David Garrett conquista la Arena Ciudad de México

Con una ejecución mágica de su violín

Hace un concierto inolvidable entre lo clásico y lo contemporáneo

David Garrett se presentó en la Arena Ciudad de México, con la imponencia de su talento y un violín al que solo él sabe sacarle los sonidos que envuelven la atmosfera entre los 1800 y la actualidad, pues el artista basa su repertorio entre los clásicos y la música contemporánea, dando catedra de lo que es dominar un instrumento musical.

Fue poco después de las nueve de la noche, cuando Garrett apareció en el escenario tocando las primeras notas de “Enter sandman”, con lo que logró que el público se levantara de sus asientos para aplaudir y gritar, emocionados por la presencia del artista con un tema que todos conocen.

Acto seguido, Garret comentó “Estoy muy emocionado por lo que ocurrirá esta noche, quiero que se la pasen muy bien con mi música así que bienvenidos a mi Alive tour” y en seguida interpretó “Hit the Road Jack” y “Beauty and the Beast”.

En un acto de complicidad con sus fans dijo en perfecto español “Buenas noches México, la siguiente canción que les tocaremos es ‘Smooth criminal’” mientras comenzaban las primeras notas del tema de Michael Jackson, con el que la gente no dejo de aplaudir al ritmo de la música.

“Happy” fue un tema que creó en tiempo real desde cero, pues fue agregando sonidos, desde golpes en distintas partes del violín y sonidos vocales, consiguiendo la base sobre la cual tocó el tema de Pharrell Williams. Ganándose la admiración de la gente por su brutal talento.

Siguió con “Shallow” de Lady Gaga, en el que una chica afortunada del público fue sentada en el sofá del escenario junto a él, para poder disfrutar más de cerca. La siguientes fueron “Stayin’ Alive” e “Imagine”, esta última que se prestó para un momento emotivo en el que como la canción indica, se invita a la gente a tener esperanza.

También interpretó “Come together”, “Paint It, Black”, “Purple Rain”, “Bella ciao” y el soundtrack de piratas del caribe, para llegar a otro de los favoritos de la noche: “Thriller” con el que muchos se levantaron a bailar a propósito de la proximidad de la noche de Halloween.

“Bien, esto es una celebración a la vida y no hay mejor manera que con la siguiente canción, ‘Viva la vida’” dijo Garrett para interpretar el tema de Coldplay y luego despedirse de la gente diciendo “Gracias Ciudad de México” y cerrar con “What a Wonderful World”.