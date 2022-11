Víctor Manuelle hace historia: Arena CDMX 8 de diciembre

El primer salsero en presentarse en este foro

Inicia su gira en México por 30 años de carrera

Isabela es un pueblo de Puerto Rico a la orilla del Océano Atlántico. Ahí nació y dio sus primeros shows el salsero Víctor Manuelle, quien fue descubierto por Gilberto Santa Rosa y que ahora, 30 años después, está en el punto más alto de su carrera con una nominación al Grammy americano.

“Me resulta increíble hacer esta retrospección para recordar a aquel jovencito que soñó que podía ser cantante y que ahora celebra 30 años de cantante de salsa”.

Esta semana, Víctor Manuelle acaba de concretar la gira para celebrar estas tres décadas de carrera musical: “Son 28 presentaciones en varios países del Continente, desde Estados Unidos, hasta Colombia, Venezuela y, por supuesto, México”.

El show en nuestro país es particularmente importante porque es un lugar en el que el salsero siempre se ha sentido muy querido.

“Decidimos que la gira por el 30 aniversario comenzara en México. Y seré el primer salsero en presentarse en la Arena Ciudad de México”, cuenta con el entusiasmo de abrir brecha para la salsa en este foro para 22 mil personas.

“Es una responsabilidad muy grande la que tengo con el público que me ha visto a través de los años. Y yo he decidido responder con un show completamente diferente en todo, en cuanto a tarima, escenario, bailarines, escenografía; es el show más elaborado que he hecho”.

Víctor Manuelle fue nominado este año al Grammy Latino, razón por la cual comenzó a recibir muchas felicitaciones en semanas recientes. Sin embargo, en estos días se dio cuenta que esas felicitaciones se repetían y que personas que ya lo habían felicitado, lo hacían de nuevo.

“Y yo les decía: ‘ya me felicitaron’. Pero lo seguían haciendo y entonces caí en la cuenta de que me felicitaban por otra cosa; yo no lo sabía, pero también me han nominado para un Grammy americano”.

Efectivamente, el nombre de Víctor Manuelle aparece junto al de Marc Anthony, Tito Nieves y Carlos Vives en la categoría de Mejor Álbum Latino Tropical por su disco “Lado A Lado B”.

“Es una notición increíble”, exclama el salsero, cuya gira por los 30 años de carrera se extenderá hacia Europa el año próximo. “Es un show de agradecimiento, una mezcla de emociones por todo lo que me han apoyado a lo largo de estas décadas”.

El concierto en la Arena Ciudad de México es el 8 de diciembre y tiene a Víctor Manuelle en el éxtasis permanente porque le hace recordar sus inicios en nuestro país.

“El público mexicano ha crecido con los años. Yo todavía me acuerdo de los años noventa, cuando yo venía en mis primeras giras y me presentaba en lugares más pequeños. Pero el público ha ido creciendo y el mexicano sigue consumiendo la salsa. Eso nos ha dado la oportunidad de estar en lugares cada vez más grandes hasta llegar ahora, por primera vez, a la Arena Ciudad de México”. Después de ese concierto histórico en México, Víctor Manuelle viajará a la Feria de Cali para presentar el último show de 2022 y luego continuar la gira con la que celebra que hace 30 años comenzó a hacer salsa en aquel pueblo de Isabela, Puerto Rico.