ONU mandará expertos a Ucrania para descartar uso de bomba sucia

Ante acusaciones del Kremlin

Tropas rusas utilizan por primera vez drones iraníes en el frente de batalla

El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) confirmó que aceptó la petición del gobierno ucraniano y visitará dos instalaciones nucleares para confirmar que, como afirma Kiev, Rusia miente cuando dice que Ucrania está preparando una “bomba sucia”, un arma convencional que incluye material radioactivo.

“Hemos conocido las declaraciones hechas por Rusia sobre supuestas actividades en dos localizaciones nucleares en Ucrania”, ha afirmado el director general del OIEA, Rafael Grossi, en un comunicado.

“El OIEA inspeccionó una de esas localizaciones hace un mes y todas nuestras investigaciones coincidían con lo declarado por Ucrania.

No se detectaron actividades nucleares ni material nuclear sin declarar”.

En el comunicado, Grossi ha confirmado que ambas instalaciones están sujetas a las inspecciones del OIEA y son visitadas “regularmente”. “El propósito de las visitas es detectar posibles actividades nucleares sin declarar”.

Francia, Estados Unidos y Reino Unidos creen que las acusaciones rusas son “evidentemente falsas”, así como un “pretexto para una escalada” bélica. “Nadie se dejaría engañar por un intento de utilizar esta acusación como pretexto para una escalada”, han señalado las partes en un comunicado conjunto. La OTAN, a través de su secretario general, es de la misma opinión.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, afirmó haber hablado con los ministros de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y Reino Unido, Ben Wallace, acerca de las acusaciones rusas de que Ucrania pretende usar un artefacto con material radioactivo (“bomba sucia”) en el frente con Rusia. Austin y Wallace hablaron con el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, quien hizo estas acusaciones.

El lunes, ha sido el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, el que la ha comunicado a los jefes de Estado estadounidense, Mark Milley, y británico, Tony Radakin.

Es la primera comunicación directa de Gerasimov con sus colegas occidentales desde mayo.

¿Qué es la “bomba sucia”, que denuncia Rusia?

El término “bomba sucia” ha aparecido en el escenario de la guerra después de que Rusia haya acusado a Ucrania de estar preparando el uso de este dispositivo, lo que ha sido negado por las autoridades ucranias y de países occidentales. Conocida también como dispositivo de dispersión radiológica (RDD, por sus siglas en inglés), se trata de una combinación de explosivos, como la dinamita, y polvo o perdigones radiactivos. Una bomba sucia no puede generar una explosión atómica, como lo haría un dispositivo nuclear improvisado o un arma nuclear, según informan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cuando los explosivos son detonados, el impacto despide materiales radiactivos en el área. Sin embargo, el principal peligro de una bomba sucia deriva de la explosión, no de la radiación, que puede causar lesiones de gravedad y daños materiales. Solamente las personas que se encuentren muy cerca del sitio donde explote estarían expuestas a cantidades de radiación suficientes para provocar enfermedades graves inmediatas, según los CDC.

Sin embargo, el polvo y el humo radiactivos pueden dispersarse a mayores distancias, y pueden ser peligrosos para la salud si las personas respiran el polvo, comen alimentos o beben agua contaminados. La mejor manera de protegerse en caso de que explote una bomba sucia es refugiarse en un edificio, lejos de puertas y ventanas y quedarse dentro.

Ucrania ha desmentido en conversaciones con Estados Unidos y Francia las acusaciones rusas y ha asegurado que todas sus instalaciones están abiertas para las pertinentes inspecciones.

En un mensaje en Twitter, el ministro de Exteriores ucranio, Dmitro Kuleba, dice haber hablado con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y que ambos coinciden en que “la campaña de desinformación de Rusia sobre la bomba sucia podría tener como objetivo crear un pretexto para una operación de falsa bandera”, es decir, una operación encubierta diseñada para aparecer como llevada a cabo por otro. A pesar de ello, el Kremlin ha insistido en que la amenaza del posible uso de una bomba sucia por parte de Ucrania es “real”, en palabras del portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Que Rusia usó drones iraníes por primera vez en la línea del frente

Mientras tanto, el jefe de la administración militar regional de Mikolaiv, Vitaliy Kim, afirmó que las tropas rusas utilizaron por primera vez drones bomba Shahed-136, de fabricación iraní, en la línea del frente en el sur de Ucrania y no solo contra la infraestructura civil. “Hoy se han producido dos ataques con drones Shahed sobre el pueblo de Shevchenkove. Este es el primer uso en la línea del frente, no los ataques terroristas a la infraestructura civil por parte de los rusos. Al parecer, decidieron que no pueden llegar a ninguna parte y empezaron a utilizarlos a lo largo de la línea del frente”, ha dicho Kim en declaraciones recogidas por la agencia Unian.

El jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, afirma que algunas reservas de misiles están casi agotadas, pero que “el terror con el uso de Shaheds puede durar realmente durante mucho tiempo”.

En una entrevista a Ukrainska Pravda, indica que Rusia ha encargado alrededor de 1,700 drones de todo tipo y ha precisado que aún tienen que ser fabricados. También ha indicado que cada entrega es de unas 300 unidades y que actualmente los rusos están usando el segundo lote.

Budanov agregó que hasta el pasado día 22, las fuerzas rusas han utilizado unos 330 Shahed, de los cuales 222 -aproximadamente el 70%- fueron derribados. No obstante, “otros, en una u otra medida, alcanzaron sus objetivos” o cayeron en un lugar cercano, “pero el 30% de los drones alcanzaron su objetivo”, ha destacado. En lo que respecta a las reservas rusas de misiles, señaló que, en el caso de los Iskander, quedan un 13%; en el de los Kalibr-PL y Kalibr-NK, un 43%, y en el de los J-101 y J-555, un 45%. “Es muy peligroso caer por debajo del 30%”, lo que se considera ya una reserva de emergencia, ha precisado. Hace tiempo que la situación en lo que respecta a los Iskander es crítica, mientras que en cuanto a los Kalibr y J-101 y J-555, los rusos “siguen intentando mantenerse de alguna forma dentro de sus normas”, agregó.

Israel corrobora que no proporcionará ayuda militar a Ucrania

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, confirmó que “Israel no proporcionará sistemas de armas a Ucrania”, en una llamada telefónica con su homólogo ucranio, Oleksii Reznikov, con quien mantuvo una “discusión positiva”. “El ministro Gantz destacó la posición de Israel al apoyar al pueblo ucranio y a Occidente, y expresó su compromiso de apoyar a Ucrania a través de la entrega de ayuda humanitaria y equipos de defensa para salvar vidas”, señala un comunicado del Ministerio de Defensa. Sin embargo, Gantz repitió que Israel no puede prestar ayuda militar directa por sus “limitaciones operativas”, a pesar de la insistencia de Ucrania en solicitar armamento israelí, en particular su efectivo sistema antimisiles Cúpula de Hierro.

La negativa de Israel se debe a la necesidad de no comprometer la alianza geoestratégica con Rusia en el contexto del conflicto en Siria, en virtud de la cual Moscú permite a Israel bombardear objetivos militares proiraníes en suelo sirio, algo muy importante para los intereses de seguridad israelíes cerca de su frontera norte. Sin embargo, los ministros acordaron entablar un “diálogo profesional” para ayudar a Ucrania en el desarrollo de un sistema civil de alerta temprana, para que los ucranios puedan anticiparse de manera más efectiva a posibles bombardeos rusos.

“Gantz expresó sus condolencias por la trágica pérdida de vidas y su preocupación por la crisis humana producto de la guerra”, indica la nota sobre la conversación de ambos ministros, que han acordado seguir comunicándose las “próximas semanas”.

Aunque Israel se ha posicionado junto con las potencias occidentales, condenado la invasión rusa y apoyado la integridad y soberanía territorial, su gobierno ha evitado imponer sanciones a Rusia o implicarse en el conflicto con el envío de armamento. El primer ministro israelí, Yair Lapid, mantuvo una conversación telefónica con el ministro ucranio de Exteriores, Dmitro Kuleba, el jueves para abordar también las posibles formas de cooperación en el contexto de la guerra.

Zelenski: Ucrania rompe el segundo ejército del mundo

Cuando se cumplen ocho meses de la guerra, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha proclamado que Ucrania “está rompiendo el llamado segundo ejército del mundo” y, a partir de ahora, Rusia será “un mendigo” porque en este conflicto ha perdido todo su potencial militar, económico y político a nivel mundial.

“Nunca más Rusia será un sujeto que pueda dictar algo a alguien. Ya no tiene el potencial de dictar. El mundo ve eso. El potencial ruso se está desperdiciando ahora en esta locura: en una guerra contra nuestro estado y todo el mundo libre”, ha afirmado Zelenski en su habitual discurso nocturno.