Entrega el Fiscal General Óscar Montes de Oca vehículos a la Policía de Investigación

José Luis Montañez

Agradece la intervención de la gobernadora Mara Lezama para concretar la gestión de entrega de 10 unidades, con lo que se brindan mejores herramientas para el combate a la delincuencia en la entidad

Gracias a la gestión de la gobernadora Mara Lezama, se dispuso de recursos provenientes de la Federación para la adquisición de 10 camionetas tipo Tracker que fueron entregadas a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, sostuvo el titular de esta dependencia, Óscar Montes de Oca.

Durante el acto protocolario de entrega de unidades, el Fiscal General enfatizó que este nuevo equipamiento reforzará las labores que realizan los agentes de la Policía de Investigación en el municipio de Benito Juárez.

“Agradecemos a la Gobernadora Mara Lezama su intervención para concretar esta gestión de entrega de vehículos ante la Federación, con los que se brindan mejores herramientas para el combate a la delincuencia en la entidad”, expresó Óscar Montes de Oca.

El titular de la FGE Quintana Roo exhortó a los elementos a seguir cumpliendo a cabalidad con su encomienda, de brindar el mejor servicio a la ciudadanía y así incrementar la confianza de la población hacia esta dependencia de procuración de justicia.

Temen expropiación de tierras por conflicto en Tramo 6 del Tren Maya

El gobierno federal no resuelve un obstáculo para el Tren Maya, cuando ya enfrenta uno nuevo, y es que al trabajar de manera precipitada y sin una mejor planeación, se han visto envueltos en una larga lista de irregularidades que incluyen daños al medio ambiente, denuncias de explotación laboral y hasta conflictos con ejidatarios, quienes no quieren ceder sus tierras a menos que obtengan un trato justo.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chetumal, Raúl Villanueva, declaró que el conflicto ejidal por el derecho de vía en el trazo del tramo 6 (Tulum-Bacalar) del Tren Maya necesita resolverse con una estrategia que deje satisfechas a ambas partes, es decir, tanto a los dueños de las tierras como a los responsables del megaproyecto.

Villanueva argumenta que “el Presidente tiene buenos operadores políticos y nosotros pensamos que lo puede solucionar, solamente es cuestión de hacer una excelente gestión con todas estas personas, llegar a un acuerdo justo con los ejidatarios de donde va pasar el Tren Maya”.

Reconoció que es de suma importancia convencer a los representantes de los cinco ejidos que reclaman el pago de una indemnización sobre los beneficios que traerá el mega proyecto federal a la región, principalmente en materia de conectividad, “es primordial privilegiar el diálogo y llegar a acuerdos. Yo creo que hay elementos para sentarse en la mesa y hacerle ver a esas personas lo importante del proyecto”, aseveró.

No obstante, también advierte que existen figuras dentro de la Constitución para lograr adquirir esas tierras sin ningún problema, a través de la expropiación, situación a la que, afirma, no se quiere llegar “Nadie quiere al final de cuentas nacionalización o expropiación, o ese tipo de cosas, pero finalmente esa figura está disponible”, sentenció.

En este escenario, hizo un llamado a los ejidatarios a reclamar el pago de una indemnización por el uso de vía, pero con un monto justo, para que se pueda llevar a cabo sin contratiempos la construcción del Tren.

Gobierno estatal dialogará con ejidatarios

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que cinco ejidos del sur de Quintana Roo exigen el pago de una indemnización como condicionante para vender sus tierras al Tren Maya y acto seguido, la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció que buscarán dialogar con los comuneros para llegar a un acuerdo justo y quitar los obstáculos para la construcción del Tramo 6.

“Viajo para reunirme en Ciudad de México con gente de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para ver este problema y buscar un diálogo. El tema es dialogar, trazar puentes y escuchar a las y los ejidatarios”, aseveró.

Y asegura que se siente confiada de que se logrará un acuerdo satisfactorio con las partes una vez que se dialogue y se resuelvan las dudas de los ejidatarios en cuestión, a quienes se les ofrecerá un trato justo.

Hay que recordar que López Obrador amagó con dejar inconcluso el circuito del tren si no se llega a un acuerdo con los comuneros. “Resulta que en el tramo de Xpujil a Chetumal hay cinco ejidos, que los dirigentes, aclaro, no los campesinos, los comisariados, no los estoy acusando, nada más estoy informando, no quieren que pase el tren, o sí quieren, pero están condicionando que se les pague una indemnización de cuando se construyó la carretera de Escárcega, a finales de los 60”.

Sin embargo, las indemnizaciones son solo una parte de las varias exigencias que tienen los ejidatarios, pues a finales de septiembre pasado realizaron bloqueos viales exigiendo no sólo el pago de sus tierras empleadas en la carretera Chetumal-Escárcega, sino el pago justo por las hectáreas que el gobierno pretende incorporar al Tren Maya, pues aseguran, que en algunos casos la oferta que les han hecho es de solo 20 pesos por metro cuadrado, cuando en otros casos les han ofrecido hasta 91 pesos a otros ejidatarios.

En ejido Laguna Om, no sólo reclama la indemnización de 120 hectáreas a SICT, sino un pago justo por las otras 133 que el gobierno federal les pretende comprar para el Tramo 7 del Tren Maya. Mientras que en el ejido Sergio Butrón Casas reclaman el pago de 41 hectáreas expropiadas para la modernización de la carretera, así como un pago de otras 28 hectáreas para la vía férrea; en El Ramonal el adeudo pasado es por 64 hectáreas y piden un precio justo por otras 58 hectáreas para el Tren Maya.

En El Palmar, se adeudan 36 hectáreas para la carretera y les pretenden expropiar otras 31; y por último, en el ejido Sacxán, se pide el pago de 31 hectáreas expropiadas en el pasado y se reclama el pago de otras 28 hectáreas para el tren.

Si el reclamo es justo que se pague: AMLO

En este escenario, el presidente López Obrador aseguró que no se trata de una campaña de sus adversarios. “Aquí es otro tipo de cosas, es parte de la corrupción que viene de lejos y que hay que terminarla; hay que desterrar la corrupción”, manifestó.

Y propuso que se hagan asambleas con los ejidatarios, para que de acreditarse que el reclamo es justo, el pago se haga mediante avalúo y se entregue de manera directa a los dueños de las tierras, mientras que, el excedente se invierta en mejoras para sus comunidades y no solo para los dirigentes “seguro que, si se convoca a asamblea, la gente, los ejidatarios, van a decir: ‘Sí queremos el Tren Maya’, pero este es un asunto de dirigentes”, dijo.

También aseguró que su postura es para defender el presupuesto es del pueblo “Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Antes prevalecía la máxima de que dinero o problema que se resolvía con dinero no era problema. Y es dinero sagrado, que se tiene que cuidar. No es que ‘aquí no pasas si no me das tanto’. Eso no se puede, ya eso es corrupción. Que quede claro”.

