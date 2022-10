Existe riesgo de que el Tren Maya no llegue a Chetumal, reconoce AMLO

Oposición de dirigentes de 5 ejidos en Tramo 7

Condicionan su paso a cambio de una indemnización que se debe de los años 60

Por la oposición de dirigentes de cinco ejidos en Chetumal, Quintana Roo, hay riesgo de que el tramo del Tren Maya que se pretende construir a partir de Xpujil no pueda concretarse, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera.

El primer mandatario delineó que en caso de oposición en el trazo, que corresponde al Tramo 7 que construirá el Ejército mexicano, se hará válido el derecho de vía y la conciliación, mediante asambleas, con los campesinos.

El Tramo 7 de Xpujil a Escárcega tiene actualmente una amplitud de 40 metros, donde también converge la carretera a Chetumal. Al respecto, el tabasqueño afirmó que ocuparán este tramo para acomodar el Tren Maya, con una sola vía, pero reconoció que hace falta más terreno.

“Se requiere más terreno, pero acá es una sola vía y sí podemos acomodar el tren en los 40 metros, la carretera, el tren y si aún así hay bloqueos y no nos dejan, de queda el tren hasta Xpujil y no hay tren de Xpujil a Chetumal.

“Nada más que se va saber quiénes fueron los responsables de detener esta obra, así de claro. Entonces salió el tema de afectaciones de hace mucho tiempo, todo esto lo tenemos que ir enfrentando y también decir que a mí me va tocar resolver bastante, pero no voy a alcanzar a reparar todo el daño que ocasionó el neoliberalismo”, comentó.

El jefe del Ejecutivo federal dijo que los 5 ejidos han condicionado al gobierno permitir el paso del tren a cambio de un pago de indemnización por la construcción de la carretera a Escárcega a Chetumal a finales de los años 60.

“Están condicionando a que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega, eso fue a finales de los 60, principios de los 70 del siglo pasado, es una demanda de hace medio siglo, habría qué ver si ya estaban constituidos estos ejidos”, señaló.

“Pero los dirigentes dicen: ‘aquí no pasan si no nos pagan la indemnización de cuando se hizo la carretera de Escárcega a Chetumal’. ¡Ah! Con abogados, desde luego, con todo respeto ya les mandé decir allá que de qué querían su nieve, aquí es querer hacer su agosto”, acusó.

AMLO insiste en que el AIFA es el mejor aeropuerto de AL

Pese a la poca afluencia de pasajeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es el mejor de América Latina.

Al referirse a la oposición que enfrenta el Tren Maya y la necesidad de que éste sea inaugurado en su totalidad en diciembre de 2023, el mandatario federal expuso que este rechazo ya se ha vivido con el AIFA que poco a poco avanza en su utilidad y servicios aéreos.

“Se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco, a ver si consigues unas fotos del fin de semana de cómo está ahora en la central avionera.

“Es el mejor aeropuerto de América latina, nada más que pasó el tiempo, ya todo se va aclarando, eso sí, ya se quedan callados porque como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir me equivoqué, ofrezco disculpas o no todo está mal, ya eso no, no”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

AMLO resalta atención prioritaria en Badiraguato, tierra de “El Chapo”

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en Badiraguato, Sinaloa, la tierra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el gobierno federal ha dado atención prioritaria.

El mandatario reconoció que se trata de una comunidad con grandes necesidades, que quedó en el olvido por ser el lugar de nacimiento de “un famoso narcotraficante”.

Destacó que este mismo año quedará terminado el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

“Es atravesar la sierra, y estamos concluyendo también otro camino que va de Tamazula a Canelas”, puntualizó.

López Obrador insistió en que en Badiraguato “se está atendiendo a la gente”.