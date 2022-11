Marcha pro INE, enojo de AMLO

Centro..!

Arturo Ríos Ruiz

Ruidosas ofensas desde Palacio

Sumisión, en lugar de democracia

AMLO tilda de “cretinos y corruptazos” a opositores de la reforma electoral al INE”. “Que se vayan a engañar más lejos, increíble que hay quienes les creen. Hay masoquismo, muy reducido, hemos avanzado ha sido en la revolución de conciencias”. “Vayan a engañar más lejos”, coloquial: los mandó al nombre de su rancho.

En comparsa oficiosa, Pablo Gómez cargó en contra del ex presidente del IFE, José Woldenberg, quien marchará el próximo domingo en defensa del Instituto y remató que fue impuesto en ese cargo por Ernesto Zedillo y que Peña Nieto puso a Lorenzo Córdova.

Es verdad, Goldenberg, tuvo una participación autónoma, practicando sus eventos con democracia, pero fue Manlio Fabio Beltrones quien acabó con la independencia del organismo y las designaciones siguientes fue el Congreso quien decidió quién suplantaría al consecutivo.

De acuerdo, Ernesto Zedillo, influyó en el nombramiento de Lorenzo Córdova y se puede afirmar que ha hecho un buen papel como árbitro independiente en las elecciones, le ha dado lustre al organismo que tanto incomoda al Presidente, cuya intención es rehacer un órgano a disposición de sus intereses impositivos.

Esta defensa no es para Lorenzo Córdova, es para la institución, el INE, un eslabón con un tinte de demócrata; al titular no lo apruebo como persona, desde que se burló de un indígena que clamaba justicia y cayó de mi gracia y no impide admitir sus aciertos.

Un detalle que corrobora lo anterior es que el Tribunal Superior Electoral de Brasil eligió al INE para observar la elección presidencial de dicho país en octubre pasado, considerada como la más grande de América Latina.

Un total de 51 organizaciones sociales y legisladores de oposición convocaron a marchar a favor del INE este domingo con objetivo de pronunciarse en contra de la reforma electoral y en defensa de la democracia. Indicaron que la protesta será pacífica y no descartaron que se infiltren provocadores.

El anunció enardeció al Presidente y sin respetar su investidura explotó contra los que disienten de su gobierno por sus prácticas ofensivas y autoritarias:

El lunes 7 pasado, atizó sus críticas contra los opositores a su reforma electoral, los calificó de rateros, racistas, deshonestos e hipócritas, y arremetió contra los organizadores de la movilización convocada para el próximo domingo.

Esa violencia verbal marca al verdadero AMLO, al hombre irascible, incapaz de aceptar la democracia que representa el INE e intenta desaparecerlo con otro nombre para manipularlo e imponer a sus elementos como lo hacía el PRI, en sus tiempos del “dedazo”. Un retroceso de casi 80 años, que tanto ha criticado.

El PRI y el PAN, con sus presidentes, fueron impotentes o desobligados para establecer la democracia, ha sido simulada, es decir, sólo de palabra y en la actualidad, Morena está peor busca imponer un sistema dictatorial con piel de cordero, pero salvaje.

rrrart2000@hotmail.com