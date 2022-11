¡…cada vez más complicado!: Monreal, sobre coordinación senatorial de Morena

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Suele ocurrir que las Cámaras legislativas que forman el Congreso de la Unión, se conviertan en un verdadero caldero en todos los sentidos.

Hoy ocurre eso.

Ayer, por ejemplo, en medio de la propuesta del Grupo Plural de prohibir que los partidos políticos puedan manejar dinero en efectivo y que todos sus pagos sean vía bancos y una estricta fiscalización del INE y de que en San Lázaro circuló un proyecto de dictamen de reforma electoral que es una copia de la propuesta por AMLO, en el Senado se filtró a medios que en la previa de Morena los opositores a Ricardo Monreal convirtieron aquello en un foro romano, de gritos y sombrerazos, contra el zacatecano.

Ante esas versiones, que en principio intentó no reconocer, Ricardo Monreal terminó por aceptar que la coordinación de su bancada es cada vez más difícil.

“Obviamente, cada vez es más complicado, hay opiniones distintas, divergentes, pero hay que actuar con tolerancia, no pasa nada”, indicó.

La pregunta inicial fue: ¿Que estuvo muy ríspida la previa, de gritos y sombrerazos, que se le fueron a la yugular en la mañana?

“No, no es cierto… una reunión normal… de debate… glifosato y Agenda Legislativa donde hay opiniones diversas en el grupo”, respondió el zacatecano.

—¿Pero siempre hay gritos?, se le insistió.

“… parte del momento que estamos viviendo en el país… las asambleas legislativas no son la excepción… es para mí normal. No le veo nada fuera de eso”.

—¿Le pusieron un ultimátum? ¿Álvarez Lima dijo que si usted permanece en la coordinación, él no vuelve a participar en esas reuniones previas?

“No, no es cierto eso, es totalmente falso, yo no sé quién dijo eso… no, deberían preguntárselo a él, pero no es cierto eso, es totalmente falso. Alguien les está alterando la información”, dijo para sugerir una manipulación informativa en contra suya.

—¿Está bien en la Coordinación, senador?, preguntó una reportera.

“Sí… no tengo problema. Siempre he creído que los puestos son temporales y así sigo pensando siempre; pero es parte del proceso que se está viviendo en el país, lo veo así, lo veo así.

—¿Se está acrecentando la división (dentro de la bandada de Morena)?, preguntó alguien más.

“Obviamente, cada vez es más complicado, hay opiniones distintas, divergentes, pero hay que actuar con tolerancia, no pasa nada”, dijo.

¿Está en curso otro golpe?

En los últimos 4 años, Ricardo Monreal ha salido fortalecido de al menos otros tres intentos por echarlo fuera de la Coordinación del grupo de Morena en el Senado de la Republica.

Esta vez, desde hace varios días se habla de que sus opositores internos aprovecharán que encabezará una comisión legislativa que participará en Madrid, España, en una reunión interparlamentaria, para, ahora sí, lograr sus propósitos.

Monreal cree que al igual que en otras ocasiones no lo lograrán.

Pero a diferencia de otras ocasiones, indica que “el tema es que ha subido el nivel de ataques en mi contra en todas partes.

“Es obvio, es tan sencillo como ver las redes y van a ver que son campañas sistemáticas…

“Pero estoy tranquilo, estoy tranquilo. No tengo problema con enfrentar la adversidad, siempre lo he hecho y estoy con mi conciencia tranquila; prefiero estar bien con la sociedad, que es lo único que me interesa, cumpliendo con mi deber como legislador, a pesar de que han crecido y se han multiplicado los ataques en mi contra, voy a resistir.

—La senadora Citlalli ha dicho por segunda ocasión consecutiva, o sea, van dos días seguidos que dice que usted ya tiene que definirse.

“Yo ya estoy definido. Estoy con el pueblo y voy a honrar mi compromiso de ser un legislador honesto, un legislador que busque cómo equilibrar y cómo reconciliar al pueblo de México.

—¿Sin importar que pueda perder con ello el amor de López Obrador?, se le insiste.

“No, yo le tengo respeto a él, pero no amor… ni él a mí”, adelanta.

Así las cosas, no habrá sorpresas.

