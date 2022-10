Guns N’ Roses ofrece un show digno de las leyendas

Brutal presentación en el Estadio Ciudad de Los Deportes

Espectáculo de dos horas y media con lo mejor de su repertorio

A pesar del caos para ingresar al Estadio Ciudad de Los Deportes, denunciado por los propios fanáticos, la banda estadunidense Guns N’ Roses, ofreció un concierto digno de las leyendas, pues por poco más de dos horas y media interpretaron sus más grandes éxitos, esos que los consagraron como una de la banda de rock más importantes de la historia.

En esta ocasión, la banda saltó al escenario de manera bastante puntual, pues a las 8:50 de la noche, se encendieron las luces del escenario y empezaron las primeras notas de “It’s So Easy”, que sin duda tomó por sorpresa a muchos, que aún no lograban ingresar al recinto. No obstante Axl, Slash, Duff McKagan y compañía se mostraron enérgicos, conectados con su gente y dispuestos a hacer de esa, una noche inolvidable.

Para la primera mitad del concierto, aún seguía entrando gente al lugar, mientras los californianos, interpretaban los clásicos en medio de luces, multimedia y juegos visuales que mostraban imágenes de calaveras, flores y el sombrero de Slash en las pantallas que fueron colocadas en el escenario a la mitad del estadio.

Interpretaron “Mr. Brownstone”, tema en el que los integrantes de la banda son caricaturizados en neón en las pantallas, con animaciones bastante interesantes. Mientras que en “Chinese Democracy”, criticaron la opresión masiva con imágenes explicitas sobre la muerte de personajes virtuales, arrancando la ovación del público.

No obstante, el momento quiza más duro de la noche, fue cuando decidieron pronunciarse con respectgo a la guerra que ocurre entre Rusia y Ucrania, pues los Guns N’ Roses, tocaron “Civil War” mientras una bandera de Ucrania ensangrentada se proyectó en las pantallas, dejando clara su oposición a este incidente bélico.

Fueron 24 canciones en aproximadamente dos horas de concierto, donde no faltaron clásicos como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Don’t Cry” y “Paradise City”. En los que Axl Rose demostró que tiene una voz rescatable, es decir, que ha trabajado en recuperar los tonos vocales con los que se hizo famoso y para muestra su presentación en esta Ciudad de México, donde los fans reconocieron su poder interpretativo.

Slash por su parte, le da al público lo que pide, riffs bastante veloces y solos muy largos, denostando que sigue y seguirá siendo uno de los mejores guitarristas del mundo. Tan esa así, que se podría decir que una gran parte del concierto se roba el espectaculo, por encima de sus compañeros.

No obstante, a la historia que todos conocen de esta agrupación, en esta actualidad lucen unidos, contentos y haciendo lo que mejor saben hacer, tocar rock, que para beneplácito de los fans es lo único que debería interesar.

El show termino entre las opiniones de quienes lo calificaron como uno de los mejores de la banda en este país y las de aquellos que desafortunadamente se llevaron una mala experiencia al no lograr entrar a tiempo o en definitiva habérselo perdido por la organización del evento. Incluso, la propia banda publicó un mensaje de disculpas sus redes sociales “¡Gracias Ciudad de México por una noche increíble! Lamentamos que el show tuviera que interrumpirse, queríamos tocar algunas canciones adicionales, tuvimos que buscar a nuestro equipo de producción que está trabajando arduamente para asegurarse de que este show se desarrolle bien considerando los problemas que tuvimos antes del show” escribieron.