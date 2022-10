Drones, la nueva arma poderosa en la invasión

En la invasión de Rusia a Ucrania, los drones explosivos han consolidado su reputación como un arma potente y económica que puede localizar y destruir objetivos al tiempo que infunde el tipo de terror que puede socavar la voluntad de soldados y civiles por igual.

Son precisos, pequeños, capaces de penetrar las defensas antiaéreas cuando se les lanza en grupo y, lo más importante, son baratos: son los drones.

También están rebasando rápidamente a los misiles como el arma de largo alcance predilecta. Conocidos como “los misiles crucero de los pobres”, estás máquinas asesinas voladoras pueden inundar cualquier campo de batalla a un costo mucho más bajo. El lanzamiento de ofensivas con drones Shahed de fabricación iraní sobre Ucrania cumple varios objetivos de Rusia: Eliminar blancos cruciales, sacudir el estado de ánimo y drenar las arcas de guerra y los arsenales del enemigo en su intento por derribarlos.

¿Cómo funcionan los drones bélicos?

Los drones Shahed que Rusia ha rebautizado Geran-2 son lo que se conoce como municiones merodeadoras, que también forman parte del arsenal ucraniano.

Equipados con una carga explosiva, están preprogramados con coordenadas en GPS del objetivo. Pueden merodear en el aire y lanzarse en picada hacia el blanco, de manera similar a como hacían los pilotos kamikaze de Japón en la Segunda Guerra Mundial, quienes volaban aeronaves repletas de explosivos directamente hacia los buques y portaaviones estadounidenses durante sus batallas en el Pacífico.

Según la publicación en línea ucraniana Defense Express, que cita datos iraníes, los drones Shahed de ala delta miden 3.5 metros de largo, 2.5 metros de ancho y pesan unos 200 kilogramos. Son impulsados por un motor de 50 caballos de fuerza con una velocidad máxima de 185 km/h.

Este tipo de drones ya habían sido utilizados en Yemen y en un ataque contra un buque petrolero el año pasado, dijo Behnam Ben Talebu, miembro sénior de la Fundación para la Defensa de las Democracias, un grupo de expertos con sede en Washington.

Y aunque tiene un alcance de unos mil kilómetros, Samuel Bendett, experto en drones del centro de investigación CNA, dice que los drones Shahed están siendo utilizados en Ucrania en distancias mucho más cortas. Eso se debe a que su sistema de guía por GPS no es muy resistente y puede ser bloqueado. Se tiene conocimiento de que los iraníes han controlado drones Shahed por radio. Se desconoce si Rusia es capaz de hacer lo mismo en Ucrania.

Debido a que son baratos y abundantes, Rusia es capaz de inundar Ucrania con Shahed sin arriesgar la vida de sus pilotos ni poner en riesgo alguna aeronave sofisticada.

En la ofensiva del lunes sobre la capital ucraniana, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, señaló que grupos de 28 drones hicieron incursiones sucesivas. Disparados en rápida sucesión desde un lanzador ubicado en un camión, los drones pueden volar a baja altura y velocidad, lo que les permite evadir los radares. Técnicamente, no forman enjambre, destacó Bendett. Ese tipo de tecnología sofisticada de drones sí existe, cuando múltiples vehículos aéreos no tripulados se comunican entre sí. En su lugar, el Shahed se lanza en grandes números para superar las defensas, en especial en zonas civiles. “Saben que la mayoría no pasarán”, afirmó.