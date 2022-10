“Blindarán” al Tren Maya de probables amenazas criminales

Con el apoyo del BID

Están preparando un proyecto con los gobiernos federal y locales del sureste del país

Cancún.— El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dio a conocer que están preparando un proyecto con los gobiernos federal y locales del sureste del país a fin de blindar el Tren Maya de posibles incursiones del crimen.

Explicaron que sería una Cooperación Técnica con valor de 150 mil dólares para fortalecer las capacidades de análisis criminal que permitan al gobierno entender en profundidad y detalle el problema, sus causas y generar estrategias de combate. “Este componente va a financiar actividades de asistencia técnica, capacitación y aprendizaje para aplicar el modelo -Fortalecimiento de capacidades orientado por la búsqueda de soluciones- a problemas de seguridad relacionados con los impactos socioeconómicos del Tren Maya y/o del Corredor Interoceánico”, detallaron en un comunicado.

A través del Centro Nacional de Información, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizarían actividades como la implementación de una metodología orientada por soluciones y apoyo para la conformación de un grupo de trabajo intergubernamental para identificar demandas de capacitación en análisis criminal.

La federación, según el informe, ha identificado dos grandes proyectos para apoyar el cierre de las brechas en la región sur-sureste: El Tren Maya (65 mil millones de pesos) y el Corredor Interoceánico (46 mil millones de pesos), a lo que se suman gastos de infraestructura y adecuaciones complementarias por 108 mil millones de pesos, en suma, casi 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

“Cualquier iniciativa estratégica de desarrollo productivo inclusivo debe incluir la dimensión de seguridad y justicia para asegurar que los beneficios sean sostenibles y le lleguen a los beneficiarios”, añaden en la información.

El BID señala que la incidencia del crimen y la violencia imponen altísimas barreras al clima de negocios en México, en particular a los más débiles, las pequeñas y medianas empresas. Siendo este el principal problema de las empresas para hacer negocios en México ya que de 137 países, ocupa el 131 en términos de los costos que el crimen y la violencia generan.

​”El alto número de extorsiones a los negocios impactan en particular la competitividad de las pequeñas y medianas empresas que no pueden contratar seguridad privada. Asimismo, el aumento de la incidencia criminal está fuertemente asociado al aumento de la pobreza y la desigualdad. En particular, el crimen y la violencia limitan la capacidad de los jóvenes de adquirir y acumular capital humano, excluyéndolos de actividades productivas”. Dicho proyecto se encuentra en la plataforma del BID desde el 20 de septiembre con el estatus “en preparación”, concluye el comunicado.

Tren Maya, detonante de la economía: Sedetur

Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo (Sectur), explicó que el Tren Maya será un detonante de la economía, el empleo y el bienestar de las comunidades.

Al presidir la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de Turismo (CCT) 2022, dio a conocer los avances del Tren Maya, que pretende promover una mayor productividad, aumento en la derrama económica, generación de empleos.

Torruco Marqués dijo que, a lo largo de los mil 554 kilómetros de extensión, esta obra conectará los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco, Quintana Roo y Yucatán, con 20 estaciones, que a lo largo de su recorrido contará con más 190 atractivos turísticos de alto impacto.

Mientras tanto, Violeta Giorgina Abreu González, directora de Gestión Estratégica y Enlace Institucional del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), detalló que el Tren Maya lleva un avance del 47.38% en los Tramos 1 al 4, y confirmó que será inaugurado en diciembre de 2023.