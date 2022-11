Pee Wee es el cuarto eliminado de ¿Quién es la máscara?

En su segunda semana

El simpático Cornelio resulto ser Irvin Salinas Martínez

Isabel Violeta

Cornelio, el elotito con palomitas de maíz, resultó ser Irvin Salinas Martínez mejor conocido como Pee Wee, el cuarto eliminado de la competencia de ¿Quién es la máscara?, junto con Adrián Uribe.

El fin de semana Pee Wee, interpretoì “El taxi” ataviado como Cornelio; enfrentándose a Jinete y a Elvestruz. Y aunque tuvo un gran desempeño, perdió por la decisión de los investigadores, que refirieron apoyar a Elvestruz y mientras que el público votoì por Jinete; Es así que Pee Wee tuvo que mostrar su cara debajo del personaje.

Aunque no fue tan fácil de descubrir, y es que, al principio Yuri pensó que era Santa Fe Klan y Carlos Rivera pensó en Jesús Zavala, pero evidentemente ambos se equivocaron.

En una plática con Diario Imagen, Pee Wee comentó que “no me puedo quejar fue una experiencia muy buena, honestamente me divertí mucho, uno siempre busca ganar en las competencias y llegar al final pero, a veces se pierde y a veces se gana”.

Si bien Pee Wee es un cantante conocido. el cantar no fue un tema complicado, pero “el reto más grande fue que mi personaje no tenía mucha movilidad, y yo me muevo mucho, quería bailar y solo se podían ver mis piernas; la parte de arriba era muy pesada yo intente brincar en un ensayo y hasta se rompió un pedazo de ancho que sujetaba la cabeza” lamentó.

Cornelio duro poco en la competencia, pero era de los favoritos entre el público, “antes de la competencia nos dieron a elegir entre dos personajes, pero a mí me pareció que Cornelio podía conectar con el público, yo veo los comentarios, y se preguntan por qué lo sacaron, si era de sus favoritos, pero en este tipo de programas corres con suerte o corres sin suerte, y creo que el Jinete tuvo más suerte que yo”.

Lo bueno de estos programas es que siempre aprendes o te llevas algo y en este caso, Pee Wee externó “yo me llevo una gran experiencia, es uno de los proyectos que más me ha gustado, honestamente me divertí mucho y le sigo deseando mucho éxito a los demás compañeros. Y aunque no pude conocerlos bien, si tuviera que elegir un favorito podría ser el Tigre”.

Al preguntarle si participaría de nuevo en un proyecto parecido respondió “Sin duda participaría de nuevo en algún otro reallity show, pienso que cuando se nos brinda una oportunidad, hay que checar primero tiempos, pero si lo aceptaría, me encanta hacer este tipo de programas, si participaría de nuevo me encantó”.

En cuanto a los proyectos que siguen para el cantante comentó “me encuentro produciendo el show nuevo, buscando darle un refresh a las canciones clásicas, y metiendo canciones nuevas”.

Concluyó esta platica invitándolos el 17 de noviembre a la Arena Cuidad de México donde se presentará, además pidió seguir pendientes de sus próximas presentaciones y el show que prepara, siguiéndolo en sus redes sociales.

Pee Wee invita a la gente a que el 17 de noviembre acudan a la Arena Cuidad de México donde se presentará con un show imperdible