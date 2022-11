A pesar de las prisas, la reforma electoral todavía está sujeta a revisión

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Todo indica que la llamada Cuarta Transformación y, en particular, su líder y guía, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya se convencieron de que no pueden aprobar una reforma electoral que incluya cambios a la Constituciòn.

Por eso mismo, ahora buscan la forma de darle la vuelta a las disposiciones de la Carta Magna y, para el resto de los ciudadanos, sólo queda esperar que encuentren el camino más adecuado, sin violar ninguna otra ley, pues de lo contrario —como ya ha ocurrido— tendremos que esperar hasta que las demandas de inconstitucionalidad sean dictaminadas por la Suprema Corte de Justicia y tengamos leyes que se apliquen sólo parcialmente, como ocurrió con las reformas en materia energética.

Las señales de que, a pesar de su mayoría legislativa, la llamada Cuarta Transformación ya no confía en imponer una reforma constitucional en materia electoral ya son varias y evidentes: Una que sin aviso previo se pospusieron las reuniones de las comisiones legislativas de la Cámara de Diputados que tienen la encomienda de sacar adelante el dictamen que deberá ser presentado y eventualmente aprobado por el pleno.

Otro indicador es la nota informativa, acompañada por su respectiva foto, que asegura que el secretario de Gobernación y “corcholata” presidencial, Adán Augusto López, se dedicó a revisar la iniciativa que será dictaminada por los diputados. De entrada, esto confirma que ya no se tramitará en exclusiva la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues ya sabe que él exige que no se le cambie ni una coma.

Con el antecedente de su exitosa participación en el Senado para que saliera la reforma para la militarización de la Guardia Nacional, es de esperar que el titular de Gobernación busque negociar acuerdos y no sacar a relucir su condición de militante de Morena.

López Hernández es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y se tituló con mención honorífica al presentar la tesis “El Estado Federal Mexicano”. Además realizó estudios en el Instituto de Derecho Comparado de París, antecedentes académicos que ojalá le sirvan para negociar reformas que signifiquen un avance en la democratización del país y no un retroceso como el que prevén los especialistas en caso de que avanzaran los cambios que pretendía el jefe del Ejecutivo.

Morena y sus aliados del PT y Verde Ecologista prevén circular este miércoles el dictamen de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea la desaparición del INE.

El secretario de la Comisión de Reforma Electoral, diputado Hamlet Garcia Almaguer, de Morena, confirmó que los integrantes de las comisiones dictaminadoras habían sido convocados para ayer, martes 22, pero que se pospuso y se hizo una nueva convocatoria para hoy, a partir de las 10:00 horas.

Las convocadas habían sido las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político Electoral y la de Gobernación, pero se decidió aplazarlas un día. Seguramente no será para que los diputados pudieran presenciar sin ningún contratiempo el partido que disputó la selección nacional de futbol contra la de Polonia.

El legislador “moreno” reconoció que existen especulaciones sobre la cancelación de la reunión de la Junta Directiva, sin embargo, están citados para mañana y reiteró que el propósito de la reforma consiste en tener una democracia menos costosa.

García Almaguer también aseguró que partir de hoy empezará a circular el borrador del dictamen para que las y los legisladores tengan cinco días de análisis y presentar las reservas correspondientes, pues se prevé que la discusión en comisiones empiece en el curso de esta misma semana, para ser votada a más tardar el día 29 y dejar listo el dictamen para ser presentado ante el pleno en los primeros días de diciembre.

El secretario de la Comisión de Reforma Electoral y, además, representante de su partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE), recordó que en comisiones basta con la mayoría simple para validar el dictamen, para lo cual “Morena y sus satélites tienen suficientes votos.

Los partidos de oposición mantienen su negativa

Pero si los legisladores de Morena y sus rémoras dan por seguro que se aprobará su propuesta de reforma electoral, en las filas de la oposición se confirmó que se mantendrán unidos en contra, pues hasta ahora la parte oficialista no ha presentado un documento con cambios que sean aceptables por todos.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, manifestó que una vez que la coalición Va por México ha anunciado la defensa del INE y de no acompañar una reforma constitucional electoral que calificó de antidemocrática y de regresiva, los tres partidos que la conforman continuarán diseñando acciones para garantizar la autonomía de la institución no sólo en las leyes, sino que desde ahora se preparan para evitar imposiciones de la llamada Cuarta Transformación cuando se renueven cuatro de los actuales 11 consejeros electorales, pues no se puede olvidar que en abril de 2023 concluye el plazo para el cual fueron elegidos Lorenzo Córdova Vianello, Adriana Margarita Favela Herrera, José Roberto Ruiz Saldaña y Ciro Murayama Rendón.

Zambrano aseguró que su partido estará muy pendiente de cómo se desarrollen estos procesos para brindar el respaldo y acompañamiento pertinente al llamado “plan B” del presidente López Obrador. “Espero que PRD, PAN y PRI nos mantengamos en bloque y rechacemos juntos estas intenciones de golpismo electoral”, comentó.

Por su parte, la vicecoordinadora de los perredistas en San Lázaro, Elizabeth Pérez Valdez, comentó que Morena incumplió su palabra de que se formularía un dictamen de consenso para la reforma electoral constitucional.

“Nuevamente testificamos actos de simulación por parte de la mayoría oficialista”, expuso la legisladora al considerar que el jefe de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, quebranta su compromiso de “construir una reforma político-electoral que beneficie al país, no la imposición de la mayoría mecánica”.

La diputada Pérez Valdez destacó que hasta el momento no han recibido un compendio con iniciativas constitucionales y leyes secundarias ni algún comparativo con las ideas sobre las cuales se pudiese coincidir entre todos los grupos parlamentarios.

Monreal no encuentra ningún problema en que el

INE organice las elecciones presidenciales de 2024

En las filas de Morena, el que se mantiene como la voz disidente es el coordinador de los senadores del partido oficial, Ricardo Monreal, quien se mantiene como firme precandidato presidencial a pesar de resistencias internas que lo han orillado hasta los tribunales, como las denuncias en su contra de su “compañera de partido”, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, incondicional de la “corcholata” favorita, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

A pesar de ser mal visto por parte de los militantes del oficialismo, Monreal insiste en presentar argumentos validados por su sólida formación de jurista, con grado de doctor en Derecho.

Aparte de haber advertido oportunamente que no hay condiciones para aprobar una reforma constitucional en materia electoral, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado contradijo a quienes en su partido quieren acabar con el actual INE, pues declaró que no existe ningún problema en que dicho Instituto organice la elección presidencial de 2024, ante la falta de consenso entre los partidos para desaparecerlo y crear otro organismo electoral.

El que el INE “regule y organice la elección del 24 no pone en riesgo nada”, dijo el ex gobernador de Zacatecas y ex delegado en Cuauhtémoc, en la capital del país.

El líder de la mayoría en el Senado indicó que el INE ha tenido un desempeño aceptable a lo largo de los años. “Lo digo con toda responsabilidad, el órgano electoral medianamente ha cumplido con su trabajo. Falta mejorar el desempeño de algunos funcionarios con responsabilidades claves, como en el financiamiento; pero el órgano electoral ha tenido un desempeño mediano, yo diría aceptable”, destacó Monreal.

Además, el senador por Zacatecas recordó que se debe trabajar a toda prisa en la tan comentada reforma, que debe quedar lista a inicios de 2023.

riparcangel@hotmail.com