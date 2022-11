Ecos: Marcha y esperanza

Arturo Ríos Ruiz

La 4T, ya no tan segura

Clase media, la puntera

“A la primera manifestación de 100 mil personas en mi contra, me voy a Palenque y también que dejaría la Presidencia. Está confirmado que no tiene la cultura de cumplir sus promesas y compromisos.

El inefable Martí Batres, Secretario General de Gobierno de la CDMX, ya se sumó como oficioso comparsa y se atrevió a afirmar que la marcha, a lo sumo, contó con 12 mil participantes para confesarse como un neófito calculador, sin el menor sentido común. Otro mentiroso, sello de la actual administración.

El mandatario la calificó de un “striptease”. Sus palabras fueron: “La marcha de ayer fue un striptease del conservadurismo en México en la que no participó mucha gente y que el INE fue una excusa, pues el fondo de la manifestación era ir en contra de la 4T. Otra triste exhibición de carencia política.

El principal ejemplo del evento del domingo fue la expresión popular ajena a los partidos y políticos, fue ciudadana ciento por ciento y la demostración inobjetable de que la clase media tan vilipendiada por el mismo mandatario y sus achichincles, fueron derrotados.

La marcha del domingo 13 del mes, marca una pauta luminosa para organizar la contienda del 24 por la oposición que está aparte de lo más importante: La conciencia ciudadana que no los necesita. Ellos y políticos se colgaron de ella y no lucieron.

La Revista Mexicana de Expresión Política en un artículo de Francisco Abundis Luna y Lorenzo León Robles, de Parametría, muy asertivos opinan: “Después de las elecciones en México de 2021 y la pérdida efectiva de votos por parte del partido del Presidente, fue la clase media la que cambió de opinión y afectó en mayor parte la elección.

Los estrategas del Presidente, no advirtieron, no recapacitaron en lo anterior que fue un aviso muy claro. Craso error o ignorancia, ya que para quien manda, exige 10 por ciento de experiencia y 90 de obediencia y he ahí los resultados.

Hoy hay focos de reluciente rojo en Palacio, la marcha los prendió desde su inicio con una masa humana impresionante, extendida en decenas de ciudades del resto del país y allende las fronteras, Estados Unidos y Europa con reclamos y epítetos al mandatario.

La maquinaria oficial está omisa, no puede oscurecer lo resplandeciente de la clase media que salió decidida, mostrando su fuerza y posibilidad de triunfo, pese a la las amenazas, insultos, improperios y fallidos actos irracionales como “bañar” a manifestantes en la Plaza de la Revolución al encender las fuente de ese lugar.

El Presidente ha declarado en varias ocasiones que hay una clase media egoísta, clasista y racista, que “a veces son peores que los que tienen más dinero” y que “aunque vengan de abajo”, se vuelven ladinos y “ya, de la noche a la mañana, son otros”. Sólo le agradan los entreguistas, promueve la ignorancia y el avance, busca que vivamos en el pasado.

