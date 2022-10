Los Ángeles Negros ofrecen un sentido homenaje póstumo a Mario Gutiérrez

Regresaron con segunda fecha al Metropólitan

Mario Guerrero, Los terrícolas, Erasmo Catarino, Los Chicanos, entre otros, como invitados especiales

Isabel Violeta

Muy puntuales y con el romance que les caracteriza, Los Ángeles Negros se presentaron en el Teatro Metropólitan, para ofrecer un segundo concierto en esta sede, como parte de su gira y homenaje póstumo a Mario Gutiérrez, su muy querido compañero, amigo y fundador de la agrupación.

Jhonny abrió el show con “Déjame si estoy llorando”, seguido de Allan, que interpretó “Algo de mí”, más tarde Jaziel el otro integrante de los Ángeles, cantó “Algo de mí”; para luego dar paso a los invitados como Los Terrícolas, quienes con toda la emoción saludaron al público, a sus amigos los Ángeles Negros y juntos interpretaron el tema “Debut y despedida”, además de “Ojos castaños”, este último de los más coreados de la velada.

Entre canciones y presentaciones de los invitados Jhonny comentó “Gracias a todos lo que vinieron de lejos, estamos muy contentos de que nos acompañen a recordar a nuestro gran Mario. Aprovecho para decirles que vamos a estar de gira en Estados Unidos y mientras tanto el aplauso es para mis compañeros y para Mario”, entonces levanto las manos y la mirada al cielo, como dirigiéndose a su gran amigo.

“Amor por ti” fue la siguiente canción, que dio paso a “Ámame” de la cual Jhonny nos contó una anécdota “está canción que sigue, no me gustaba para nada y Mario me regañó y me dijo ‘la grabas por que la grabas’ después entendí por qué lo hacía, le tomé aprecio al tema además de que recibió grandes premios”.

El siguiente invitado fue Benito López con quien interpretaron “Mañana amaneces conmigo”, luego, Javier Saldaña invitó a Ildiko cantante talentosa, que a lado de Jhonny cantó “Murió la flor”, emocionando a los asistentes que no perdieron la oportunidad de cantar a todo pulmón. Como sorpresa invitaron al grupo Folclor al escenario, no sin antes comentar que Mario Gutiérrez expresaba siempre que amaba estar en México y a su gente, por lo que gustaba mucho de nuestra cultura y los sonidos de nuestro país.

El momento de Erasmo Catarino llegó, y entró al escenario junto con una ovación grande, llena de aplausos y junto a Jhonny cantó “A la mujer que tanto amé”, que tuvo tal recepción y emoción del público, que no le permitieron irse del escenario, tan es así, que se quedó para cantar “Déjenme si estoy llorando”, uno de los éxitos más conocidos del grupo.

Mas tarde, Grupo Miramar hizo acto de presencia para cantar “Serenata sin Luna” causando aún más euforia entre los fans y por qué el público lo pidió, repitieron el tema “Debut y despedida”, ahora en esta versión en complicidad.

Siguieron con “Tú y tu mirar”, en la que participó Jaziel, momentos después, volvió al escenario Ildiko para cantar “El aire que respiro”, momento en que Jhonny aprovechó para invitarnos a seguir el trabajo de la talentosa artista en sus redes sociales.

El cierre de la presentación se dio con “Angelitos Negros”, “yo lo comprendo”, “Pasión y Vida”, “Y volveré”, “Antes de que nos olviden” y el broche de oro con “Vete en silencio”.

Este fue un concierto muy dinámico y lleno de sorpresas, invitados y melancolía. Ahora terminando ya con esta segunda fecha seguirán recorriendo diferentes ciudades llevando en el corazón y pensamiento a Mario Gutiérrez.