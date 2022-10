El cáncer de mama ya no es una sentencia de muerte: Dr. Johnatan Figueroa Padilla

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Reconocido cirujano plástico, estético y de reconstrucción

El cáncer de mama es el de mayor incidencia, pero también el que más se cura si se detecta a tiempo

Es muy importante dar el paso de la reconstrucción mamaria para sumar al autoestima de la paciente y sentirse mejor

Octubre es el mes rosa, y el 19 de octubre es el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama. Pero ¿Qué pasa cuando alguien es diagnosticado con cáncer de mama y que en pierden esperanza de vida? Para el Doctor Johnatan Figueroa Padilla, lo primero es no creer que el diagnóstico es una sentencia de muerte, pues gracias a los avances científicos, la esperanza de vida para estos pacientes en la actualidad es muchísimo mayor. Y lo segundo es atreverse a ver esta enfermedad con otros ojos, es decir, no pensar en la muerte, sino en como enfrentaré la vida después de la enfermedad, como seguir para reír, llorar y sentir; y la respuesta, en estos casos puede ser una reconstrucción mamaria.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020.

En el caso especifico de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó datos sobre las defunciones de personas de 20 años y más por este padecimiento. Lo anterior con base en cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas en 2021.

En México, durante 2021, se registraron 1 117 167 defunciones. De las personas que perdieron la vida, 644 058 fueron hombres (58 %) y 472 375 (42 %), mujeres. Por tumores malignos fallecieron 90 525 personas (8.1 %); de estas, 7 973 murieron por cáncer de mama. De la cifra anterior, 7 925 (99.4 %) fueron mujeres y 48 (0.6 %), hombres. De las defunciones en mujeres por tumores malignos, 17 % se debió a este cáncer.

La tasa nacional de mortalidad por cáncer de mama fue de 18 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más. Y los estados con las tasas más altas fueron: Colima (26.94), Tamaulipas (24.49), Sonora (23.59), Chihuahua (23.07) y Ciudad de México (22.73). Mientras que, Tlaxcala (10.36), Chiapas (11.65), Guerrero (11.69), Quintana Roo (12.19) y Oaxaca (12.66) reportaron las tasas más bajas.

Después de estos datos duros, hay que agradecer al cuerpo médico que se encarga de detectar y dar tratamientos oportunos a las afectadas en todo el mundo, porque gracias a Dios existen ángeles terrenales que apoyan a estas mujeres y les transforman la vida, pues no solo les apoyan en un tratamiento que les salvará la vida, sino que ahora existen métodos de reconstrucción mamaria, que les permiten vivirla mejor.

Uno de ellos es el Doctor Johnatan Figueroa Padilla, reconocido cirujano plástico, estético y de reconstrucción, que está adscrito al Instituto Nacional de Cancerología, quien ha dedicado su vida a no solo darles esperanza de vida a sus pacientes, sino que una vez que vencen la enfermedad, les ofrece un cambio en su imagen a través de la reconstrucción del seno afectado.

En entrevista para DIARIOIMAGEN, se dijo humildemente agradecido de que las pacientes desafortunadamente a través de una enfermedad “me dan la oportunidad y permiten acercarme a ellas, para mí también es satisfactorio poder ayudarlas. Pues también me aportan un poquito de esa esperanza todas las pacientes”.

7 AÑOS DEDICADO A LA RECONSTRUCCIÓN MAMARIA

Ah dedicado su vida profesional a dar esperanza “Llevo alrededor de 7 años, después de mí especialidad el tema de la reconstrucción mamaria ha avanzado mucho, al grado que se ha convertido en una necesidad, primeramente, se convirtió en un derecho desde 2012. Con los nuevos tratamientos oncológicos evidentemente hay más oportunidad para restablecer sus vidas lo más cercano a la normalidad, entonces hoy en día es un orgullo mencionar, que aunque ha aumentado mucho la expectativa de vida de las pacientes con diagnósticos, incluso, avanzados hay que mantener vigente la prevención, la detección oportuna” dijo.

Y asegura que el tema de reconstrucción ha aumentado su importancia y también su demanda “Un diagnóstico de cáncer, cualquier persona puede sentirlo como una sentencia de muerte, sin embargo, hoy en día en el cáncer de mama ya es visto con otros ojos, con más esperanza. Desde un principio la mayoría de las pacientes se preguntan si se pueden reconstruir los senos, aquí yo les digo que la reconstrucción es parte de su tratamiento y que, al tener mayor tasa de supervivencia, la mayoría va a tener esa oportunidad de decidir cómo se verán después o de verse mejor. Son procesos largos, pero los médicos siempre vamos de la mano con las pacientes”.

Refiere que hay dos tipos de reconstrucción, ya sea por trasplante de tejido o por implantes “Para hacer una reconstrucción mamaria, está la técnica de trasplante de tejido, el término correcto es colgajo, qué es un es un nombre que les suena algo, pero un colgajo es eso, un pedazo de carne. A través de una técnica micro quirúrgica, las reconstrucciones con propio tejido consisten en llevar piel y tejido graso en su totalidad como un segmento de una parte del cuerpo, sobre el sitio donde falta la mama, de tal manera que la grasa y la piel que pueda faltar en el sitio de mastectomía, puede ser restablecido”.

