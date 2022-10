Julio Baró presentará su música “Desde El Alma”

Cantautor y músico cubano

Una noche íntima, cargada de sentimientos en El Foro Del Tejedor

Sin duda, su virtuosismo como músico, su sensibilidad como compositor y voz cautivadora ha colocado al pianista y cantautor cubano, Julio Baró, en un lugar privilegiado en el gusto de público, quien podrá volver a verlo en concierto íntimo el 30 de octubre a las 19:30 horas en el Foro del Tejedor, ubicado al interior de la Cafebrería El Péndulo de la Colonia Roma.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el artista nos cuenta “estaré presentándome en un concierto después de tres años de no ir a la Ciudad de México, voy con muchísima emoción, porque siempre es un lugar muy cálido, es maravillosa la gente y abrazan mi música. Será algo muy íntimo, porque el foro se presta para eso, somos pocas personas y además estamos muy cerca, les veo la cara a todos y nos conectamos mejor”.

Adelantó que “Iré a piano y voz, con un guitarrista desde Cancún, tengo desde de hacer este concierto así, porque solo lo hice una vez en ese formato a piano y saxofón, en un lugar y estuvo bonito, pero ya tenía deseo de regresar. Se llama ‘Desde el alma’, porque va a ser un poco del disco ‘Enamorado de la luna’, pero con algunos estrenos también”, además de que va a estrenar un tema nuevo “Hice show en Tijuana y en el avión escribí un tema, lo voy a presentar, le preguntare a la gente si vale la pena grabarlo” dijo.

Y aseguró que un escenario “es donde mejor me siento, cantando mis canciones. Tengo la ventaja de que cuando son temas nuevos nadie se las sabe, y no se darán cuenta si me equivoco en la letra (risas). En fin, invito a todos que vayan por sus entradas, porque no hay mucho espacio, son 100 persona nada más”.

De este regreso después de la pandemia, dice “Justo voy a abrir con un tema que hice a propósito de todo lo que vivimos, era un momento difícil, con incertidumbre, lo que pensé es que contra todo lo que he estudiado, los conciertos y demás, no sirve en un momento de crisis, igual te quedas sin trabajo, sin nada. Lo que aprendí es que todo pasa, hay que tener fe y eso es lo que más le digo a la gente, aunque al principio era una cuestión muy difícil y no podíamos salir, ahora podemos ir mejorando”.

Si bien, no tiene más fechas por ahora, refiere que pronto buscará la forma de estar más presente con su proyecto “lo que pasa es que estamos en medio de la gira ‘Se me antoja tu vida’ con Susana Zabaleta, Raúl Di Blasio y Francisco Céspedes, donde estoy como director musical, entonces solo puedo trabajar en los huecos de esta gira. Pero ya buscaremos la manera de hacer más fechas, por ahora solo en el Tejedor”.

De modo, que estará presentando temas como “Un mundo contigo”, “Siente la piel”, “Dime” y otros.