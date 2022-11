Apolo retorna a la escena musical

Con poder y energía sonora

La banda regresa con toda la actitud, potencia y nuevo integrante: Diego “Animal” Zárate en la batería

Con guitarrazos estridentes, una batería ensordecedora, un bajo que va marcando el férreo sonido y una voz que estalla en todo su esplendor, Apolo, la banda originaria del norte de México, Chihuahua, se prepara de nueva cuenta, luego de una pausa a su carrera, para lanzar nueva música y que sus fervientes fans vuelvan a sentir por sus cuerpos y venas el poder de su sonido.

Como muestra de ello, el cuarteto lanzó el sencillo Lux, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y que marca su regreso a la escena musical de manera energética y explosiva como solo ellos saben hacerlo. Por otra parte, Apolo dará un show en la estación del metro Copilco el próximo viernes 18 de noviembre.

A más de 10 años de existencia, Apolo ha dado vida a 3 álbumes (Tercer Solar, Guardián, producido por Omar López Rodríguez de The Mars Volta y At The Drive In y Rimuri), un EP (Apolo), un disco en vivo (Live in Stockholm) y un par de sencillos, Tenebras (2021) y Lux (2022).

Desde que comenzaron su andar por la escena del rock, la banda se ha ganado con creces el respeto y cariño del público y de los medios de comunicación. En 2011 formaron parte del Festival Marvin, que les valió ser escuchados y vistos por un público bastante ávido de buena música, pero sobre todo de mucho rock y actitud. Más tarde, en 2012, se dio la oportunidad de llegar al festival Maquinaria, donde compartieron escenario como Slayer, Marilyn Manson, Mastodon, Deftones, entre otros. Así como, ese mismo año, lanzaron su primer EP en formato digital.

Para 2013, llegaron a su primer festival Vive Latino, así como realizaron más de 30 conciertos durante todo el año de los cuales destacaron su participación en el Festival Alerta, Indie Fest Campeche, fueron opening act del show de Foo Fighters, además fueron patrocinados oficialmente por la marca VANS, así como dieron vida a su primer EP de manera física.

Los siguientes tres años, 2014, 2015 y 2016, el grupo vivió muchos éxitos, como volver a formar parte del Festival Marvin. Su música llegó al poderoso y ascendente festival Pa’l Norte de Monterrey. Fueron parte del SXSW de Austin, Texas. Asimismo, fueron actos de apertura en los shows de System Of A Down y Coheed & Cambria. Llegaron a Puebla y Guadalajara de la mano de la gira del Corona Music. Realizaron su primera gira por Centroamérica, donde visitaron países como Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.

Fueron merecedores al premio IMAS como Mejor Acto En Vivo y estuvieron nominado en estos mismos en la categoría Mejor Disco de Rock. Dieron vida a su gira nacional “Garra Tour” al lado de sus colegas y amigos de Disidente y Sierra León. Realizaron una serie de shows por el Continente Europeo, dando como resultado la grabación de su disco en vivo, Live In Stockholm, grabado en los estudios Soundtrade de Estocolmo, paralizaron a los alemanes con un electrizante concierto en Sölingem y giraron junto con los españoles de Sexy Zebras por ciudades como Madrid, Sevilla, Granada y Santander.

Para 2018, dieron vida a su disco de larga duración llamado Rimuri y obtuvieron su primer sold out en el Foro Indie Rocks. Ahora, para lo que queda de este 2022, el cuarteto regresa a la escena musical más vivos que nunca, con un par de sencillos Tenebras y Lux, mismos con los que comenzarán a entretejer lo que se avecina para el 2023, un año que será de mucha importancia para Apolo y donde darán mucho de qué hablar.