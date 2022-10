No tiene la menor importancia

Triple Erre

Francisco Reynoso

Los refranes populares son una maravilla. Y la sabiduría popular ha sabido construir uno, varios o muchos para describir con contundencia, en pocas palabras, las situaciones de nuestra vida cotidiana; amores y desamores, triunfos y derrotas, gracias y desgracias, excesos y abstinencias.

Un dicho que contiene una verdad más grande que el Palacio Nacional es ese que dice: “Se vale ser marrano, pero no con tanta trompa”.

Significa que en política es válido ser cínico, pero no tratar de verle la cara de tonto al ciudadano.

Por sus pistolas, el general Luis Cresencio Sandoval no acudió a la Cámara de Diputados para comparecer ante la soberanía popular y rendir cuentas sobre el ciberataque a los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional que perpetró el grupo Guacamaya Leaks.

Y ante esa omisión del general Sandoval, el presidente López Obrador se ríe y dice, al estilo de Arturo de Córdova, que no tiene la menor importancia.

“Esa no es nota. Nota es que el peso es la moneda que menos se ha devaluado. Esa sí es nota”, expresó el caudillo en una de sus mañaneras.

Y pidió a los reporteros que acuden a sus conferencias cotidianas a que no le sigan el juego a sus adversarios conservadores que critican la inasistencia del secretario de la Defensa a la Cámara baja por politiquería.

Se vale ser marrano, pero no con tanta trompa.

Ante la versión, muy creíble y factible, de que el hackeo a la Sedena lo hicieron los propios militares, el gobierno de López Obrador está obligado a rendir cuentas de lo que realmente sucedió.

La hipótesis de algunos senadores y diputados es que los mandos de la Sedena que han quedado al margen de los beneficios económicos y negocios que López Obrador ha dado a la cúpula del Ejército, se las arreglaron para destapar la cloaca de las fuerzas armadas.

De lo último que se conoció del espionaje de Guacamaya Leaks fue que el Ejército espió e hizo carpetas de investigación a un ciento de candidatos, de todos los partidos políticos, que participaron en las elecciones del año pasado.

Con tantos negocios, tantas ocupaciones, tantos beneficios y prebendas que tiene, el hackeo a la Sedena no es cosa menor. Y el general Luis Cresencio Sandoval tendría que dar una explicación a los mexicanos.

López Obrador no puede salir con la jalada que eso es politiquería de sus adversarios conservadores.

El mal ejemplo

En Zacatecas, el mal ejemplo de López Obrador contaminó la glosa del primer informe del gobernador David Monreal que ya no siente lo duro sino lo tupido.

La secretaria de Educación, Maribel Villalpando, decidió no acudir a la comparecencia que tenía programada. Maniobró para que los diputados de Morena no acudieran al Congreso local y ello le permitió argumentar que no se presentó al salón de sesiones porque no había quórum, pero que había estado en su automóvil en el estacionamiento.

Los legisladores no le creyeron. El presidente del Congreso, Ernesto González Romo, de Morena, exhibió los videos de las cámaras de seguridad y en ninguno se ve a la secretaria. Entonces, solicitó juicio político contra ella por no comparecer a la glosa y por mentirosa.

El secretario de Salud, Uswualdo Pinedo, sí compareció, pero falseó la información que llevó a la 64 Legislatura. Y los diputados le cayeron en sus mentiras. Una fue que se había separado como líder del sindicato de trabajadores del IMSS al ser nombrado secretario por el gobernador Monreal.

Y se comprobó con documentos oficiales que al menos un año estuvo jugando con las dos camisetas y, lo mejor para él, cobrando doble “chivo”.

Y siguen bastos

A los líos entre su gobierno y la Legislatura y la creciente inseguridad, el incremento de los asesinatos dolosos y el que Fresnillo y Zacatecas se mantengan, según mediciones del Inegi, en los primeros lugares en percepción social de inseguridad, se le sumó otro problemón a David Monreal, el hermano más querido del senador y aspirante presidencial, Ricardo Monreal.

El pasado fin de semana falleció en el hospital el preparatoriano Jorge Iván Ávila Correa, quien el 2 de julio fue golpeado por varios jóvenes en el interior de un antro en el centro de la capital zacatecana.

Ayer, sus familiares, amigos y compañeros de escuela hicieron una marcha para exigir justicia. En las pancartas que exhibieron denunciaron que un hijo del gobernador Monreal participó en la golpiza del muchacho muerto. Y como prueba de ello dicen que en un video del antro se ve la trifulca y quiénes fueron los presuntos homicidas.

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

