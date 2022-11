Reforma electoral

Desde el portal

Ángel Soriano

En los tres niveles de gobierno, cada nueva administración -aun cuando sean del mismo partido-, se hacen cambios para dar paso a los gustos y perfil de cada gobernante y así cambian de nombre las instituciones, los colores de las patrullas, los uniformes de los policías e incluso hasta la ubicación de las oficinas.

Cada quien le pone su sello y el color que se le ocurre, generalmente del partido del que provienen. Así, no es extraño que Sedesol se convierta en Bienestar y las corporaciones policiacas pasen de una denominación a otra, pero en el fondo se siguen las mismas prácticas corruptas y crece la delincuencia porque esos cambios no cambian nada.

Así ocurre ahora con el INE. Dejará de ser fuente de enriquecimiento de unos consejeros electorales para dar paso a otros que, con las mismas prácticas, seguirán las consignas y dictados de quien otorga los privilegios para servir a la misma clase dominante. Es sólo el cambio de manejo de los recursos públicos; salen unos y entran otros.

Porque nadie en su sano juicio estará de acuerdo en que la sociedad va a postular y a votar por consejeros electorales para integrar el nuevo organismo electoral: ni se cuenta con la estructura ni los medios para hacer de cualquier hijo de vecino consejero electoral. Eso lo propondrán y votarán quienes tienen el poder en México. Salen unos y entran otros.

TURBULENCIAS

Los intelectuales no deciden

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que los intelectuales -como personas físicas con derecho a un voto-, no influyen en nada en el destino de los pueblos y menos si se deciden en otro continente y los convoca un escritor que ha fracasado en política como el peruano Mario Vargas Llosa. Se reunieron en Madrid -con los ex presidentes Zedillo y Calderón-, y pese a pronunciarse en contra del populismo y echarle porras a Bolsonaro, el presidente perdedor en Brasil, ganó Lula da Silva. Igual pasa en México: Pese a la campaña vociferante de quienes están en desacuerdo con las actuales políticas públicas, no pasa nada, porque los beneficiarios son más y no tienen acceso a los medios en donde publican sus ensayos; hay una diferencia abismal entre los que opinan desde la academia a la realidad que viven los pueblos… Y cada vez crece más la inconformidad en contra de los latrocinios que cometieron los ex presidentes de México, aún vivos, desde Zedillo hasta Peña Nieto. La entrega total de los recursos naturales y la infraestructura gubernamental para la realización de colosales negocios que enriquecieron a los directivos de las transnacionales y sus asociados nacionales. El caso más dramático es el de Zedillo, que desmanteló Ferrocarriles Nacionales, los entregó a una empresa extranjera y luego se fue a trabajar con ellos, mientras el país sigue pagando los costos y rehabilitando el servicio. Eso sí amerita no sólo un juicio político, sino un juicio penal. Y lo más grave está en el del ex presidente Salinas: Una vez que hizo de México su empresa familiar, cambió de nacionalidad dándole la espalda al pueblo. Intolerable la actitud de esos malos mexicanos… Como visita de cortesía se tomó la presencia del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a Oaxaca. El Congreso local que lidera la diputada Laura Estrada Mauro fue el primero en aprobar el dictamen en materia de Guardia Nacional inmediatamente que lo envió el Congreso Federal, por lo que su visita no fue de convencimiento, sino de cortesía; así se tomó también la visita que le hizo en Palacio de Gobierno al gobernador Alejandro Murat. Lo importante hubiese sido que el tabasqueño apoyara al Ayuntamiento morenista que no le encuentra la cuadratura al círculo para resolver los problemas de basura y transporte que afecta a la ciudadanía.

