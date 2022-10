Relatos Macabrones regresó con éxito para su quinta temporada

Con su gran elenco e invitados especiales

Nuevas leyendas urbanas basadas en situaciones que la gente se cree o se inventa

Arturo Arellano

Relatos Macabrones estrenó su quinta temporada, con nuevas leyendas urbanas basadas en situaciones que la gente se cree o se inventa, todo bajo la producción de Nazareno Pérez Brancatto, Freddy y Germán Ortega (Frank e Igor), quienes presentan divertidas y escalofriantes historias de terror, narradas desde un macabro y lúgubre panteón perdido en la ciudad.

El elenco base de Relatos Macabrones está integrado por Germán y Freddy Ortega, Claudio Herrera, Melissa Ortega, Lenny Zundel, Marcos Radosh, Jocelin Zuckerman y Gerardo González, quienes coincidieron en la satisfacción que les representa ser parte de una producción tan longeva.

Melissa Ortega en entrevista para DIARIO IMAGEN comentó “es un maravilloso equipo, encabezado por Freddy y German, quienes están involucrados en todos los procesos de la serie, eso ha hecho que la preferencia del público esté a nuestro favor. La serie esta padrísima, porque a pesar de mantener a los personajes que la gente reconoce como sus favoritos, vamos a meter uno nuevos, más aventuras. Y los chistes vienen más ácidos e irreverentes que nunca”.

En esta nueva temporada, Relatos Macabrones también contará con las participaciones especiales de Maribel Guardia, Maca Carriedo, Luis Fernando Peña, Lisardo, Armando Araiza, Lalo España y Dalilah Polanco, entre otros “Estos invitados son por programa, Lisardo, por ejemplo, ya ha estado antes, y regresa, no son parte del elenco base, pero vienen a divertirse y son parte de la familia, aunque visiten el foro solo una vez”.

Sobre la irreverincia del programa y el como mucha gente puede no gustar de ese tipo de humor, dijo “Creemos que es el tipo de público al que no vamos dirigidos, no nos preocupamos por censuras, porque la irreverencia se trata de tocar temas que incomodan a la sociedad. No obstante, es un humor para toda la familia, te ries del mismo chiste con enfoques diferentes, hemos incluso a veces, enajenado a la gente, pero en estos tiempos enajenarlos por media hora es un gran regalo, porque se olvidan de sus problemas, de que van a comer, de los problemas con el marido, la esposa, los hijos, por media hora no te vas a acordar y solo vas a sonreír”.

A cinco temporadas del proyecto, ella asegura que “Me siento más como pez en el agua, es muy gratificante, porque en la primer y segunda temporada fue la adaptación, pero me he ganado los personajes que he realizado, he crecido mucho como actriz y como artista, pero también como mujer y persona, me he atrevido a salir de mi zona de confort”.

Y asegura que su intención es que la gente se duerma con una sonrisa en la boca “es un programa hecho con esfuerzo y dedicación, pero ese es el mayor regalo que la gente se la pase bien y creo que lo logramos porque no damos crédito a los mensajes que nos envían, son muy buenos, son un papacho en el corazón”.

Al final, destaca que “la risa es indispensable, cuando me hablaban de actividades primarias durante la pandemia y el entretenimiento no era considerado como una, pensé que era algo absurdo, porque si sobrevivimos emocionalmente a la pandemia fue por la radio, televisión, por la música, el internet, entonces deberíamos darle el valor que merece al entretenimiento”.

La quinta temporada de Relatos Macabrones consta de 12 episodios y se transmite los viernes, por las estrellas, en la barra de comedia Noche de Buenas, al terminar el noticiero con Denise Maerker.