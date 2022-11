Ana Paula Martínez, es Constanza en la nueva telenovela “Mi Secreto”

Una producción de Carlos Moreno Laguillo

Se transmite de lunes a viernes, a las 16:30 horas, por las estrellas

Ana Paula Martínez, actriz mexicana que, desde los 6 años, empezó a actuar en telenovelas, en esta ocasión interpreta a Constanza en la nueva telenovela “Mi Secreto”, que se transmite de lunes a viernes, a las 16:30 horas, por las estrellas.

Constanza es la hija menor de Carmita (Vanessa Bauche) y Joaquín (Luis Fernando Peña). Y aunque llegó cuando ya no la esperaban, ha llenado su vida de alegría por ser una niña alegre, estudiosa y responsable. A punto de cumplir 15 años se encontraba entusiasmada por su fiesta. Hasta que, un acontecimiento a días de su cumpleaños cambia su futuro y la marca para siempre.

Con gusto DIARIOIMAGEN platicó con Ana Paula quien interpreta dicho personaje, una niña de casa, que sufre de una violación días antes de cumplir 15 años marcándola de por vida, no obstante, eso no la detendrá.

La violación es un tema muy difícil y tristemente una realidad, por lo que, Ana Paula confesó que su preparación para el personaje fue larga y completa, gracias a eso “no fue muy complicado, sabía que debía entender lo que se puede hacer en este tipo de casos, por eso tome talleres, para manejar el tema de la mejor manera posible, sin duda me ayudaron muchísimo a presentar este tema de forma real”.

Pequeña de edad, pero grande en lo profesional se preparó mentalmente, pues algunas escenas, reconoce que si eran difíciles “antes de cualquier personaje me mentalizo a eso, a que es una historia, un cuento que interpretaré, y algo que no me pasó a mí. Aunque si es un tema muy fuerte y en las escenas me daba mucho sentimiento lo que le estaba pasando a Constanza. Sabiendo que no era yo, pensaba que es algo que pasa y que podría pasarnos a todas, al final pienso en que debo dar todo de mi para que salga de la mejor manera y dar un mensaje”.

En su opinión ante la situación en México en cuanto a las violaciones comentó “lamentablemente México es un país donde casi no le creen a las mujeres, hay mucha desinformación y por lo querer que les pase algo se quedan calladas y con un mal sentimiento, yo digo que no debería ser así, las chicas no deberían de callarse, debe haber justicia” enfatizó.

Al final, dice que el gran mensaje de esta trágica historia es que no debemos dejarlos vencer “a pesar de las circunstancias, es una chica que sale adelante y no se va quedar callada, es fuerte y no se deja caer, luchando por que las malas personas paguen por lo que hicieron. En eso me identifique con ella, compartimos el mismo punto de vista, de que no me quedaría callada” confesó Ana Paula.

La actriz concluyó invitándonos a no perdernos “Mi Secreto”, pues además de la historia de Constanza hay muchas mas, con diferentes personajes con los que podrían identificarse.

El melodrama se transmite de lunes a viernes, a las 16:30 horas, por las estrellas. Y su narrativa principal es la historia de Valeria, una mujer que se vio obligada a tomar la identidad de Natalia quien es su mejor amiga, a la que cree muerta, para no ir a la cárcel por un delito que no cometió. Al asumir su nueva realidad, sufre constantemente por el temor de ser descubierta tanto por la familia, por la policía, pero principalmente por el hombre que ama con todo su corazón y quién desconoce que ella es una impostora.

La telenovela también cuenta con la participación de Macarena García, Diego Klein, Karyme Lozano, Arturo Peniche, Isidora Vives, Andrés Baida, Claudia Ramírez, Fernando Ciangherotti, Alma Delfina, Luis Felipe Tovar, Luis Fernando Peña, Eric del Castillo y Vanessa Bauche.