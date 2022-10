Medio centenar de candidatos al 2024

Desde el portal

Ángel Soriano

Se calcula que cuando menos medio centenar de candidatos a la Presidencia de la República participarán en la justa electoral de 2024, lo cual fortalecerá la democracia y contribuirá a alejar el fantasma reeleccionista que se da en diversas regiones del país, donde claman la continuidad de la actual administración para garantizar los apoyos sociales.

Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que es partidario del lema maderista de Sufragio Efectivo no Reelección, hay quienes insisten en la continuidad, ya sea porque son acicateados por los beneficiarios de la transformación maderista y porque intentan quedar bien con el actual mandatario.

Sin embargo, al abrirse el abanico hacia medio centenar de aspirantes a suceder al actual Presidente, sobran las ofertas electorales que estarán a disposición del electorado y si bien de esa cantidad cuando menos una docena, o menos, cumplen con las aspiraciones ciudadanas de contar con un programa electoral atractivo, el resto lo hará como parte de su carrera política.

De todos modos, es positivo el ambiente electoral porque pone en el tapete electoral las ofertas de gobierno que han sido exitosas en algunos países o no, pero que harán meditar al electoral; para ello, precisamente, son las prácticas de las encuestas y de los sondeos para que los ciudadanos se ejerciten en lo que debe ser la democracia participativa.

TURBULENCIAS

Vislumbran conflictos en Oaxaca

Al no cumplir la autoridad municipal con su función primaria de atender el problema de la basura, los ciudadanos no han tenido más opción que tirarla a la calle, lo cual ha provocado arrestos de personas lo que dará motivo a airadas protestas, pues la autoridad responsable de cumplir con esa función no lo hace. Es lamentable que a cuatro décadas de contar con un tiradero municipal en Zaachila y que haya sido cerrado por contaminante, ninguna autoridad se haya preocupado por implementar una alternativa al problema que se veía venir; hubo campaña electoral, van ya más de ocho meses de la actual administración morenista y todavía no se le encuentra la cuadratura al círculo… En tanto, ciudades como la de México se realiza en forma exitosa el reciclado de la basura y a la planta en marcha, se le sumará otra vez; el proceso de selección de residuos constituye un negocio para quienes conocen del tema, pero lamentablemente en la capital de Oaxaca a nadie se le ha ocurrido pedir asesoría de quienes han resuelto el problema… En tanto, el gobernador Alejandro Murat encabezó una peregrinación de fieles de la Virgen de Juquila, cuya imagen fue labrada por artesanos oaxaqueños que desean hacerla llegar al Papa Francisco para que la Virgen sea motivo de veneración en el Vaticano. Seguramente, nuestro embajador en la Santa Sede, Alberto Barranco, interpondrá sus buenos oficios para que la aspiración de los feligreses y artesanos oaxaqueños logren sus aspiraciones… La inclusión del senador Ricardo Monreal y del diputado Gerardo Fernández Noroña dentro de los aspirantes presidenciales hizo ver al zacatecano que tiene posibilidades de participar en la selección interna de Morena dentro de los ahora cuatro aspirantes con mayores posibilidades de alcanzar la candidatura, aunque los observadores consideran que esto ya está resuelto, pues lo que se trata es garantizar la continuidad y la no rectificación de muchas de las decisiones con las que un buen sector de la población, principalmente los que más tienen, está inconforme. De todos modos sigue creciendo la lista de presidenciables.

asorianocarrasco@yahoo.com

www.revistabrecha.com

facebook oficial @BrechaRevista