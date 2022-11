El nuevo álbum de Iggy Pop, Every Loser, saldrá el 6 de enero de 2023

La portada del álbum incluye ilustraciones originales del artista de reconocimiento mundial Raymond Pettibon

A raíz de la reacción de éxtasis a su canción más reciente sencillo “Frenzy”, ya se puede revelar que Iggy Pop estrenará su nuevo disco, EVERY LOSER, el próximo 6 de enero de 2023.

EVERY LOSER es el decimonoveno álbum en solitario de Iggy y el primero en ser lanzado a través de la asociación recientemente anunciada entre Atlantic Records y Gold Tooth Records, el nuevo sello fundado por el productor ejecutivo del álbum y ganador del GRAMMY, Andrew Watt.

“Soy el tipo sin camisa que rockea; Andrew y Gold Tooth entendieron eso, e hicimos un disco juntos a la antigua”, dijo Iggy en un comunicado reciente. “Los músicos son muchachos que conozco desde que eran niños y la música te dejará boquiabierto.”

Como lo indican los medidores de db anclados de “Frenzy”, EVERY LOSER se remonta a las raíces primordiales de Iggy mientras mantiene un punto de vista lírico innegablemente moderno y una paleta sónica. EVERY LOSER es un álbum ejemplar de rock ‘n’ roll primitivo, una clase magistral en el arte de arremeter con una intensidad sin igual y un ingenio imperturbable. El resultado son 11 canciones del hombre que se negó a entrar suavemente en esa buena noche en su álbum anterior, el sombrío y contemplativo Free de 2019, y una vez más se enfrenta sin miedo a la vida misma en EVERY LOSER.

“Iggy Pop es un puto icono. Un auténtico original. El tipo inventó el salto desde el escenario… Todavía no puedo creer que me haya dejado grabar un disco con él. Me siento honrado. No se enfría. Este álbum fue creado para ser reproducido tan fuerte como lo permita su estéreo… suba el volumen y espere…” comentó Andrew Watt

La portada de EVERY LOSER es una obra de arte original creada por el artista contemporáneo de renombre mundial Raymond Pettibon. Pettibon irrumpió en escena a finales de los años 70 y diseñó portadas de álbumes icónicos para artistas como Sonic Youth y Black Flag con sus característicos dibujos tipo cómic. El trabajo de Pettibon se ha exhibido ampliamente en los Estados Unidos y en todo el mundo, incluida una instalación de High Line Billboard en Nueva York y una exposición individual en el Museo de Arte de Tel Aviv.

El nuevo álbum también estará disponible en vinilo, casetes y CD de edición limitada. Como parte del lanzamiento de EVERY LOSER, Iggy está ofreciendo un relanzamiento exclusivo del legendario fanzine, PUNK Magazine, del fundador y legendario editor John Holstrom con un número completo de Iggy, que contiene una entrevista exclusiva con Iggy por parte de Flea. Iggy apareció originalmente en la portada de John Holstrom Fanzine en julio de 1976.

Ampliamente reconocido como uno de los artistas en vivo más influyentes y dinámicos de todos los tiempos, Iggy Pop es un cantante, compositor, músico, autor, productor discográfico, DJ y actor cuyo trabajo épico le ha valido elogios de la crítica y de los fans en todo el mundo. Comenzando en 1967 con su grupo The Stooges, que definió una era, Pop fusionó el rock primitivo, el blues y el free jazz en algo completamente nuevo y peligroso, allanando el camino para el punk, el post-punk, el hard rock y el grunge. Su histórica carrera en solitario, que comenzó con la producción de David Bowie de 1977. The Idiot y Lust For Life – han visto a Pop atravesar una impresionante gama de géneros musicales, inspirando a generación tras generación de rock and roll con su canto iconoclasta, su estilo de interpretación intransigente y su carisma único. Quizás la mejor encarnación viva del rock & roll, Pop nunca se ha ralentizado, impulsando la forma de arte durante más de medio siglo, incluida su álbum de larga duración más reciente, el contemplativo y aclamado por la crítica de 2019 Free.

La diversa gama de créditos de Andrew Watt incluye trabajos con Justin Bieber, Post Malone, Elton John, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Dua Lipa, Ozzy Osbourne y más. En 2021, fue honrado con el premio GRAMMY® al Productor del año, no clásico, y recientemente produjo el álbum #1 del Chart de Billboard de Ozzy Osbourne, Patient Number 9, así como el sencillo “Hold Me Closer”, la esperada exitosa colaboración de Britney Spears y Elton John. A principios de 2022, Watt produjo la totalidad del lanzamiento en solitario aclamado por la crítica de Eddie Vedder Earthling, y en febrero, obtuvo dos éxitos que cambiaron el género en el Hot 100 con “Thousand Miles” de The Kid LAROI y “2step” de Ed Sheeran y Lil Baby. Más allá de su producción y composición, Watt tuvo el honor de unirse a Eddie Vedder en la gira como parte de su proyecto paralelo de estrellas, The Earthlings.

EVERY LOSER – IGGY POP 1. Frenzy

2. Strung Out Johnny

3. New Atlantis

4. Modern Day Rip Off

5. Morning Show

6. The News For Andy

7. Neo Punk

8. All The Way Down

9. Comments

10. My Animus Interlude

11. The Regency