FACTORES PARA DETERMINAR EL MÉTODO

Mientras que las candidatas se eligen según diversos factores “El espectro de pacientes que tenemos con cáncer de mama es muy amplio, por ejemplo, la paciente más joven que me ha tocado atender es de 24 años y de ahí hasta los 65 años, eso es un factor determinante. Hay jefas de familia, que tienen comercios o trabajan y no están dispuestas, por ejemplo, a llevar procesos más largos, periodos de hospitalización prolongados, buscan recuperaciones prontas, entonces muchas veces en eso basan su decisión para los métodos”.

En el caso de los implantes por lo general, dice que son pacientes con un cáncer en etapa temprana, que tienen mamas relativamente pequeñas y hay cierta tendencia de las mujeres jóvenes que son un poquito más candidatas a ese tipo de reconstrucción.

Es importante mencionar que, de acuerdo a la etapa de su enfermedad, las pacientes muchas veces requieren quimioterapia, o radioterapia y en ese sentido, señala que “también los métodos reconstructivos deben ser elegidos para no interrumpir ese tratamiento. Los implantes por ejemplo no se llevan tan bien con la radioterapia, hay que tener ciertas precauciones cuando hay quimioterapia, para disminuir sobre todo riesgos de complicaciones menores, como infección”.

Otro aspecto importante es como desea verse la paciente, pues el doctor comenta que “hay que recuperar una mamá natural que va a envejecer contigo. Un implante probablemente a los 10 o 15 años que tu cuerpo cambié, va a verse diferente a tu mamá sana o a la mamá contralateral, que no recibió cirugía. Nuestro Happy Problem, por así decirlo es tener que corregir esas formas de la nueva mamá, para adaptarlas a su edad”.

Respecto a los expansores, explicó que “son implantes provisionales que son susceptibles de disminuir o aumentar el volumen de acuerdo a las necesidades y también sirven para aquellas pacientes que no tuvieron un proceso de radioterapia y que no tienen mamá nos ayuda a expandir la piel explicándolo más sencillo, es como simulando un embarazo pero en la mama, es una expansión gradual para obtener elasticidad en la piel y un espacio que pueda servir para poner un implante en el futuro o por qué no también trasplante de tejido”.

Destacó que los métodos influyen en la lactancia “La leche se produce y también se conduce a través de la glándula mamaria entonces las pacientes mastectomizadas ya no pueden lactar. Hay programas de mujeres jóvenes con cáncer donde reciben orientación respecto a la fertilidad, porque desafortunadamente hay muchas pacientes que tras quimioterapia la pierden, entonces hay programas de atención en pacientes con cáncer, por ejemplo, para la preservación de óvulos, por si desea embarazarse después de culminar su tratamiento oncológico”.

Y aclara que después de los tratamientos queda cierta sensibilidad, “pero una sensibilidad a una presión no tan fina; hay sensibilidad al calor, pero la sensibilidad erógena es la que se ve afectada. En muchas ocasiones, hay técnicas de reinervación, por ejemplo, para sensibilizar ciertas zonas, pero es importante mencionar que está recuperación, normalmente es la sensación erógena, es decir la erección del pezón y el pues al tacto en la en la zona mamaria ya no es la misma. Esas técnicas restablecen mucho la sensación de naturalidad dentro del tejido, pero esa sensibilidad puede que no sea tan apropiada para muchas pacientes, la sensación que a veces se recupera es extraña, hay pacientes que refieren que se tocan por la axila y sienten que se tocan en el área de la areola o el pezón, son sensaciones que a veces describen como extrañas, entonces hay muchos artículos científicos que apoyan la reinervación, pero al no ser una ‘palomita’ digamos en la escala de satisfacción de las pacientes, muchas veces no se realiza de manera rutinaria”.

REALIZA TRABAJO ALTRUISTA

Algo importante de mencionar, es que hoy los seguros de gastos médicos privados sí cubren la reconstrucción mamaria independientemente de que se lleve a cabo después de una mastectomía, por lo que, el doctor recomienda dar el paso de la reconstrucción mamaria.

Y para tener especialistas que cumplan con esa demanda, comenta “Tengo un programa de entrenamiento en el Instituto Nacional de cancerología es un programa destinado a cirujanos plásticos ya sea egresados, ya formados, es un curso de alta especialidad avalado por la UNAM, en dicho curso, los cirujanos plásticos aprenden justamente la técnica microquirúrgica, diferentes técnicas de reconstrucción mamaria, también con implantes. Consiste en realizar cirugías conservadoras, hay que mencionarlo, en cirugía oncológica, también hay una tendencia fuerte de evitar realizar mastectomía total, entonces, se trata de hacer aspectos parciales y lograr simétrica contralateral. El programa comprende otras áreas en cabeza, cuello de piel y partes blandas, extremidades, pero estamos en este foro dedicado a mamá. Desafortunadamente no hay muchos cirujanos plásticos que tengan experiencia en reconstrucción mamaria entonces parte del proceso también es formar recursos humanos para poder atender más fácil”.

