PRI no aprobará reforma electoral que signifique retroceso a lo construido: “Alito”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Resulta que en la Cámara de Diputados, la bancada de Morena, que coordina Ignacio Mier Velazco, ya no halla ni cómo complacer al presidente Andrés Manuel López Obrador en eso de que a sus iniciativas ni una coma se les debe quitar y eso, definitivamente, les nubla la razón y suponen que pueden utilizar vulgares artilugios para tratar de meter con calzador, ni más ni menos que la controvertida reforma electoral emergida desde Palacio Nacional.

Y esto lo puso en evidencia, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien en la reunión de la Comisiones Unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales y Gobernación, y Población advirtió que lo que presentaron los morenistas, no fue más que un proyecto que prácticamente es copia fiel -eso sí-, de la iniciativa que presentó el Ejecutivo el 28 de abril pasado.

Ante las dudas que se esparcen en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el dirigente del tricolor dejó muy en claro que él y su bancada rechazan de manera rotunda cualquier propuesta que ponga en riesgo al Instituto Nacional Electoral, (INE); al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, (TEPJF) y, por ende, a los órganos electorales locales e insistió en que en la reunión de las Comisiones, sólo se dieron los lineamientos generales y de dónde se ha construido este proyecto de dictamen cuya base es la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador.

Está visto que este proyecto carece -como lo subrayó Moreno Cárdenas-, tanto de pertinencia como de oportunidad, porque en primer lugar, sólo puede observarse la visión del partido oficial y del gobierno, es decir, no está representada ninguna fuerza política, además de que más que el empeño, la obsesión y necedad, radica en que López Obrador y sus fieles y ciegos legisladores, pretenden que esta reforma electoral del tabasqueño se ponga a prueba justo en las elecciones del 2024.

En este sentido, los ciudadanos requieren certeza, lo que en este momento ni Morena, ni sus rémoras otorgan, al contrario.

Nuevamente, “Alito” Moreno reiteró que el PRI no aprobara ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años ha construido la ciudadanía. “Hoy estamos obligados a caminar por una ruta que mantenga la solidez en lo electoral”, dijo el ex gobernador campechano, porque no es posible abordar una nueva ruta donde se pretende sustituir caprichosamente instituciones y por ello, se carece de todo análisis objetivo y consenso.

“Si en una materia hemos transitado por la vía de los consensos, es en la electoral. De ninguna manera podemos hacer de lado que cuando en buena parte de América Latina y el Caribe se daban las dictaduras, nosotros íbamos por la vía opuesta y se presentaba la reforma de 1997. Este fue el paso para consolidar e ir construyendo el sistema político en materia electoral”.

Y agregó el dirigente priista que “siempre hemos pensado que nuestros afanes democráticos deben expresarse con leyes claras y transparentes. Nuestra democratización debe pasar por el perfeccionamiento de nuestras leyes vía el consenso y la apertura así como la presencia de todas las fuerzas políticas”.

Así, el intento que hicieron los de Morena por querer meter a fuerza la controvertida reforma electoral lopezobradorista, fue rechazado también por legisladores de Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, que repudiaron la propuesta y reiteraron el voto en contra cuando dicha reforma se vote tanto en las comisiones como en el pleno, lo que ocurrirá la semana entrante.

Municiones

*** Cuando no son las tapaderas de las coladeras que hay, tanto en la Ciudad de México como en su zona conurbada las que desaparecen dejando tragedias como la muerte de Esmeralda y Sofía, pues ahora se trató de un intento de robo de cable, al parecer de fibra óptica en las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México, lo que ocasionó un verdadero caos al afectarse el sistema para el ingreso de pasajeros provenientes del extranjero. Esto fue ocasión para que una vez más, esta errada y llamada Cuarta Transformación, hiciera evidente su total incapacidad, esta vez, el Instituto Nacional de Migración, pero también puso al descubierto que los planes de inquilino de Palacio Nacional de destruir la Terminal 2 y así, a ver si funciona la “central avionera” “Felipe Ángeles”, siguen adelante, pero el caso es que ni él viaja por ahí.

*** Y hablando de asuntos de la CDMX, a la flamante jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, no parece importarle nada de esto, pues está más ocupada en que próximamente contraerá nupcias con Jesús María Tarriba Unger. ¿Querrá acaso la funcionaria capitalina emular de alguna manera al ex presidente Vicente Fox? El problema es que el ex mandatario guanajuatense, se casó con Marta María Sahagún, cuando ya había alcanzado la Presidencia de la República y aquí, la señora Sheinbaum -próximamente De Tarriba), también, al igual que su jefe, podría estar adelantando sus tiempos, o, ¿acaso se casará con su amado cuando ya sea candidata presidencial de Morena? Esto, si así ocurriera, porque hay que ver qué pasará con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no le garantiza ganar las elecciones.

*** ¿Cómo por qué tendría el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, responderle con ciega lealtad al presidente López Obrador? La pregunta viene a cuento porque el también coordinador morenista anunció que asistirá a la Reunión Interparlamentaria México-España, por lo que no participará en la marcha que con tanto “bombo y platillo” viene anunciando el tabasqueño que, y esto es muy importante, sólo le ha dedicado desprecios al legislador zacatecano desde que éste último tuvo la osadía de aspirar a la candidatura presidencial de Morena. Por ello, los senadores del partido oficial pertenecientes al ala dura y polarizante, como por ejemplo César Cravioto y Citlalli Hernández, de inmediato “se pararon de pestañas” y le reclamaron a su coordinador que no esté leal y ciegamente junto a López Obrador el próximo domingo. Si el inquilino de Palacio Nacional supuso que con legisladores como Cravioto y Hernández podría desactivar a Ricardo Monreal, pues qué equivocado está.

morcora@gmail.com