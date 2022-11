En juego, una recaudación superior a los 246 mil millones de pesos: SAT

Más de mil 300 juicios interpuestos en años recientes

El nuevo titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, deberá enfrentar más de mil 300 juicios promovidos en años recientes y que tienen en juego la recaudación de una bolsa que supera los 246 mil millones de pesos.

De acuerdo con un reporte del organismo obtenido vía transparencia, y elaborado en específico por la Administración Central de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes -que forma parte de la Administración General de Grandes Contribuyentes-, y por la Administración Central de lo Contencioso de Hidrocarburos –perteneciente a la Administración General de Hidrocarburos-, esos juicios activos se interpusieron en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador.

El organismo informó que en estos momentos está enfrentando mil 305 juicios activos que se originaron en los periodos de los gobiernos ya referidos, y a través de los cuales los contribuyentes están intentando evitar el pago de 246 mil 563 millones 248 mil 113.55 pesos ante la hacienda pública.

Con una bolsa de ese tamaño podría construirse otra refinería como la de Dos Bocas, pues apenas este 7 de octubre de 2022, el presidente, López Obrador, informó que su proyecto estrella acumulaba ya una inversión pública de 233 mil millones de pesos, lo que permite dimensionar la trascendencia de esos juicios actualmente en curso.

Esos recursos económicos que se disputan ante los tribunales del país, también serían suficientes para construir otros tres Aeropuertos como el Internacional Felipe Ángeles (AIFA), de acuerdo con el costo que reconoce el Gobierno de México oficialmente.

Triunfos y derrotas de la recaudación

Los informes que genera el SAT sobre sus resultados en este ámbito de disputas jurídicas con los contribuyentes, muestran que suele obtener sentencias favorables en prácticamente la mitad de los juicios que se promueven en su contra, por lo que la otra mitad que se pierde implica en los hechos una afectación multimillonaria para la recaudación nacional.

Por ejemplo, en su Informe Tributario y de Gestión correspondiente al segundo trimestre de 2022, el organismo informa que dentro del apartado ”Defensa del interés fiscal” en los primeros seis meses de 2022, el número de juicios favorables al SAT en sentencia definitiva alcanzó los tres mil 938 casos, equivalente al 47 por ciento del total.

En cuanto al monto en controversia, las sentencias favorables fueron equivalentes a 43 mil 591 millones de pesos, lo que representó el 62.9 por ciento del total.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a estos juicios el pasado 28 de septiembre al señalarlas como “resistencias” que sigue encontrando el gobierno de México, por parte de algunos grandes contribuyentes, para que cumplan con el pago de impuestos que les corresponde.

“Bueno, hay resistencias porque imagínense cuánto tiempo con privilegios fiscales, antes no pagaban o si pagaban les devolvían los impuestos. Esto hay que decirlo, aunque moleste: no pagaban impuestos los grandes empresarios, corporaciones. Iba yo a decir ‘grandes contribuyentes’, porque así se les considera en Hacienda, pero está mal o estaba mal llamarles así, porque no contribuían los grandes contribuyentes, nada más que quedó así, hay una dirección que se llama de Grandes Contribuyentes“, concluyó Antonio Martínez Dagnino.