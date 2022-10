Confirman segunda fecha para el regreso de blink-182 al Palacio de los Deportes

Debido al éxito en taquilla

El legendario trío de punk rock llegará a la Ciudad de México para sus primeras presentaciones desde 2004, con invitados especiales: Wallows

Su nuevo sencillo “Edging” ya está disponible en plataformas

Después de casi 20 años, las leyendas del punk rock blink-182, regresarán al Palacio de los Deportes con el tour más grande de su carrera; una colosal gira mundial con Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker reunidos por primera vez en casi 10 años. Y ya que los boletos para su primera fecha volaron, Live Nation y OCESA confirman una segunda oportunidad para verlos el próximo 29 de marzo de 2023 en el mismo recinto de la Ciudad de México donde la rompieron en aquel 2004: el Domo de Cobre.

¡Corre por tus boletos! Porque la Preventa Citibanamex para la segunda fecha de blink-182 en el Palacio de los Deportes comienza hoy, 19 de octubre a través de Ticketmaster.

El nuevo sencillo de la banda “Edging”, ya está disponible en todas las plataformas de streaming, donde ya acumularon 5 millones de streams a solo unos días de su lanzamiento. Se trata del primer sencillo en una década donde Mark, Tom y Travis trabajaron juntos en el estudio y para el videoclip dirigido por Cole Bennett, el cual se encuentra en el Top 20 de Tendencias de Música en YouTube con más de 5 millones de views; un nostálgico y energizante trabajo que nos recuerda a los viejos tiempos el cual puedes ver su canal oficial de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7MI3buZedOw.

El anuncio del tour también comprende múltiples apariciones en festivales de Latinoamérica y los Estados Unidos, incluyendo Lollapalooza junto a los co-headliners Billie Eilish y Drake, el nuevo Imperial GNP en Tijuana siendo el inicio del tour, así como la edición 2023 de When We Were Young junto a Green Day y más bandas.

28 de marzo, 2023 – SOLD OUT 29 de marzo, 2023 – NUEVA FECHA Preventa Citibanamex: 19 de octubre