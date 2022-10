Suspendido “temporalmente”, el criticado programa piloto para educación básica

Miguel Ángel Rivera

Repudiado desde antes de nacer, por considerarse un programa de adoctrinamiento y no un proyecto para elevar el nivel científico y cultural de los niños mexicanos, al fin se suspendió el programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria.

La cancelación, aunque temporal, es resultado de las manifestaciones de inconformidad de diversos sectores de nuestra sociedad, entre las cuales está un amparo concedido por un juzgado federal.

El pasado día 2 del presente mes, el organismo Educación con Rumbo informó que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió una suspensión (amparo) para la entrada en vigor del Programa Piloto implementado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 960 escuelas públicas por considerarlo inconstitucional. En realidad fueron dos las suspensiones, la segunda a cargo del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa.

El juez manifestó que la suspensión se debía a las incertidumbres que presentaba un proyecto “impreciso e incompleto”. También dijo que es inadmisible publicar programas de estudio sin la capacitación previa de maestros y maestras respecto a sus contenidos.

Las dos demandas fueron promovidas por Educación con Rumbo, cuyo abogado, Miguel Ángel Ortiz, argumentó que el artículo 28 de la Convención sobre Derechos del Niño establece que la educación que imparta el Estado debe realizarse en condiciones de igualdad, mientras que el programa piloto de la SEP es inconstitucional al establecer dos modelos de educación: uno para 960 escuelas públicas “que no cumple con el estándar de calidad, que no cuenta con la certeza de los planes, programas y material educativo que servirán de base, además de que los maestros no hayan sido previamente capacitados; y otro para el resto de escuelas públicas y privadas”.

El jurista señaló que no existe justificación legal para que la SEP implemente el programa únicamente en escuelas públicas, por lo cual resulta discriminatorio y se trata de un modelo “prueba-error”. El pasado 16 de agosto, la entonces secretaria de Educación, Delfina Gómez, presentó el nuevo plan de estudios que, aseguró, promueve la formación integral y humanista desde la educación inicial hasta la superior y garantiza la enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad y colaboración o experimental y, por ende, inconstitucional al tratarse de un programa que no garantiza la educación científica ni de calidad en condiciones de igualdad como lo establece la Constitución.

Paulina Amozurritia, coordinadora nacional de Educación con Rumbo, aseguró que la decisión del juez es un logro inédito y relevante de la sociedad civil para garantizar el interés superior de la niñez.

Por el contrario, como acostumbra la llamada Cuarta Transformación cuando sus acciones son frenadas por sentencias judiciales, la SEP se inconformó y logró que un tribunal colegiado revocara la sentencia del juez Sexto de Distrito, Francisco Javier Rebolledo, quien, no obstante, ratificó su sentencia el pasado lunes 10, con carácter de definitiva.

El programa también resultó afectado por los cambios en la SEP

A pesar de esas expresiones de desacuerdo y luego de las consabidas amenazas de investigar a los jueces que concedieron el amparo, ayer la SEP anunció que se suspende el programa piloto.

En la Reunión Nacional de Autoridades Educativas Estatales, la nueva secretaria de Educación, Leticia Ramírez Anaya, confirmó que la dependencia no aplicará este 29 de octubre el programa piloto del Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria.

Sin embargo, aclaró que este cambio no representa “la renuncia de la SEP a la defensa legal correspondiente”.

También aseguró que si bien se suspende el programa piloto de manera temporal, precisó que la formación continua para docentes sobre el Plan de Estudios para Preescolar, Primaria y Secundaria se realizará conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2022-2023.

A reserva de los resultados que obtengan las autoridades educativas en este litigio, lo cierto es que la aplicación del mencionado programa piloto, como otras acciones de la SEP, ha resentido el cambio de mando en esa dependencia federal y, lo peor, es que evidencia la falta de preparación de la nueva secretaria, Ramírez Anaya, quien ha evidenciado que no tiene el mismo nivel de conocimientos que su antecesora, la ahora precandidata de Morena a gobernadora del estado de México, Delfina Gómez Álvarez, que tampoco está considerada una genio.

Cabe recordar que ese controvertido plan piloto fue presentado por la ex secretaria Gómez Álvarez, quien anunció su renuncia a principios de agosto, pero se mantuvo hasta el primer día de septiembre, al parecer en un intento de dejar en orden todos los asuntos a su cargo.

También vale precisar que, a pesar de las críticas y dudas que generó el nuevo plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de agosto de 2022, menos de 15 días antes de la llegada de la nueva titular de Educación Pública.

Acompañada por su sucesora, que todavía no entraba en funciones, y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo (salvo su condición de “corcholata” presidencial, no se explicó su presencia), la secretaria saliente afirmó que para la construcción del nuevo currículo se tomaron en cuenta las opiniones de especialistas, investigadores, académicos, así como instituciones educativas y organizaciones sociales.

También, contra las críticas de que se trata de un plan de adoctrinamiento, Gómez Álvarez dijo que el nuevo plan de estudios pretende una “transformación profunda” de la educación básica, a partir de un sistema “incluyente e intercultural”, que comprende cuatro elementos: La formación docente, el “co-diseño” de programas de estudio a cargo de maestras y maestros, el desarrollo de estrategias nacionales y la transformación administrativa y de gestión.

Buenos deseos aparte y al margen de la evolución de los litigios en tribunales, lo cierto es que la suspensión del multimencionado programa, en realidad no altera los plazos para aplicarlo.

Es de recordar, también, que conforme a los anuncios de la SEP, los grupos piloto entrarían en funciones hasta el siguiente ciclo de estudios, 2023-2024, con estudiantes que ingresen a los primeros grados de preescolar, primaria y secundaria en el ciclo escolar.

En tal caso, ya será muy reducido el periodo para que los nuevos programas de estudio sean de aplicación general en lo que resta del sexenio de López Obrador y su permanencia dependerá de que la llamada Cuarta Transformación logre triunfar en los comicios federales de 2024. Y aún, en el caso de victoria, como muchos otros proyectos federales, su aplicación dependerá de lo que decidan el próximo Presidente de la República y su secretario(a) de Educación Pública.

La pasarela de precandidatos presidenciales

no puso fin a las divisiones internas en el PRI

Al presentar sus programas para aspirar a la nominación presidencial, los precandidatos del PRI se manifestaron unánimemente por la unidad, no sólo dentro de su partido, sino de todos las institutos políticos y organizaciones civiles que ya no desean seis años más de la llamada Cuarta Transformación. Pero a pesar de esos buenos deseos, lo cierto es que se mantienen graves fracturas en el otrora partido invencible.

Esta situación la puso en evidencia el ex secretario de Gobernación y ahora coordinador de los senadores del tricolor, Miguel Ángel Osorio Chong, quien reveló haber rechazado la invitación para participar en la pasarela organizada por la dirigencia nacional encabezada por Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano.

El también ex gobernador de Hidalgo aseguró haber rechazado la invitación de Moreno Cárdenas porque no lo reconoce como dirigente de su partido, ni quería estar con alguien que no ha podido demostrar dialogar con los grupos de base y prefiere mantenerse al margen.

En entrevista con Milenio, Osorio dijo que la pasarela podría ser considerada como un distractor para evadir todo lo que ha estado ocurriendo en el partido, así como los diferentes escándalos del presidente del mismo.

