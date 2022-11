Monreal ante López, de tú a tú

Triple Erre

Francisco Reynoso

Con el diagnóstico que hizo del México en proceso de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, seguramente, le llenó, ahora sí, el hígado de piedritas al presidente López.

Arropado por su esposa e hijas, su hermano Saúl —David, gobernador de Zacatecas, no asistió— varios senadores y algunos contingentes de Fresnillo, el senador dibujó la realidad que vive el país con la política venenosa y divisionista de López Obrador.

“Estamos polarizados —lamentó Monreal— estamos viendo como las descalificaciones y una lucha sorda entre quienes se sienten dueños de la verdad generan división social. Este país tan culturalmente diverso se está reduciendo a los opuestos: Ricos contra pobres, morenos contra güeros. Se inventan enemigos donde antes había amigos. México se está destruyendo. Está partido en dos. Se está destruyendo”.

Esa realidad que vive México, consecuencia de la política de la 4T y en lo particular del presidente López, habrá caído como patada de mula en Palacio Nacional.

Y seguramente tendrá consecuencias.

Hay quienes pronostican no la salida, sino la expulsión de Monreal de Morena.

Antes, el senador decía que se mantendría en el partido que fundó junto con López hasta que su dignidad aguantara.

Ahora en corros morenistas antagónicos a Monreal se habla de que el senador debe ser expulsado del partido por traición al movimiento, al Presidente y a la Cuarta Transformación.

Sin embargo, no son pocos los que opinan que Ricardo está más fuerte que nunca. Y que su decisión de enfrentar a López Obrador de tú a tú sólo indica que tiene la certeza de que no está solo en esta confrontación.

A la Arena México no fueron gobernadores, funcionarios de la 4T ni personajes de mucho peso. Reiteramos: Monreal estuvo arropado por su familia y colaboradores más cercanos, pero eso no significa que su proyecto de suceder a López en Palacio Nacional carezca de apoyo de “peces gordos de la política”.

Recientemente, cuando Layda Sansores inició una guerra sucia contra Monreal, 88 de los 128 senadores de la República, entre ellos 38 de Morena, firmaron una carta de apoyo a Monreal.

El zacatecano, así pues, tiene sus canicas. Y el presidente López lo sabe. Así que tendrá que medirle el agua a los camotes a la hora de tomar represalias por las afirmaciones de Monreal en la Arena México, sobre todo aquella de que México se está destruyendo por la polarización.

Preparen armas, apunten…

¿Cuántos acarreados reunirá López Obrador en la marcha del 27? Unos calculan que hasta un millón. En gran medida dependerá de la habilidad de Carlos Torres, secretario técnico de la Presidencia y al mismo tiempo coordinador de los súper delegados que mueven ejércitos de los llamados servidores de la nación…. Silvano Aureoles Conejo inició una gira proselitista por toda la República en busca de respaldo para convertirse en candidato de la coalición Va por México a la Presidencia de la República; el exgobernador de Michoacán propone que el ungido no sea la propuesta del partido más grande, con más militantes y mayor cantidad de votos en las últimas elecciones; el candidato debe ser el hombre o la mujer con más capacidad, preparación y experiencia. Hasta cierto punto Silvano tiene razón. México está sufriendo con un Presidente que jamás ha dejado de ser candidato y se interesa más en ganar elecciones que en una conducción correcta e inteligente de México. Sin embargo, se corre el riesgo de elegir a un tecnócrata muy versado y con un currículum impresionante que no sea atractivo para las multitudes. Así le pasó a José Antonio Meade. Para ganarle a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal o Adán Augusto habrá que derrotar primero a López Obrador y a su enorme popularidad. Y eso sólo lo podrá hacer un candidato que sea atractivo y enamore a las multitudes, como en su momento lo hizo Enrique Peña Nieto… En esa búsqueda de una figura con suficiente respaldo popular, los partidos de la alianza adolecen de caballada; figuras como Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Claudia Ruiz Massieu, Santiago Creel, Mauricio Vila, Silvano Aureoles, Manuel Mancera no garantizan competitividad ni posibilidades de triunfo; por cierto, en abril estará libre de compromiso el enemigo público número uno de López Obrador: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova; no lo descarten y que él no se descarte…

La verdad es la verdad

y no admite otros datos