Y aunque no trabaja con ninguna fundación en particular, afirma que “si hago trabajo altruista. Ahorita me encuentro en Acapulco, vine a valorar a algunas pacientes para posible reconstrucción y desde luego se hace de forma altruista, es parte también de la retribución que nosotros damos a las pacientes que tanto nos han dado”.

ANGELINA JOLIE HIZO LO CORRECTO

Sobre el caso de la actriz Angelina Jolie, quien decidió quitarse las mamás, opinó “Hoy en día existen técnicas muy simples, sin dolor, que ya son cada vez más accesibles y sirven para pacientes con riesgo genético. Ellos pueden tomar una decisión bien informada de hacer mastectomía reductora de riesgo, es importante mencionar que es reductora, no evitadora del riesgo. El riesgo de la población general de mujeres de tener cáncer de mama es del 10%, el riesgo de una paciente que tenga una mutación es mayor al 80%. Entonces tener conocimiento de padecer lo dicho es bueno. Podría decir que lo que hizo Angelina fue correcto”.

Hay que destacar que, que el diagnóstico temprano surge sin síntomas “surge por el buen hábito de las pacientes de auto explorarse y de realizarse una mastografía. Afortunadamente, ya en todos lados se puede hacer, muchas veces en el medio rural es un poco difícil, pero hay campañas de mastografías por lo menos 2 veces al año. Yo exhorto a todas las pacientes mayores de 30 años a realizarse una mastografía por lo menos una vez al año”.

La incidencia de cáncer en mujeres jóvenes no ha aumentado gracias al diagnóstico oportuno, celebró “Entonces sí anteriormente se recomendaba las mastografías después de los 40 años, hoy hay muchos casos de cáncer hereditario, en los cuales se presenta antes. Es importante saber si no tienen antecedentes familiares directos, sobre todo de cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer y con mayor razón es mejor hacerse mastografías a temprana edad a partir de los 30 años de manera rutinaria está perfecto”.

CONSEJOS PARA DETECCIÓN OPORTUNA

A fin de que la gente logre una detección oportuna y un tratamiento adecuado, comentó “Aprovechen el mes de octubre, porque es cuando más campañas hay en todos los sentidos, informativas, de diagnóstico, incluso hasta camionetas que llevan mastógrafo a las diversas comunidades. Sí ven el camión o si ven en el periódico mural por ahí, hasta de su parroquia, aprovechen, porque diagnosticar oportunamente ofrece esperanza”.

Lo importante, asegura, es generar hábitos “entonces para todas las mujeres y hombres que nos puedan estar leyendo también, porque los varones no estamos exentos, los que tengan alguna bolita, algún síntoma acudan a revisión. Que cada vez seamos más, una paciente informada, evidentemente también se recupera más rápido, podrá tomar mejores decisiones sobre su cuerpo: y esa es la clave” aseveró.

Y refiere que una alimentación adecuada es primordial “Yo siempre les digo que coman lo quieran, pero, la alimentación saludable es tu prioridad el mexicano en general tiene hábitos de alimentación bastante desordenados, abusamos del cientos grupos de alimentos, por ello también es importante la consulta de nutrición, porque una nutrición inadecuada también va a favorecer que las células malas tengan más formas de crecer, sumado a que la obesidad complica prácticamente todos los escenarios quirúrgicos o todos los escenarios de enfermedad”.

Finalmente, el Doctor Figueroa Padilla, reconoce que lo más satisfactorio de su carrera es ver a las pacientes recuperadas “Hay casos, en que por la transformación que ves a lo largo de los años en los pacientes, te generan una gran satisfacción, porque son mujeres que llegan contigo con una cara de ‘tengo cáncer, me voy a morir’, pero convencerlas de que tienen una enorme esperanza de vida y hacerlas sonreír al final de la consulta es gratificante. Más aún lo es después de 6 o 7 años cuando sobrevivieron y ya les cambió la vida. Eso es lo que me hace sentir más afortunado. yo creo que no puedo enumerar la cantidad de casos, pero todos me dan satisfacción y por eso lo seguimos haciendo”.

Hay que concluir reflexionando y exhortando a la sociedad a que se sumen a las campañas, y que no solo octubre se vista de rosa, sino todos los días del año.

El Dr. Johnatan Figueroa Padilla ofrece sus servicios en el Hospital Medica Sur, donde se le puede localizar a los teléfonos 5554247200 Ext. 7282. Asimismo, en el Hospital ABC Observatorio, donde se le puede localizar al teléfono 5521213734. Otro teléfono disponible es el 56 3272 5710. O en el sitio web cirugiareconstructivajf.com