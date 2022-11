“Amlolandia” no se puede extender más allá de nuestras fronteras

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

El presidente López Obrador arremete contra diputados peruanos

No cabe duda que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha perdido la dimensión de todo y cree que su delirante reino llamado “Amlolandia”, lo puede extender más allá de nuestras fronteras y ahí está como “botón” de muestra que ahora las críticas fueron ni más ni menos que a la yugular del Banco Interamericano del Desarrollo, (BID), cuando vio que su candidato para presidirlo, el subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, perdió la votación y se fue hasta un tercer sitio, obteniendo la victoria el brasileño Ilan Goldfajn, que a los ojos de esta errada y llamada Cuarta Transformación, es “más de lo mismo”.

Bueno, ni siquiera el subgobernador Esquive hizo el berrinche que manifestó ayer el presidente. El al contrario, felicitó al nuevo titular del BID y destacó las coincidencias que tiene con el nuevo titular del BID.

Específicamente, el de Tepetitán señaló visiblemente molesto: “Es lamentable que esto siga pasando (o sea, que su candidato no haya ganado), no hay cambios y vamos a buscar opciones, desde luego, consultando a Gerardo (Esquivel), que es un buen servidor público, preparado, de los economistas con más sensibilidad social, creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron a hacer análisis sobre la desigualdad económica y social en México, de modo que le mandamos saludos- No sabemos, vamos a explorar otras posibilidades”.

Lo más probable es que Gerardo Esquivel rechace meterse en esos bretes en los que López Obrador quiere que se haga su voluntad en el exterior. No, eso no puede ser, más aún si nos atenemos que a nivel nacional, la popularidad del tabasqueño va a la baja, con todo a su marcha del ya próximo 27 de noviembre, que ha sido “bautizada” perfectamente bien como la “marcha del ardor”, dados los humores del inquilino de Palacio Nacional.

Goldfajn fue electo por el 80 por ciento de los votos y no hay que soslayar que al presidente del BID se le elige de acuerdo a la participación accionaria que cada país tiene en el Banco Interamericano de Desarrollo.

Sin embargo, no faltan los analistas que coinciden que se trató de un asunto en el que jugaron las traiciones, sobre todo, luego de que el inquilino de Palacio Nacional, cuando Luiz Inácio Lula da Silva ganó la presidencia de Brasil, se deshizo en elogios y lo llamó hermano y lo invitó a visitar México.

A lo mejor el cabildeo que intentó López Obrador no le valió de nada, pero no deja de comentarse en los corrillos políticos que el poco empeño que puso el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en las negociaciones con el BID, influyó para que no se lograra lo que quería el Presidente porque en el fondo -según se sabe-, pretendía deshacerse de Gerardo Esquivel porque ya le estorba. Hay que recordar que algo similar hizo ni más ni menos que con el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, al que ilusionó diciendo que lo nombraría gobernador del Banco de México y al final, podría decirse que el tabasqueño lo traicionó para desaparecerlo del panorama.

Municiones

*** Finalmente, López Obrador dio por cancelada la Cumbre del Pacífico, foro en el que el tabasqueño le iba a pasar la estafeta al presidente del Perú, Pedro Castillo. Sin embargo el Congreso peruano no le dio permiso a Castillo de viajar y luego de arremeter y despotricar en contra de los diputados de ese país, decidió cancelar dicha reunión. Para variar, López Obrador los llamó racistas y subrayó que los diputados peruanos sólo quieren conservar sus privilegios. Aquí lo que no entiende el tabasqueño es que tampoco puede imponer su “santa” voluntad por aquellas tierras y menos aún, interferir en los asuntos internos, en este caso, de Perú, porque de que ha querido meter las narices en todos lados, no hay duda. Lo cierto es que el mandatario peruano trae una situación política muy complicada. Cuestión de recordar que hace apenas unos meses Pedro Castillo renunció al partido que lo postuló a la presidencia, Perú Libre, porque dicho instituto político pidió que el presidente Castillo, dejara ese cargo, debido a sus constantes errores que lo han llevado al desastre total (¿dónde hemos oído eso?). En sondeos recientes, el 66 por ciento de los peruanos desaprueba la gestión de Pedro Castillo. Lo que sí es que el mandatario mexicano se reunirá el jueves con el presidente de Chile, Gabriel Bori, y después con Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras; y Rodrigo Cháves presidente de Costa Rica.

*** La senadora panista Kenia López Rabadán, en su conferencia de prensa conocida como la “Contramañanera”, exigió a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, esclarecer de inmediato la tragedia en la que perdieron la vida dos jóvenes en la alcaldía de Iztacalco, ocasionadas por la negligencia de su administración y que deje de hacer actos anticipados de campaña con recursos de los mexicanos. “A la jefa de gobierno, se le olvidó rápidamente que apenas hace 11 días, el 10 de noviembre, las hermanas Sofía y Esmeralda perdieron la vida por la negligencia de su administración. Murieron porque Morena tiene abandonada a la capital, sin luminarias, sin coladeras, sin seguridad. Es dolorosa su muerte y es preocupante que al gobierno de la Ciudad no le importe”. Efectivamente, vecinos de la alcaldía Iztacalco, informaron -como se recordará-, que desde hace un año habían venido reportando dicha coladera y nadie les hacía caso. El alcalde de dicha circunscripción, Armando Quintero, anda más ocupado pintando bardas en las que pone que su “gallo” para 2024, es el flamante secretario de Gobernación, Adán Augusto López, además de que ya no halla cómo “marcar su rayita” del trágico acontecimiento en el que perdieron la vida Esmeralda y Sofía. Dice que lo de las tapaderas de las coladeras, no le corresponde a su alcaldía. Que no se haga el señor Quintero. En su conferencia de prensa indicó la senadora panista que el pasado fin de semana y como si la Ciudad de México no se estuviera cayendo a pedazos, la señora Sheinbaum, se volvió a ir de campaña al estado de Chiapas. “Nuevamente se fue a realizar actos anticipados de campaña con total descaro. Ojalá alguien le explicara que no hay mejor campaña que hacer un buen gobierno y que si por resultados vamos, no ha dado ninguno”, aseguró.

