ocasionados por el pasado huracán.

“Entonces, no queremos eso y estamos pendientes para que no vaya a suceder una desgracia, estamos cuidando a los migrantes, protegiendo sus derechos humanos y procurar que no se promueva la afluencia migratoria en estos días, porque conocemos todas estas prácticas politiqueras”, apuntó.

Dijo que en coordinación con el gobierno estadounidense trabajan para brindar a la comunidad de migrantes sus derechos y que se respete su estancia en aquel país sobre todo en el contexto de las elecciones.

“Estamos trabajando en el tema migratorio de manera coordinada, los gobernadores y las dependencias del gobierno federal porque en estos días, en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, hay siempre, por estos sucesos, ya como antecedente, la tentación de utilizar el tema migratorio con propósitos políticos electorales”, apuntó.

El martes, medios locales de Texas afirmaron que la administración Biden busca que México reciba a migrantes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que han sido expulsados de Estados Unidos bajo el Título 42.

Renuncia Horacio Duarte; va a una tarea en el Edomex, dice AMLO

Sobre los cambios en el gabinete, el presidente López Obrador anunció este miércoles que el titular de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte, presentó su renuncia para “va a una tarea en el Estado de México”.

El mandatario federal informó que el funcionario le entregó su renuncia y le agradeció el apoyo y los logros en las aduanas.

“Horacio me ha entregado su renuncia, porque va a otra tarea y no queríamos que se fuera por la puerta de atrás, lo mismo que en el caso de Tatiana (Clouthier), quien nos ayudó tanto, tanto, para triunfar y con su trabajo, y lo mismo Horacio, en este caso va a una tarea a su estado natal, al Estado de México”, dijo.

Así, López Obrador le alzó la mano a Horacio Duarte y exclamó: “¡campeón!”, e incluso bromeó con no abrazarlo para que no hubiera críticas como sucedió el pasado 6 de octubre con la ahora ex secretaria de Economía.

Al respecto, y siempre con una sonrisa, Horacio Duarte se limitó a decir “voy a la batalla maestra” en el Estado México, entidad que el próximo año tendrá elecciones para la gubernatura.

Pidió a los medios de información estar atentos a su cuenta de Twitter para saber cuál será su tarea en la entidad que tendrá elecciones.

Mejor que todos los interesados participen en sucesión: AMLO

En más de la sucesión presidencial, el presidente López Obrador consideró que es mejor que todos los interesados participen en la sucesión presidencial a que piensen que desde su gobierno habrá una imposición de candidato.

“Sin duda, acabar con el ‘tapadismo’ y sobre todo con el dedazo, pues es algo muy fuerte, estamos hablando de décadas, de siglos, ya hemos hablado aquí de que el primer tapado fue Manuel González, en 1980, casi 150 años y el dedazo, desde entonces.

“Entonces terminar con eso desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan, no vaya a ser que se saque un as debajo de la manga el presidente, que impulse a alguien. No, lo va a decidir el pueblo, es una encuesta, que se haga bien, de manera profesional”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

Así dio respuesta a las declaraciones de la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien dijo que una de las razones por las que se apartó del gobierno fue debido a que una “jauría” rodea al mandatario federal quienes además están metidos de lleno en la sucesión presidencial.

La semana pasada, tras su renuncia al gobierno federal, Clouthier declaró al periodista Enrique Galván que algunos cercanos al jefe del Ejecutivo federal lo llevan de mentiras y que por ello no se puede avanzar en algunos proyectos.

“Ya no sumaba, como dije en mi renuncia, una jauría rodea al presidente y no deja avanzar los proyectos, les llevan mentiras y además todos están metidos en la sucesión presidencial”, reconoció Tatiana Clouthier.

-Ella dice que todos están metidos en la sucesión presidencial, se cuestionó a López Obrador.

-Puede ser, puede ser, pero es muchísimo mejor, muchísimo mejor que estén metidos, a que haya una imposición.

-No, pero estoy hablando en caso extremo, pero no es así, con todo respeto a Tatiana, que la quiero muchísimo y que además es una mujer extraordinaria. Se caracteriza precisamente por eso, por ser una mujer libre, con criterio, sin embargo, no es de que ella, Adán y Marcelo y Claudia, ya no están trabajando en sus asuntos, señaló.