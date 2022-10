“Servido señor Presidente”; en Senado, morenistas aprueban la Ley de Ingresos

“Contenido basura” de Layda Sansores; Monreal tomará acciones Legales

“Servido, señor Presidente”, lo más probable es que así le hayan dicho los legisladores de Morena y rémoras que los acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador una vez que sin cambiarle “ni una coma”, como a él le gusta, aprobaron arrolladoramente la Ley de Ingresos para el 2023 en el Senado de la República y con ello, dando “luz verde” a un techo de endeudamiento de poco menos de dos billones de pesos, cuando a inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, se le autorizaron al tabasqueño 514 mil millones de pesos. Nada más para comparar.

Pero es que los programas sociales mediante los cuales el de Tepetitán compra votos para la contienda presidencial, principalmente, de 2024 y sus llamados e inútiles “elefantes blancos”, cada vez salen más caros y ya no halla de dónde sacar dinero; ahí está que recientemente planteó apropiarse de las cuentas bancarias que tengan seis años o más sin movimiento.

De acuerdo con especialistas financieros, López Obrador puede adquirir deuda siempre y cuando la sustente con proyectos de infraestructura rentable que se supone que generarán los recursos para pagarla, no obstante es obligada la pregunta: ¿El Tren Maya, un aeropuerto como el AIFA, que no utiliza ni él, y que es más bien una “central avionera”, así como una refinería que no refina una gota de petróleo y que se inunda muy seguido, podrían ser consideradas obras de infraestructura rentable?

Por eso el debate fue largo, duró hasta la madrugada. Priistas como Jorge Carlos Ramírez Marín señalaron que ojalá México estuviera contra todos los pronósticos, “que la inflación bajara; contra todos los pronósticos creceremos al 3 por ciento y vamos a producir petróleo como no lo hemos hecho en casi 10 años”, pero no, apuntó el senador yucateco, “el problema está en las otras pistas, la de los egresos”

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara alta, Julen Rementería, le recordó a la mayoría oficial “es lamentable que no tengan el valor civil para decir nos equivocamos y no hacen las cosas como deben de ser, de manera responsable y no sólo obedecer”.

Resulta evidente que los morenistas se aferraron a la promesa de López Obrador de que no iban a aumentar los impuestos ni se crearían más. Habrá que ver el escenario que pinta el que esta errada y llamada Cuarta Transformación ya no tenga de dónde sacar dinero. Por otra parte y sobre lo que fue el escándalo de la semana, el presidente del CEN del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, opinó sobre la fallida “balconeada” que intentó la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, tanto a él como al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal.

De entrada, el ex goberandor campechano, no negó que tiene comunicación permanente con el senador Monreal, pero eso sería una situación muy lógica en el mundo de la política. Ni uno ni otro son los primeros políticos en decir que tienen muy buenos amigos en la oposición y eso, definitivamente, no es motivo para que la controvertida gobernadora campechana descalifique y expulse del movimiento a Ricardo Monreal, quien por cierto, anunció que presentará denuncia penal en contra de la señora Sansores San Román, que emprendió burdos ataques por una lógica burda y demasiado simple: los que alaban y prácticamente se le ponen “de tapete” a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, “son los que a mí me descalifican permanentemente. Ya basta”.

Por lo visto, la jefa de Gobierno de la CDMX, imita a su jefe hasta en eso de la víscera y el odio en contra de sus enemigos y a Ricardo Monreal, lo considera su archienemigo, con todo y que de manera pública diga que no se va a meter en ese pleito. ¿Será que la funcionaria capitalina sólo va a “ensartar” a su muy querida amiga para luego dejarla a su suerte?, porque, y es necesario insistir en esto, Layda Sansores no es una “blanca palomita”.

Y tan lo sabe el senador Monreal que por sus redes sociales le envió un mensaje que debe tener preocupada a la gobernadora: “Por eso, independientemente del contenido basura, falso y truqueado”, producto de la intervención ilegal de las conversaciones privadas, “es inaceptable que nos acostumbremos a que se vulnere la ley a capricho del gobernante o de la gobernante y no sucede nada”, que no haya ninguna consecuencia, que siga todo igual y se aplauda”.

Otra cuestión importante en la que hay que insistir, es en que todos coinciden en que la controvertida gobernadora campechana no se manda sola, sino que actúa por consigna ni más ni menos que de Palacio Nacional. Y está como ejemplo que en dos ocasiones, el Presidente se ha referido a Layda Sansores como a alguien a quien quiere mucho, mientras que de Ricardo Monreal, se limita a decir que lo respeta. Por lo visto, el inquilino de Palacio Nacional esté empeñado en que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena a la Presidencia de la República.

Municiones

*** Si las alas más polarizantes de Morena no le han hecho caso a los exhortos -falsos, por cierto-, del Presidente a que se mesuren en sus ataques y divisiones internas, ¿le van a hacer caso a un senador como es el caso de Elí César Cervantes Rojas, quien así como que no tenía mejor cosa que hacer, llamó a todos los militantes, simpatizantes y líderes del partido mayoritario a no caer en la división y descalificación interna, “pues esto a los únicos que ayuda es a la oposición”. El legislador por San Luis Potosí resaltó que todos los que simpatizan con la Cuarta Transformación tienen el objetivo de lograrla y apenas se están sentando las bases, por ello no debe surgir la división contra los compañeros de lucha.

*** Puede ser que la alianza Va por México, que se vio seriamente fracturada, luego de la propuesta para que las fuerzas armadas continúen en las calles hasta 2028, se recupere, pues en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los coordinadores del PRI, Rubén Moreira; del PAN, Jorge Romero; y del PRD, Luis Espinoza Cházaro, se reunieron con el objetivo de retomar aquella famosa moratoria constitucional, ahora, en cuanto a la reforma electoral, que la bancada de Morena en la Cámara Baja, que coordina Ignacio Mier, está obsesionada en sacar adelante, pero la de López Obrador y para lograrlo, plantean hacerlo justo en el Mundial de Futbol de Qatar. ¿Así o más oportunistas?

