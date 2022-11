Slim: movilización a favor del INE, reflejo de democracia y libertad

El empresario y ex mandatarios de España, Uruguay , Chile y Dominicana se reunieron con AMLO

La marcha para defender la independencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y para rechazar la propuesta de reforma electoral es un reflejo de la democracia y libertad que se vive en el país, declaró el empresario Carlos Slim.

“Es la democracia y la libertad que hay, que es muy buena”, respondió Slim, al salir de Palacio Nacional, luego de reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se le preguntó al empresario si acompañaría al jefe del Ejecutivo federal en la marcha convocada para el domingo 27, por lo que el empresario se apresuró a negar la acción y justificó su negativa a su edad.

“No, yo, gracias, no, yo no aguanto ya a los 82 años, ya no aguanto”, comentó.

Postura sobre aumento al salario mínimo

Por otra parte, aseguró que el salario mínimo que recibe un mexicano por una jornada laboral se repondrá de 40 años de rezago al término de 2024.

“Con seguridad, ya en este gobierno se va a reponer la pérdida que tuvo el salario mínimo en esos 40 años”, comentó a su salida del Palacio Nacional, en la capital mexicana, donde sostuvo una reunión con cuatro expresidentes iberoamericanos y el presidente López Obrador.

El dueño de Grupo Carso recordó que el salario mínimo en México ha recibido aumentos sustanciales desde 2019; aunque consideró que, desde 1982, presentó un rezago, con una caída en el poder adquisitivo de los trabajadores mexicanos del 65%.

Reunión en Palacio Nacional

Cerca de las 14:00 horas del miércoles se le vio al dueño y fundador de Grupo Carso entrar a Palacio Nacional por la puerta 8. El motivo fue la XXVII Reunión Plenaria del Círculo de Montevideo. También acudieron los ex mandatarios Felipe González, de España; José María Sanguinetti, de Uruguay; el chileno Ricardo Lagos y Leonel Fernandez, de la República Dominicana.

La reunión del miércoles fue la antesala, con el fin de afinar detalles, previo a la plenaria que inició este 17 de noviembre.

La plenaria comenzó el jueves y se extenderá hasta este viernes. Llevará por título “Pandemia y guerra: destrucción humana, política y cultural”. Por su parte, Slim, quien ostenta el puesto de presidente empresarial dentro de la organización, presentará la ponencia “Los cambios en el trabajo y los hábitos de comportamiento”.

También, se espera un debate con respecto al tema “La caída de los liderazgos y las nuevas formas de ejercicio ciudadano”. Por otra lado, el periodista argentino Carlos Pagni y la escritora mexicana Soledad Loaeza presentarán la mesa “Legitimidad de origen y de ejercicio”.