De monseñor Rogelio Cabrera López, director del Episcopado Mexicano, lo menos que se puede decir es que está desinformado y para ocupar un alto cargo religioso que suman millones en nuestro país, no ejerce bien su ministerio, pues además de violar las limitaciones que tiene en política, no cuenta con bases suficientes para intervenir en la vida pública

Porque la esencia de la reforma electoral es reducir los colosales gastos que realiza ahora el INE con elevados salarios y canonjías para los consejeros electorales, una super burocracia legislativa en el Congreso de la Unión, y limitar los cuantiosos recursos destinados a los partidos políticos. Toda una costosa maquinaria electoral.

Además, como se ha señalado, de la misma forma de cómo se cambian logotipos y uniformes de las corporaciones policiacas, cada administración pública hace lo propio: Le impone su sello y coloca en los puestos claves con todos los privilegios que corresponde, a sus seguidores, parientes o amigos, sin importar si son capaces o no.

Es exactamente lo mismo: Sólo cambiará de nombre, se integrará por consejeros electorales afines a los que deciden en este país, tendrá nuevos colores y logotipo, pero no afecta en nada la democracia; se reducirá el número de diputados y senadores, se recortará los subsidios a los partidos, habrá oportunidad de postular candidatos a consejeros y que éstos sean electos. No pasará nada, más que adaptarse al nuevo estilo.

Simultáneamente, en 70 ciudades del país, seguidores del senador Ricardo Monreal lanzaron la plataforma “Reconciliación por México” en el que diferentes sectores sociales se suman a la lucha para detener la polarización y consolidar la transformación y construcción de un México mejor. Los participantes reconocen que desde su fundación Morena es la única y verdadera opción de cambio y se pronunciaron por la libre organización, la dignidad política y expresiones que den prioridad al diálogo y al respeto… El ex diputado federal y fundador de la COCEI, Héctor Sánchez López, fue electo coordinador del movimiento morenista que apoya en Oaxaca a la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, y dijo que el evento que boicotearon los trabajadores de limpia en El Llano se llevó a cabo finalmente en el atrio de la Iglesia de Guadalupe, que se encuentra cerca del lugar a donde arrojaron basura e indicó que ignora quién o quiénes ordenaron reventar el evento… Este 12 de noviembre en Monterrey, el Consejo del Notariado Mexicano elige a su nueva directiva y se decidirá la suerte de la notaria Guadalupe Díaz, impugnada por sus correligionarios de Oaxaca y de diversas partes del país, pero ella aduce que es violencia de género y no de las acusaciones que tiene de malos manejos de las cuotas y de la falsificación de documentos para obtener el Fiat, otorgado por el ex gobernador José Murat, de quien es su incondicional Juan Díaz Pimentel, padre de la notaria cuestionada. Lupita Díaz presume el apoyo del notario Adán Augusto López Hernández y de la senadora Olga Sánchez Cordero e indudablemente de la familia Murat y pese a todo, se afirma, deberá comparecer ante el juez correspondiente para aclarar los cargos que se le hacen… El canciller Marcelo Ebrard asegura que sin el padrinazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien ha sido su segundo de a bordo desde hace décadas, logrará colocarse como candidato presidencial de Morena, pues es el que cuenta con mayor trabajo político, cercanía con el que decide en este país y, sobre todo. el carisma necesario para abanderar y triunfar en la carrera presidencial de 2024.

